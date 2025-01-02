7 самых ожидаемых премьер Netflix в январе 2025, которые стоит посмотреть

Netflix начинает 2025 год с насыщенного января, предлагая премьеры, которые поражают жанровым разнообразием. От интригующих документальных историй до захватывающих сериалов и драматических триллеров — эти новинки точно украсят долгие зимние вечера.

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Netflix начинает 2025 год с серией увлекательных премьер, которые удовлетворят вкусы даже самых требовательных зрителей. Январь принесет как драматические сериалы, так и интригующие документальные фильмы, которые точно не оставят равнодушными.

Январские премьеры Netflix, которые нельзя пропустить

"Не умирай: Человек, который хочет жить вечно" (1 января)

Документальный фильм о миллионере Брайане Джонсоне, который стремится преодолеть старение и прожить 200 лет. Зрителям откроют детали его уникального образа жизни, сложных медицинских процедур и рисков, на которые он идет ради своей мечты.

"Скучаю по тебе" (1 января)

Детектив Кэт Донован наталкивается на профиль пропавшего жениха в приложении для знакомств. Чтобы найти ответы, она погружается в опасное расследование, которое раскроет давно скрытые тайны.

"Канк о жизни" (2 января)

Филомена Канк с юмором и философским подходом ищет ответы на главные вопросы о смысле жизни. Ее путешествия и неожиданные интервью обещают удивить и рассмешить.

"В тени" (8 января)

"В тени" — это многосерийный криминальный триллер, который погружается в темные закоулки современного Бухареста. В центре истории — молодая женщина, которая после смерти своего жениха вынуждена вступить в опасную игру.

Ее жизнь становится хаосом, когда она узнает, что за трагедией стоит влиятельная банда. Чтобы спасти себя и своего маленького ребенка, она решает действовать под прикрытием. Ежедневно, оказываясь во все более опасных ситуациях, героиня пытается найти правду, не потеряв себя в мире, где каждый может стать врагом.

"Первобытная Америка" (9 января)

Драма о матери и сыне, которые ищут новую жизнь на суровом американском Западе. Сериал наполнен борьбой культур и сообществ за землю, власть и свободу.

"Снова в действии" (17 января)

Камерон Диаз и Джейми Фокс возвращаются в роли шпионов, которые, оставив профессию ради семьи, снова оказываются в опасном мире. Захватывающий экшн с нотками юмора точно будет держать в напряжении.

"Ночной агент" (23 января)

Второй сезон "Ночного агента" продолжает историю агента ФБР Питера Сазерленда, который был втянут в опасный шпионский заговор после того, как ответил на таинственный звонок на линию ночного агента.

На этот раз события разворачиваются с еще большей интенсивностью. Питер вынужден стать частью секретной операции, которая угрожает безопасности целой страны. Высокопоставленные чиновники, темные заговоры и бесчисленные враги — это лишь часть опасностей, с которыми сталкивается главный герой.

Кроме того, в новом сезоне расширяется история Роуз Ларкин, которая после событий первого сезона находится в поисках ответов о своей роли в этом глобальном заговоре.

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