7 найочікуваніших прем'єр Netflix у січні, які варто подивитися

Netflix розпочинає 2025 рік із насиченого січня, пропонуючи прем’єри, які вражають жанровим розмаїттям. Від інтригуючих документальних історій до захопливих серіалів і драматичних трилерів — ці новинки точно прикрасять довгі зимові вечори.

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Netflix розпочинає 2025 рік із серією захопливих прем’єр, які задовольнять смаки навіть найвибагливіших глядачів. Січень принесе як драматичні серіали, так і інтригуючі документальні фільми, що точно не залишать байдужими.

Січневі прем'єри Netflix, які не можна пропустити

"Не вмирай: Чоловік, що хоче жити вічно" (1 січня)

Документальний фільм про мільйонера Браяна Джонсона, який прагне подолати старіння та прожити 200 років. Глядачам відкриють деталі його унікального способу життя, складних медичних процедур і ризиків, на які він йде заради своєї мрії.

"Сумую за тобою" (1 січня)

Детективка Кет Донован натрапляє на профіль зниклого нареченого у додатку для знайомств. Щоб знайти відповіді, вона занурюється в небезпечне розслідування, яке розкриє давно приховані таємниці.

"Канк про життя" (2 січня)

Філомена Канк з гумором і філософським підходом шукає відповіді на головні питання про сенс життя. Її подорожі та несподівані інтерв’ю обіцяють здивувати й розсмішити.

"У тіні" (8 січня)

"У тіні" – це багатосерійний кримінальний трилер, який поринає у темні закутки сучасного Бухареста. У центрі історії – молода жінка, яка після смерті свого нареченого змушена вступити у небезпечну гру.

Її життя стає хаосом, коли вона дізнається, що за трагедією стоїть впливова банда. Щоб врятувати себе та свою маленьку дитину, вона вирішує діяти під прикриттям. Щодня, опиняючись у дедалі небезпечніших ситуаціях, героїня намагається знайти правду, не втративши себе у світі, де кожен може стати ворогом.

"Первісна Америка" (9 січня)

Драма про матір і сина, які шукають нове життя на суворому американському Заході. Серіал наповнений боротьбою культур і спільнот за землю, владу та свободу.

"Знову в дії" (17 січня)

Камерон Діаз і Джеймі Фокс повертаються у ролі шпигунів, які, залишивши професію заради сім’ї, знову опиняються в небезпечному світі. Захопливий екшн із нотками гумору точно триматиме в напрузі.

"Нічний агент" (23 січня)

Другий сезон "Нічного агента" продовжує історію агента ФБР Пітера Сазерленда, який був втягнутий у небезпечну шпигунську змову після того, як відповів на таємничий дзвінок на лінію нічного агента.

Цього разу події розгортаються з ще більшою інтенсивністю. Пітер змушений стати частиною секретної операції, яка загрожує безпеці цілої країни. Високопосадовці, темні змови та незліченні вороги – це лише частина небезпек, з якими стикається головний герой.

Крім того, у новому сезоні розширюється історія Роуз Ларкін, яка після подій першого сезону знаходиться у пошуках відповідей про свою роль у цій глобальній змові.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 17 найочікуваніших фільмів 2025 року.

Крім цього, Фокус писав, що 10 найкращих анімаційних картин 2024 року.