Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака в 43 года

Чедвик Боузман скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Американский актер Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме "Черная Пантера", умер от рака в возрасте 43 лет. Об этом говорится в Twitter-аккаунте артиста.

В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии. Он боролся с заболеванием четыре года, пока рак не перешел в последнюю, четвертую стадию.

Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.

На смерть актера отреагировали в киностудии Marvel, в фильмах которой Боузман принимал активное участие.

"Наши сердца разбиты, и наши мысли с семьей Чедвика Боузмана. Твое наследие будет жить вечно. Покойся с миром", – говорится в сообщении киностудии, опубликованном в Instagram.

Боузман играл в таких фильмах, как "Правосудие", "42", "Боги Египта", "Первый мститель: Противостояние", "Пятеро одной крови" и других.

Наибольшую известность ему принесло участие в фильмах киновселенной Marvell, где он исполнял роль короля Т'Чаллы – супергероя по прозвищу "Черная пантера". Этот фильм, вышедший в 2018 году, стал первой супергеройской лентой с темнокожим актером в главной роли.

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