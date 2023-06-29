Актор Джеймі Фокс все ще перебуває на реабілітації після загадкових проблем зі здоров'ям

Його представники так і не розповіли, з якої причини зірка фільму "Джанго звільнений" потрапив до шпиталю.

Related video

55-річний Джеймі Фокс, як і раніше, не повернувся до зйомок через загадкові проблеми зі здоров'ям. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів "Джанго звільнений", "Рей" і "Штурм Білого дому", як повідомило джерело, "зараз отримує найкращий догляд і старанно працює, щоб одужати, але він все ще не в собі".

Джеймі Фокс у фільмі "Джанго звільнений" Фото: Скриншот

Джон Бойєга, який знімається разом із Фоксом у новому фільмі "Вони клонували Тайрона", повідомив журналістам, що він нещодавно розмовляв із колегою телефоном і додав, що у Фокса "все гаразд", але йому потрібно дати спокій.

"Я прямо побажав йому всього найкращого. Я передав йому всі побажання. Тож я просто чекатиму, поки він не повернеться сюди. Так що не поспішай, Джеймі. Ми любимо тебе, братан", — сказав Бойєга.

Продюсер фільму Датарі Тернер сказав виданню, що Фокс у хорошій формі і скоро повернеться до роботи.

Нагадаємо, до лікарні актор потрапив два місяці тому. Його дочка Корінн повідомила журналістам, що Джеймі Фокса доправили в лікарню після лікування "медичного ускладнення".

Але вона не уточнила, від якої недуги страждає оскароносний актор і наскільки складним було ускладнення. Але вона згадала, що її батько перебуває в лікарні вже кілька тижнів.

У той час, коли Джеймі Фокс був госпіталізований, він працював над фільмом Netflix під назвою "Знову в справі" з Кемерон Діас. І в лікарню його відвезли прямо зі знімального майданчика.

Сама Кемерон Діас, яка повернулася на знімальний майданчик тільки заради Фокса і на його особисте прохання, зазначила, що після того, як фільм буде закінчено, піде з кіно.

Окрім хвороби провідного актора, на зніманні картини сталося кілька неприємних інцидентів: Джеймі Фоксу довелося звільнити з проєкту виконавчого продюсера, двох режисерів і навіть власного водія.

А потім виявилося, що один зі співробітників намагався виманити в актора 33 тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Зйомки відбувалися у Великій Британії, і коли вони, нарешті, поновилися, на знімальному майданчику в Лондоні було виявлено бомбу часів Другої світової війни, що не розірвалася.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!