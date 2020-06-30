Умер Карл Рейнер, звезда фильма "11 друзей Оушена"

Американскому сценаристу, режиссеру и актеру было 98 лет. Райнер стал обладателем девяти наград премии телевизионной премии "Эмми", пять из которых он получил за "Шоу Дика Ван Дайка". Он также широко известен как исполнитель роли мошенника Сола Блума в фильме "Одиннадцать друзей Оушена" и его сиквелах

О смерти Карла сообщил его сын, знаменитый режиссер Роб Рейнер. Об этом пишет CNBC.

Карьера Карла Рейнера началась семь десятилетий назад на Бродвее. В 1960-х годах он создал "Шоу Дика Ван Дайка" за которое получил пять премий "Эмми".

Карл Рейнер в молодости

Хорошо известен по роли мошенника Сола Блума в фильме "11 друзей Оушена" и его сиквелах. Снимался в таких телесериалах, как "Юристы Бостона", "Доктор Хаус", "Два с половиной человека" и многих других.

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Энди Гарсия (Терри Бенедикт) и Карл Рейнер (Сол Блум) в фильме "11 друзей Оушена"

Карл Рейнер с сыном Робом Рейнером/Фото: Just Jared

Был 64 года женат на певице и актрисе Эстель Лебост, которая скончалась в 2008 году. У них трое детей, которые все сделали успешную карьеру, связанную с искусством. Так, старший сын Рейнера – Роб, известный режиссер, снявший такие хиты, как "Принцесса-невеста" и "Мизери".

Карл Рейнер скончался в понедельник вечером в своем доме в Беверли-Хиллз от естественных причин.

Как ранее писал Фокус:

Режиссер Джоэл Шумахер, художник по костюмам, режиссер и сценарист, скончался вечером 22 июня после годовой борьбы с раком, который ему диагностировали год назад. Он снял такие хиты, как "Огни святого Эльма", "Коматозники", "Призрак оперы", "Двенадцать".