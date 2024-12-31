Від "Хижака" до "Супермена": 17 найочікуваніших фільмів 2025 року

2025 рік обіцяє кіноманам розмаїття жанрів, починаючи від анімації та комедій і закінчуючи науковою фантастикою.

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Новий рік обіцяє стати дуже насиченим у сфері кінематографії. На 2025-й заплановано вихід низки довгоочікуваних картин із зірками світової величини і повернення деяких акторів, які тривалий час перебували в тіні, тож про них уже почали забувати. Фокус зібрав 17 найбільш обговорюваних прем'єр майбутнього року.

"Знову в справі"

"Знову в справі" — художній комедійний бойовик режисера Сета Гордона за сценарієм, написаним ним у співавторстві з Бренданом О'Браєном. Головні ролі в картині виконали Джеймі Фокс, Кемерон Діаз, Кайл Чандлер і Гленн Клоуз. Прем'єра фільму запланована на Netflix.

У центрі сюжету картини — Емілі та Метт, які відмовилися від життя шпигунів ЦРУ, щоб створити сім'ю. Через роки вони знову опиняються втягнутими у світ шпигунства, коли їхнє прикриття розкрито.

"Знову в справі" — трейлер фільму

Бойовик "Знову в справі" привернув увагу людей з двох причин: по-перше, він знаменує повернення Кемерон Діас до акторської кар'єри після 11 років. Востаннє вона знімалася 2014-го, зігравши в картині "Енні". По-друге, Джеймі Фокс, який грає одну з головних ролей, під час зйомок у квітні 2024 року екстрено був госпіталізований, через що роботу над картиною на деякий час призупинили. Після лікарні він повернувся на знімальний майданчик.

Прем'єра картини очікується 17 січня.

"Людина-вовк"

"Людина-вовк" — художній фільм режисера Лі Воннелла з Крістофером Ебботом і Джулією Гарнер у головних ролях. Творці картини обіцяють моторошну історію про сім'янина, захопленого тваринною силою. Із сім'єю в небезпеці, величезним лісом і відокремленим будинком у центрі це здається ідеальною мінімалістською установкою для жаху, що перебуває десь посередині між домашнім і готичним. Ебботт і Гарнер грають подружню пару, чиє щасливе домашнє життя розірване надприродними силами.

Це останній із бурхливої серії нових поворотів класичних монстрів Universal, які домінували в ландшафті жахів із 1920-х до 1950-х років, і, на щастя, він перебуває в надійних руках Лі Воннелла, чия кінокар'єра була заснована на цьому жанрі від самого початку. Його дотепне переосмислення "Людини-невидимки" 2020 року вселило більшу впевненість у відродження бренду Universal Monsters, особливо після безладу з "Мумією" і добромисних, але похмурих зусиль "Ван Ґельсинга" і "Людини-вовка" 2010 року.

"Людина-вовк" — трейлер фільму

Прем'єра картини — 17 січня.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Супергеройський фільм режисера Джуліуса Она "Капітан Америка: Чудесний новий світ", заснований на коміксах Marvel Comics про Сема Вілсона / Капітана Америку, виходить 14 лютого.

Сюжет четвертої картини франшизи розгортається через більш ніж 50 років після того, як світ попрощався зі Стівом Роджерсом (Кріс Еванс) у ролі Капітана Америки, коли герой передав свій культовий щит Сему Вілсону (Ентоні Макі) наприкінці "Месників: Завершення".

"Чудесний новий світ" також, схоже, є своєрідним псевдосиквелом "Неймовірного Халка", в якому повертаються Лів Тайлер, Тім Блейк Нельсон і Гаррісон Форд у ролі Таддеуса "Громовержця" Росса замість покійного Вільяма Герта. І так, Громовержець Росс тепер президент і перетворюється на Червоного Халка.

На додачу до всього цього глядачі побачать, як Денні Рамірес приймає мантію Сокола від Вілсона, а Джанкарло Еспозіто з'явиться як Сайдвіндер.

Спочатку фільм мав називатися "Новий світовий порядок", а передбачуваною датою прем'єри ставили 3 травня 2024 року. Однак страйк у Голлівуді посунув терміни роботи над бойовиком. Ба більше, у червні 2023 року підзаголовок картини змінили на "Чудесний новий світ" (Brave New World). 13 липня Marvel Studios опублікувала нову передбачувану дату релізу — 26 липня 2024 року.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ" — трейлер фільму

Після закінчення страйку сценаристів і акторів, 10 листопада було оголошено нові дати виходу, а повністю відзнятий фільм перенесено на 14 лютого 2025 року. З чуток таке велике зрушення сталося через масштабні перезйомки фільму, пов'язані з негативними відгуками глядачів на тестових показах.

"Пригоди Паддінгтона в Перу"

Перші два фільми про ведмедика Паддінгтона вже стали іконами сучасного кіно. Завдяки своїй незаперечній чарівності, душевному підходу, нескінченному оптимізму та незвичайному гумору вони швидко завоювали собі місце в серцях людей, представляючи все, що можна бажати від сімейної розваги. У 2025 році, після семирічного очікування, нарешті вийде третій фільм серії, "Паддінгтон у Перу.

Картина розповідає про ведмедика Паддінгтона і його прийомну сім'ю Браунів, які вирушать до Перу, щоб відвідати свою улюблену тітку Люсі (Імельда Стонтон). Однак виявляється, що тітонька зникла в джунглях, тож уся сім'я Браунів на чолі з ведмежам вирушають у небезпечну пригоду з її пошуку.

На жаль, дворазової номінантки на премію "Оскар" Саллі Гокінс цього разу не буде, її замінить вічно недооцінена Емілі Мортімер. Однак інша частина акторського складу повернулася, включно з Беном Вішоу в ролі голосу Паддінгтона, Г'ю Бонневілем у ролі манірного, але благонаміреного містера Брауна і дворазовою номінанткою на премію "Оскар" Джулі Волтерс у ролі хаотичної няні Браунів, місіс Берд.

"Пригоди Паддінгтона в Перу" — трейлер фільму

До них приєднаються володарка премії "Оскар" Олівія Колман у ролі черниці, яка грає на гітарі, й номінант на премію "Оскар" Антоніо Бандерас у ролі мисливця за скарбами. Обіцяючи більше чудових і злегка неврівноважених веселощів, "Паддінгтон у Перу" стане ідеальним способом почати 2025 рік зі здорової дози чарівності, веселощів і англійської ввічливості.

Прем'єра фільму — 14 лютого.

"Білосніжка"

"Білосніжка Діснея", або просто "Білосніжка", — американський музичний фентезійний фільм режисера Марка Вебба за сценарієм Ґрети Ґервіг і Ерін Крессіди Вілсон. Це ігрова адаптація діснеївської класики "Білосніжка і сім гномів" про чарівну юну принцесу, чиїй красі позаздрила сама королева, яка побажала зжити солодкоголосу суперницю зі світу. Так Білосніжка знайомиться із сімома гномами, які дають дівчині притулок у своєму будинку в лісі.

Головні ролі в мюзиклі зіграли Рейчел Зеґлер і Ґаль Ґадот, причому остання постала в образі злої королеви-мачухи.

Ще до виходу картина відзначилася кількома скандалами. Спочатку глядачам, які подивилися трейлер, не сподобалося, що Білосніжку грає колумбійська актриса, яка є представницею іншої етнічної групи, ніж героїня оригінальної казки. Другим каменем спотикання стало те, що Disney відмовилася від маленьких помічників принцеси на користь "чарівних істот" і не стала наймати акторів із карликовістю, а потім все ж повернула гномів у історію, але у вигляді персонажів, створених за допомогою комп'ютерної графіки.

Перший трейлер мюзиклу набрав понад 1,4 млн дизлайків.

"Білосніжка" — трейлер фільму

Прем'єра фільму запланована на 21 березня.

"Міккі 17"

"Міккі 17" — науково-фантастичний фільм із елементами південнокорейського режисера Пон Чжун-хо, який п'ять років тому отримав три премії "Оскар" за "Паразитів". Тепер він повернувся зі своєю новою роботою.

Дія картини відбувається в далекому майбутньому, коли людство намагається підкорити зірки. Молодий Міккі Бернс (Роберт Паттінсон) підписується, щоб стати "витратним матеріалом". Це означає, що він буде відправлений на найнебезпечніші місії з колонізації крижаного світу Ніфльхейм, і коли неминуче загине під час цих місій, його свідомість перенесуть у нове клоноване тіло. Це справжній біль (у буквальному сенсі), але все стає набагато складніше, коли після шостої загибелі Міккі починає усвідомлювати свої відмінності від інших працівників. Під час сьомої місії він залишається живим і на деякий час втрачає зв'язок із базою, а коли повертається туди, бачить, що йому вже створили заміну.

На перший погляд, космічна комедія з високим концептом здається величезною зміною темпу для Пон Чжун-хо, але "Міккі 17" насправді черпає найкраще з найсильніших сторін оскароносного режисера. З дією і видовищністю "Крізь сніг" та гумором і соціальним коментарем "Паразитів" фільм має потенціал стати новим хітом.

"Міккі 17" — трейлер фільму

Цікавий момент — у фільмі Паттінсон говорить не своїм голосом.

У стрічці також знімалися Стівен Ен, Марк Руффало, Тоні Коллетт, Наомі Екі, Голлідей Ґрейнджер.

Прем'єра "Міккі 17" запланована на 18 квітня.

"Місія нездійсненна: Фінальна розплата"

"Місія нездійсненна: Фінальна розплата" режисера Крістофера МакКуоррі — довгоочікуване продовження "Місії нездійсненна: Останній розрахунок, частина 1" і восьмий фільм у франшизі "Місія нездійсненна" з Томом Крузом у головній ролі. З урахуванням зоряної міці Круза і гарантовано високооктанових сцен дії на горизонті легко зрозуміти, чому "Фінальний розрахунок" — один із найочікуваніших фільмів 2025 року.

За сюжетом Ітан Гант намагається впоратися з наслідками "Смертельної розплати", включно зі спробою знищити всемогутню і небезпечну систему ШІ, відому як Сутність, битвою зі своїм колишнім (і нинішнім) ворогом Габріелем (Есай Моралес) і нищівною втратою Ільзи Фауст (Ребекка Фергюсон). Хоча деталі сюжету тримають у найсуворішому секреті, стало відомо, що Саймон Пегг, Вінг Реймс і Гейлі Етвелл знову зіграють свої ролі Бенджі, Лютера і Грейс відповідно. Крім того, Марк Гетісс, Чарльз Парнелл і Рольф Саксон повернуться разом із новачками Ніком Офферманом, Холтом Маккеллані, Ханною Воддінггхем і Кеті О'Брайан.

"Місія нездійсненна: Фінальна розплата" — трейлер фільму

Картина, котра, якщо судити з назви, може стати останньою у франшизі, має вийти в кінотеатрах 23 травня.

"Як приручити дракона"

"Як приручити дракона" — американський фентезійний бойовик режисера Діна Деблуа, знятий за мотивами однойменної книжки британської дитячої письменниці Крессіди Коуелл, а також ремейк однойменного мультфільму 2010 року. За словами кінокритиків, цей фільм — фактично покадрове відображення однойменної анімаційної стрічки.

Рішення "оживити" мультфільм здивувало шанувальників оригінальної трилогії та спін-оффу з трьох серій, а оголошення про те, що Дін ДеБлуа повернеться, щоб керувати проєктом, і зовсім стало повною несподіванкою. У більшості фільмів, знятих за принципом "анімація — жива дія", творчі команди абсолютно різні, що призвело до різного ступеня успіху. Деблуа ж був співавтором і співрежисером першої частини франшизи, перш ніж повернутися, щоб керувати іншою частиною трилогії, і його повернення до франшизи залишило фанатам велику надію на те, що ремейк із живою дією може виявитися одним із найкращих.

У "Як приручити дракона" Джерард Батлер знову зіграє роль Стоїка Обширного. Новачком франшизи стане Мейсон Темз у ролі його недооціненого сина Іккінга.

Як і в оригінальному фільмі, дія ремейка відбувається на фантастичному і суворому острові Берк, де дракони і вікінги були суперниками протягом поколінь. Іккінг кидає виклик традиціям, потоваришувавши зі своїм драконом Беззубиком, замість того щоб зайнятися віковими тренуваннями з боротьби з драконами, і, роблячи це, він кидає виклик самим основам суспільства вікінгів, змінюючи їх.

Дорогою він потоваришував (і закохався) в Астрід Хофферсон (Ніко Паркер), ученицю, яка опановує основи боротьби з драконами. Разом із хлопцем вона з'ясовує, що все, що вони знають про драконів, було неправильним.

"Як приручити дракона" — трейлер фільму

Судячи з трейлеру, "Як приручити дракона" напевно стане одним з найкращих фільмів для сімейного перегляду 2025 року.

Прем'єра фільму запланована на 13 червня.

"Формула 1"

"F1" або "Формула 1" — спортивна драма Джозефа Косинські з Бредом Піттом у головній ролі.

У 2022 році Косинські зняв фільм "Найкращий стрілець: Меверік", у якому головному герою доручено допомогти групі молодих новобранців стати такими ж хорошими, як він сам. Результатом став один із найуспішніших у плані критиків і комерції фільмів року, а також нагадування про те, що людям справді подобається дивитися на зірок першої величини в захопливих бойовиках.

У своєму останньому фільмі "F1" Косинські, схоже, готовий дотримуватися цієї ж формули, оскільки у фільмі розповідається історія Сонні Гейса (Бред Пітт), колишньої легенди перегонів, якого повертають з відставки, щоб допомогти гоночній команді "Формули-1". Зокрема, Сонні просять стати наставником молодого новачка Джошуа Пірса (Демсон Ідріс зі "Снігопаду") для команди Apex Grand Prix.

F1 — трейлер фільму

До акторського складу фільму увійшли Керрі Кондон, Тобіас Мензіс, Хав'єр Бардем і Ши Вігхем, а також усі десять команд і гонщиків "Формули-1". Зокрема, у картині можна буде побачити легендарних Льюїса Гемільтона та Макса Ферстаппена.

Прем'єра картини - 27 червня.

"Супермен"

"Супермен" — американський фільм Джеймса Ганна, заснований на коміксах видавництва DC Comics про Супермена. Багато в чому історія Джеймса Ганна про Супермена, як і раніше, є частиною супергеройської машини. Це перший фільм у новому всесвіті DC, і він має допомогти студії оговтатися після кількох провалів у прокаті.

Як фільм може запустити новий всесвіт, уникнути втоми від супергероїв і стати касовим успіхом? Відповідь проста: неприборканий оптимізм. DC Studios сподівається нагадати нам про радість, яку глядачі відчули, коли вперше відкрили для себе цих персонажів. Кларк Кент у виконанні Девіда Коренсвета рятує тих, хто потрапив у біду, не тому, що він герой за наймом або урядовий агент, а тому, що це правильно.

"Супермен" — це все про надію на людство і про те, щоб бути яскравим світлом у світі, оповитому темрявою. З незліченних адаптацій коміксів ця — одна з небагатьох, яка справді фокусується на тому, що означає бути героєм.

"Супермен" — трейлер фільму

Прем'єра фільму запланована на 11 липня.

"Чумова п'ятниця"

"Чумова п'ятниця" — американська фантастична комедія режисерки Ніші Ганатри за сценарієм Джордана Вайса. Це продовження картини "Чумова п'ятниця", заснованої на романі Мері Роджерс 1972 року, і сьомий фільм франшизи.

Улюблений ремейк "Чумової п'ятниці" Марка Вотерса 2003 року став чимось особливим, коли Джеймі Лі Кертіс і Ліндсі Лохан зіграли одні з найкращих комедійних виступів у своїй кар'єрі. Тож тепер, 22 роки потому, шанувальники з обережним оптимізмом чекають, як їхня інтерпретація зворушливої історії про обмін тілами нарешті отримає довгоочікуване продовження в "Чумовій п'ятниці" 2025 року.

Сиквел повертає оригінальних сценаристів Леслі Діксон, Гезер Хач і Мері Роджерс. З поверненням Кертіс і Лохан у головних ролях, здається цілком можливим, що блискавка може вдарити двічі, і нова картина матиме не менший успіх, ніж оригінал.

Цього разу Анна (Ліндсі Лохан) обміняється тілами зі своєю дочкою Гарпер. Тесс (Джеймі Лі Кертіс) опиниться в тілі 14-річної Лілі, доньки Еріка, англійського ресторатора (Менні Гасінто), який незабаром має одружитися з Анною.

Кадр із фільму "Чумова п'ятниця" 2025 Фото: Кадр из фильма

Прем'єра комедії відбудеться 8 серпня.

"Трон: Арес"

"Трон: Арес" — американський науково-фантастичний фільм режисера Йоахіма Реннінга. Сиквел фільму "Трон: Спадщина" і третій повнометражний фільм у франшизі "Трон".

Новий фільм — історія про те, як однойменна програма на ім'я Арес (персонаж, якого грає Джаред Лето) вирушає з цифрового світу в реальний з небезпечною місією.

"Трон: Арес" — не перша робота Йоахіма Реннінга для Disney. Раніше йому вже доручали одівити франшизи "Малефісента: Володарка темряви" і "Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казки".

Крім Лето, в "Аресі" знімалися Ґрета Лі, Еван Пітерс, Хасан Мінхадж, Джоді Тернер-Сміт, Артуро Кастро, Кемерон Монаган, Джилліан Андерсон і, звісно ж, Джефф Бріджес.

"Трон: Арес" — трейлер фільму

Прем'єра фільму — 10 жовтня.

"Хижак: Пустки"

"Хижак: Пустки" — американський науково-фантастичний бойовик режисера Дена Трахтенберга за його ж сценарієм, написаним спільно з Патріком Ейсоном, який є шостою частиною франшизи "Хижак".

Якщо якийсь фільм останнього десятиліття і заслуговував на вихід у кінотеатрах, то це був шанований критиками приквел "Хижака" Дена Трахтенберга "Здобич". З яскравими візуальними ефектами, багатим розвитком персонажів і унікальним сюжетом, науково-фантастичний трилер від Hulu про молоду войовницю команчів Нару (Ембер Мідфандер), яка стає лідером, зіткнувшись із доісторичною версією культового й жахливого персонажа Хижака, став блискучим подвигом розповіді та обнадійливим нагадуванням про те, що усталена власність із кількома частинами має потенціал бути чимось більшим, ніж повторювання повторення того, що було до неї.

Звісно, після успіху фільму Трахтенберг, який також знімає епізод останнього сезону "Дивних див", отримав шанс зняти ще один фільм цієї франшизи. Деталі сюжету тримають у таємниці, відомо тільки, що всі події розгортаються в майбутньому.

"Хижак: Пустки" — трейлер фільму

Акторський склад також не розголошується. Але в ЗМІ є інформація, що в картині знялася Елль Фаннінг, яка зіграла не одну роль.

Прем'єра трилера запланована на 7 листопада.

"Людина, що біжить"

"Людина, що біжить" — фантастичний фільм-антиутопія режисера Едгара Райта, в якому головну роль виконав Глен Пауелл. Це блискуча екранізація однойменного роману Стівена Кінга, написаного 1982 року, а також ремейк картини 1987 року з Арнольдом Шварценеггером, де головний герой боровся за своє життя в збоченому ігровому шоу, популяризованому антиутопічним суспільством.

Оскільки прийдешній фільм, як обіцяли, буде більш точно відповідати книзі, це робить "Людину, що біжить" 2025 року не тільки гідним ремейком, а й зоряною науково-фантастичною адаптацією загалом.

Едгар Райт, який взявся за картину, має бездоганну репутацію на Rotten Tomatoes, де представлено сім його робіт. Сценарій написав Майкл Беколл ("Мачо і ботан"). Раніше вони разом працювали над стрічкою "Скотт Пілігрим проти всіх".

У римейку культової картини Глен Пауелл змінить Арнольда Шварценеггера в головній ролі Фото: Screen Rant

Крім Глена Пауелла, до акторського складу увійшли Джошем Бролін, Лі Пейс, Кеті О'Брайан, Вільям Х. Мейсі, Майкл Сера, Емілія Джонс, Карл Глусман і Джеймі Лоусон.

Прем'єра фільму — 7 листопада.

"Зла: На благо"

"Зла: На благо" — продовження гучного мюзиклу Джона Чу "Зла", який зібрав хорошу касу і схвальні відгуки глядачів і критиків.

Тепер, коли мадам Моррібль (Мішель Йео) і жителі країни Оз вважають Ельфабу (Синтія Еріво) "злою", продовження досліджує наслідки цього для Глінди (Аріана Гранде) та інших її однолітків з Університету Шиз. Це частина мюзиклу, в якій історія починає перетинатися з подіями "Чарівника країни Оз", де шанувальники можуть очікувати ще більше відсилань до фільму 1939 року.

У центрі історії, як і раніше, залишається дружба між Ельфабою і Гліндою.

"Зла: На благо", Ельфаба і Глінда Фото: Фото из открытых источников

Прем'єра фільму — 21 листопада.

"Зверополіс 2"

Американський комп'ютерно-анімаційний комедійно-пригодницький фільм "Зверополіс 2" про друзів-поліцейських студії Walt Disney Animation Studios — це продовження мультфільму "Зверополіс" 2016 року.

Цього разу Джуді Хоппс (Джініфер Ґудвін) і Нік Вайлд (Джейсон Бейтман), тепер офіційно команда, мають вирушити під прикриттям у Mash Market, переслідуючи сумнівну змію. У "Звірополісі 2" також є Ке Хай Куан у ролі Гері, змії, про яку йдеться, і Фортуна Феймстер у ролі бобера на ім'я Нібблс. Завдяки тому, що Джуді та Нік нарешті об'єдналися, а режисери Джаред Буш і Байрон Говард змогли ще більше опрацювати цей світ, "Зоотрополіс 2" може стати одним із рідкісних анімаційних сиквелів Disney, які відповідатимуть оригіналу.

"Зверополіс 2" — трейлер фільму

Прем'єра фільму відбудеться 26 листопада.

"Франкенштейн"

"Франкентштейн" — американський художній темно-фентезійний готичний фільм режисера Гільєрмо дель Торо, робота над яким ведеться з 2008 року. Основний герой драми — вчений на ім'я Віктор Франкенштейн, який створює штучну людину, але потім відрікається від неї. Тоді безіменне чудовисько починає переслідувати свого творця.

Головні ролі в картині грають Оскар Айзек, Джейкоб Елорді та Міа Гот

Маестро жанру Гільєрмо Дель Торо досяг нових висот у своїй співпраці з титаном потокового мовлення Netflix для його удостоєного премії "Оскар" анімаційного фільму "Піноккіо". Це була чудова покадрова анімація, що переосмислює класичні народні казки, переосмислює перевірений часом матеріал у похмуру антифашистську притчу, яка відображає теми, що давно присутні в його улюбленому списку фільмів.

Отже, є багато чого очікувати від їхньої останньої співпраці, екранізації "Франкенштейна" Мері Шеллі. Ніхто не може краще за Дель Торо дослідити зв'язки між людиною і чудовиськом, або, у випадку Франкенштейна, монстром, створеним з людства, який щосили намагається зрозуміти свою власну природу. Це ідеальний проєкт, і якщо перший погляд може слугувати показником, то це буде один із найкрасивіших фільмів року.

"Франкенштейн" — трейлер фільму

Дель Торо готувався до проєкту з дитинства, перебуваючи під сильним впливом оригіналу Джеймса Вейла 1931 року, який значно вплинув на його пожиттєве захоплення монстрами.

Прем'єра фільму запланована на 2025 рік.

Раніше Фокус писав про топ-10 найкращих серіалів 2024 року.