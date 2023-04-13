Актора Джеймі Фокса відправили до лікарні прямо зі знімального майданчика

Зірка фільму "Джанго звільнений" зараз зайнятий на зйомках фільму з Кемерон Діас

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55-річний актор Джеймі Фокс, зірка фільмів "Джанго звільнений", "Штурм Білого дому" та володар премії "Оскар" за байопік "Рей", потрапив до лікарні. Його забрала швидка прямо зі знімального майданчика. Про це пише TMZ

Джеймі Фокс зараз перебуває в Атланті, де знімається у новому фільмі "Знову у справі" разом із Кемерон Діас. Його сім'я, як повідомляється, вилетіла до нього, а його дочка Корінн опублікувала коротку заяву, в якій попросила молитися за її батька.

Пізніше представник актора повідомив, що актор уже почувається краще, але не повідомив, що саме сталося.

Зі знімального майданчика повідомили ЗМІ, що справа набагато серйозніша, ніж повідомляють рідні актора, але знову не розповіли жодних подробиць. Коли Джеймі Фокс повернеться до зйомок – невідомо.

Комедійний бойовик "Знову у справі" мав повернути на екрани Кемерон Діас, яка не знімалася з 2014 року. Саме Джеймі "заманив" її назад на знімальний майданчик. Про сюжет фільму відомо мало, повідомлялося, що також у ньому знімається Глен Клоуз.

Тиждень тому Джеймі Фокс запостив відео зі зйомок

Проте зйомки фільму обернулися справжньою катастрофою. Джеймі Фоксу довелося звільнити з проєкта виконавчого продюсера, двох режисерів та навіть власного водія.

Зйомки саме проходили у Великій Британії, і з'ясувалося, що один зі співробітників намагався виманити в актора 33 тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Після виробництва фільму довелося призупинити через те, що на знімальному майданчику в Лондоні було виявлено бомбу часів Другої світової війни, яка не розірвалася.

Так що Кемерон Діас зізналася ЗМІ, що вона, звичайно, не покине Джеймі Фокса і вони закінчать фільм, але потім вона точно піде на пенсію, тому що все це виявилося для неї занадто стомливим досвідом.

Нагадаємо, три роки тому помер колега Джеймі Фокса, зірка "Чорної Пантери" Чедвік Боузман. У актора був рак, і вже, бувши хворим, він продовжував зніматися і приховувати свою недугу від друзів та журналістів.