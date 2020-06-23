Бывший любовник Лиз Херли и соратник Билла Клинтона выпрыгнул из окна небоскреба

Стив Бинг был миллионером, филантропом, плейбоем и продюсером таких фильмов как "Полярный экспресс" и "Беовульф". Он поддерживал на выборах Билла Клинтона и Арнольда Шварценеггера, а также является отцом сына актрисы Элизабет Херли

55-летний миллионер, филантроп и продюсер Стив Бинг выпрыгнул из окна своих апартаментов на 27-м этаже небоскреба в Лос-Анджелесе. Причиной самоубийства в полиции называют депрессию. Об этом пишет Deadline.

Стив Бинг был основателем кинокомпании Shangri-La Entertainment, занялся кинопроизводством после того, как закончил Стэнфорд и унаследовал более 600 миллионов долларов от своего деда, магната в сфере недвижимости.

С актрисой Элизабет Херли он познакомился в 2000 году, но в 2001 году они расстались. После расставания актриса сказала продюсеру, что ждет от него ребенка. Свое отцовство он не признавал, но ДНК-тест, который он сделал, подтвердил, что Дэмиан — его сын.

Лиз Херли и Дэмиен Херли

Помимо Дэмиана, у Бинга также есть дочь Кира от теннисистки Лизы Бондер. Год назад разгорелся скандал после того, как отец Стива Питер Бинг исключил из многомиллионного наследства своих внуков. Он аргументировал это тем, что они были рождены вне брака, а потому не могут претендовать на деньги семьи, которая входила в список 400 богатейших семей США по версии Forbes. Суд дети Стива выиграли. Он не был с ними близок, но поддерживал их финансово.

Лиза Бондер с дочерью

Также у Бинга были отношения с Наоми Кэмпбелл, Умой Турман, Шарон Стоун и Николь Кидман.

Николь Кидман и Стив Бинг в гольф-клубе

Стив был дружен с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, спонсировал его предвыборную кампанию, а когда Билл стал президентом, оплатил перелет спецборта в Северную Корею, чтобы вызволить двух американских журналисток.

"Я очень любил Стива Бинга. У него было большое сердце, и он был готов сделать все, что в его силах, для людей и для дела, в которое он верил. Я буду скучать по нему и его энтузиазму больше, чем могу выразить словами, и надеюсь, что он наконец обрел покой", — уже прокомментировал смерть друга Клинтон.

Стив Бинг и Билл Клинтон на конференции

Также Бинг поддерживал Арнольда Шварценеггера, когда тот баллотировался в губернаторы, жертвовал деньги в благотворительные фонды Билла Гейтса и Уоррена Баффета.

Бинг продюсировал фильмы "Полярный экспресс", "Беовульф" и "Кингсмэн: золотое кольцо".

Сейчас полиция еще ведет расследование, но по предварительной версии, Стив Бинг покончил с собой впав в депрессию после долгой самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Здание, где располагаются апартаменты Стива Бинга и место его падения, огороженное полицейской лентой/Фото: The Sun

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