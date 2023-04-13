Актера Джейми Фокса увезли в больницу прямо со съемочной площадки

Звезда фильма "Джанго освобожденный" сейчас занят на съемках фильма с Кэмерон Диас

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55-летний актер Джейми Фокс, звезда фильмов "Джанго освобожденный", "Штурм Белого дома" и обладатель премии "Оскар" за байопик "Рэй", попал в больницу. Его забрала скорая прямо со съемочной площадки. Об этом пишет TMZ

Джейми Фокс сейчас находится в Атланте, где снимается в новом фильме "Снова в деле" вместе с Кэмерон Диас. Его семья, как сообщается, вылетела к нему, а его дочь Коринн опубликовала короткое заявление в котором попросила молиться за ее отца.

Позже представитель актера сообщил, что актер уже идет на поправку, но не сообщил, что именно случилось.

Источник сообщил СМИ, что дело обстоит куда более серьезно, чем сообщают родные актера, но снова не сообщил никаких подробностей. Когда Джейми Фокс вернется к съемкам – неизвестно.

Комедийный боевик "Снова в деле" должен был вернуть на экраны Кэмерон Диас, которая не снималась с 2014 года. Именно Джейми "заманил" ее назад на съемочную площадку. О сюжете фильма известно мало, сообщалось, что также в нем снимается Гленн Клоуз.

Неделю назад Джейми Фокс запостил видео со съемок

Однако съемки фильма обернулись настоящей катастрофой. Джейми Фоксу пришлось уволить из проекта исполнительного продюсера, двух режиссеров и даже собственного водителя.

Съемки как раз проходили в Великобритании, и выяснилось, что один из сотрудников пытался выманить у актера 33 тысячи фунтов стерлингов наличными.

После производство фильма пришлось приостановить из-за того, что на съемочной площадке в Лондоне была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Так что Кэмерон Диас призналась СМИ, что она, конечно не бросит Джейми Фокса и они закончат фильм, но потом она точно уйдет на пенсию, потому что все это оказалось для нее слишком утомительным опытом.

Напомним, три года назад умер коллега Джейми Фокса, звезда "Черной Пантеры" Чедвик Боузман. У актера был рак, и уже, будучи больным, он продолжал сниматься и скрывать свой недуг от друзей и журналистов.