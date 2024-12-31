От "Хищника" до "Супермена": 17 самых ожидаемых фильмов 2025

2025 год обещает киноманам разнообразие жанров, начиная от анимации и комедий и заканчивая научной фантастикой.

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Новый год обещает стать очень насыщенным в сфере кинематографии. На 2025 год запланирован выход ряда долгожданных картин со звездами мировой величины и возвращение некоторых актеров, которые долгое время находились в тени и о них уже начали забывать. Фокус собрал 17 самых обсуждаемых премьер грядущего года.

"Снова в деле"

"Снова в деле" – художественный комедийный боевик режиссера Сета Гордона по сценарию, написанному им в соавторстве с Бренданом О’Брайеном. Главные роли в картине исполнили Джейми Фокс, Кэмерон Диаз, Кайл Чандлер и Гленн Клоуз. Премьера фильма запланирована на Netflix.

В центре сюжета картины – Эмили и Мэтт, которые отказались от жизни шпионов ЦРУ, чтобы создать семью. Спустя годы, они снова оказываются втянутыми в мир шпионажа, когда их прикрытие раскрыто.

"Снова в деле" – трейлер фильма

Боевик "Снова в деле" привлек внимание людей по двум причинам: во-первых, он знаменует возвращение Кэмерон Диас к актерской карьере после 11 лет. Последний раз она снималась в 2014-м, сыграв в картине "Энни". Во-вторых, Джейми Фокс, который играет одну из главных ролей, во время съемок в апреле 2024 года экстренно был госпитализирован, из-за чего работу над картиной на некоторое время приостановили. После больницы он вернулся на съемочную площадку.

Премьера картины запланирована на 17 января.

"Человек-волк"

"Человек-волк" – художественный фильм режиссера Ли Уоннелла с Кристофером Эбботом и Джулией Гарнер в главных ролях. Создатели картины обещают жуткую историю о семьянине, захваченном животной силой. С семьей в опасности, огромным лесом и уединенным домом в центре это кажется идеальной минималистской установкой для ужаса, который находится где-то посередине между домашним и готическим. Эбботт и Гарнер играют супружескую пару, чья счастливая домашняя жизнь разорвана сверхъестественными силами.

Это последний из бурлящей серии новых поворотов классических монстров Universal, которые доминировали в ландшафте ужасов с 1920-х по 50-е годы, и, к счастью, он находится в надежных руках Ли Уоннелла, чья кинокарьера была основана на этом жанре с самого начала. Его остроумное переосмысление "Человека-невидимки" в 2020 году вселило большую уверенность в возрождение бренда Universal Monsters, особенно после беспорядка с "Мумией" и благонамеренных, но унылых усилий "Ван Хельсинга" и "Человека-волка" 2010 года.

"Человек-волк" – трейлер фильма

Премьера картины – 17 января.

"Капитан Америка: Дивный новый мир"

Супергеройский фильм режиссера Джулиуса Она "Капитан Америка: Дивный новый мир", основанный на комиксах Marvel Comics о Сэме Уилсоне / Капитане Америке, выходит 14 февраля.

Сюжет четвертой картины франшизы разворачивается через более чем 50 лет после того, как мир попрощался со Стивом Роджерсом (Крис Эванс) в роли Капитана Америки, когда герой передал свой культовый щит Сэму Уилсону (Энтони Маки) в конце "Мстителей: Финал".

"Дивный новый мир" также, похоже, является своего рода псевдосиквелом "Невероятного Халка", в котором возвращаются Лив Тайлер, Тим Блейк Нельсон и Харрисон Хорд в роли Таддеуса "Громовержца" Росса вместо покойного Уильяма Херта. И да, Громовержец Росс теперь президент и превращается в Красного Халка.

В дополнение ко всему этому зрители увидят, как Дэнни Рамирес принимает мантию Сокола от Уилсона, а Джанкарло Эспозито появится в качестве Сайдвиндера.

Изначально фильм должен был называться "Новый мировой порядок", а предполагаемой датой премьеры ставили 3 мая 2024 года. Однако забастовка в Голливуде подвинула сроки работы над боевиком. Более того, в июне 2023 года подзаголовок картины изменили на "Дивный новый мир" (Brave New World). 13 июля Marvel Studios опубликовала новую предполагаемую дату релиза – 26 июля 2024 года.

"Капитан Америка: Дивный новый мир" — трейлер фильма

После окончания забастовки сценаристов и актеров, 10 ноября были объявлены новые даты выхода, и полностью отснятый фильм был перенесен на 14 февраля 2025 года. По слухам такой большой сдвиг произошел из-за масштабных пересъемок фильма связанных с негативными отзывами зрителей на тестовых показах.

"Приключения Паддингтона в Перу"

Первые два фильма о медвежонке Паддингтоне уже стали иконами современного кино. Благодаря своему неоспоримому обаянию, душевному подходу, бесконечному оптимизму и необычному юмору они быстро завоевали себе место в сердцах людей, представляя все, что можно желать от семейного развлечения. В 2025 году, после семилетнего ожидания, наконец-то выйдет третий фильм серии, "Паддингтон в Перу.

Картина рассказывает о медвежонке Паддингтоне и его приемной семье Браунов, которые отправятся в Перу, чтобы навестить свою любимую тетю Люси (Имельда Стонтон). Однако оказывается, что тетушка пропала в джунглях, и вся семья Браунов во главе с медвежонком отправляются в опасное приключение по ее поиску.

К сожалению, двукратной номинантки на премию "Оскар" Салли Хокинс в этот раз не будет, ее заменит вечно недооцененная Эмили Мортимер. Однако остальная часть актерского состава вернулась, включая Бена Уишоу в роли голоса Паддингтона, Хью Бонневиля в роли чопорного, но благонамеренного мистера Брауна и двукратную номинантку на премию "Оскар" Джули Уолтерс в роли хаотичной няни Браунов, миссис Берд.

"Приключения Паддингтона в Перу" – трейлер фильма

К ним присоединятся обладательница премии "Оскар" Оливия Колман в роли монахини, играющей на гитаре, и номинант на премию "Оскар" Антонио Бандерас в роли охотника за сокровищами. Обещая больше восхитительного и слегка неуравновешенного веселья, "Паддингтон в Перу" станет идеальным способом начать 2025 год со здоровой дозы очарования, веселья и английской вежливости.

Премьера фильма – 14 февраля.

"Белоснежка"

"Белоснежка Диснея", или просто "Белоснежка", – американский музыкальный фэнтезийный фильм режиссера Марка Уэбба по сценарию Греты Гервиг и Эрин Крессиды Уилсон. Это игровая адаптация диснеевской классики "Белоснежка и семь гномов" о прелестной юной принцессе, чьей красоте позавидовала сама королева, пожелавшая сжить сладкоголосую соперницу со свету. Так Белоснежка знакомится с семью гномами, которые дают девушке приют в своем доме в лесу.

Главные роли в мюзикле сыграли Рейчел Зеглер и Галь Гадот, причем последняя предстала в образе злой королевы-мачехи.

Еще до выхода картина отметилась несколькими скандалами. Сначала зрителям, посмотревшим трейлер, не понравилось, что Белоснежку играет колумбийская актриса, являющаяся представительницей другой этнической группы, чем героиня оригинальной сказки. Вторым камнем преткновения стало то, что Disney отказалась от маленьких помощников принцессы в пользу "волшебных существ" и не стала нанимать актеров с карликовостью, а затем все же вернула гномов в историю, но в виде персонажей, созданных с помощью компьютерной графики.

Первый трейлер мюзикла набрал более 1,4 млн дизлайков.

"Белоснежка" – трейлер фильма

Премьера фильма запланирована на 21 марта.

"Микки 17"

"Микки 17" – научно-фантастический фильм с элементами южнокорейского режиссера Пон Чжун-хо, который пять лет назад получил три премии "Оскар" за "Паразитов". Теперь он вернулся со своей новой работой.

Действие картины происходит в далеком будущем, когда человечество пытается покорить звезды. Молодой Микки Бернс (Роберт Паттинсон) подписывается, чтобы стать "расходным материалом". Это означает, что он будет отправлен на самые опасные миссии по колонизации ледяного мира Нифльхейм, и когда неизбежно погибнет во время этих миссий, его сознание перенесут в новое клонированное тело. Это настоящая боль (в буквальном смысле), но все становится гораздо сложнее, когда после шестой гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников. Во время седьмой миссии он остается жив и на время теряет связь с базой, а когда возвращается туда, видит, что ему уже создали замену.

На первый взгляд, космическая комедия с высоким концептом кажется огромной сменой темпа для Пон Чжун-хо, но "Микки 17" на самом деле черпает лучшее из самых сильных сторон оскароносного режиссера. С действием и зрелищностью "Сквозь снег" и юмором и социальным комментарием "Паразитов" фильм имеет потенциал стать новым хитом.

"Микки 17" – трейлер фильма

Интересный момент – в фильме Паттинсон говорит не своим голосом.

В ленте также снимались Стивен Ен, Марк Руффало, Тони Коллетт, Наоми Эки, Холлидей Грейнджер

Премьера "Микки 17" запланирована на 18 апреля.

"Миссия невыполнима: Финальная расплата"

"Миссия невыполнима: Финальная расплата" режиссера Кристофера МакКуорри – долгожданное продолжение "Миссии невыполнима: Последний расчет, часть 1" и восьмой фильм во франшизе "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. С учетом звездной мощи Круза и гарантированно высокооктановых сцен действия на горизонте легко понять, почему "Финальный расчет" — один из самых ожидаемых фильмов 2025 года.

По сюжету Итан Хант пытается справиться с последствиями "Смертельной расплаты", включая попытку уничтожить всемогущую и опасную систему ИИ, известную как Сущность, сражение со своим бывшим (и нынешним) врагом Габриэлем (Эсай Моралес) и сокрушительную потерю Ильзы Фауст (Ребекка Фергюсон). Хотя детали сюжета держатся в строжайшем секрете, стало известно, что Саймон Пегг, Винг Рэймс и Хейли Этвелл снова сыграют свои роли Бенджи, Лютера и Грейс соответственно. Кроме того, Марк Гэтисс, Чарльз Парнелл и Рольф Саксон вернутся вместе с новичками Ником Офферманом, Холтом МакКэллани, Ханной Уоддингхэм и Кэти О'Брайан.

"Миссия невыполнима: Финальная расплата" – трейлер фильма

Картина, которая, если судить по названию, может стать последней во франшизе, должна выйти в кинотеатрах 23 мая.

"Как приручить дракона"

"Как приручить дракона" – американский фэнтезийный боевик режиссера Дина Деблуа, снятый по мотивам одноименной книги британской детской писательницы Крессиды Коуэлл, а также ремейк одноименного мультфильма 2010 года. По словам кинокритиков, этот фильм – фактически покадровое отображение одноименной анимационной ленты.

Решение "оживить" мультфильм удивило поклонников оригинальной трилогии и спин-оффа из трех серий, а объявление о том, что Дин ДеБлуа вернется, чтобы руководить проектом, и вовсе стало полной неожиданностью. В большинстве фильмов, снятых по принципу "анимация — живое действие", творческие команды совершенно разные, что привело к разной степени успеха. Деблуа же был соавтором и сорежиссером первой части франшизы, прежде чем вернуться, чтобы руководить остальной частью трилогии, и его возвращение во франшизу оставило фанатам большую надежду на то, что ремейк с живым действием может оказаться одним из лучших.

В "Как приручить дракона" Джерард Батлер снова сыграет роль Стоика Обширного. Новичком франшизы станет Мейсон Темз в роли его недооцененного сына Иккинга.

Как и в оригинальном фильме, действие ремейка происходит на фантастическом и суровом острове Берк, где драконы и викинги были соперниками на протяжении поколений. Иккинг бросает вызов традициям, подружившись со своим драконом Беззубиком, вместо того чтобы заняться вековыми тренировками по борьбе с драконами, и, делая это, он бросает вызов самим основам общества викингов, меняя их.

.По пути он подружился (и влюбился) в Астрид Хофферсон (Нико Паркер), ученицу, которая постигает основы борьбы сдраконами. Вместе с парнем она выясняет, что все, что они знают о драконах, было неправильным.

"Как приручить дракона" – трейлер фильма

Судя по трейлеру, "Как приручить дракона" наверняка станет одним из лучших фильмов для семейного просмотра 2025 года.

Премьера фильма запланирована на 13 июня.

"Формула 1"

"F1" или "Формула 1" – спортивная драма Джозефа Косински с Брэдом Питтом в главной роли.

В 2022 году Косински снял фильм "Лучший стрелок: Мэверик", в котором главному герою поручено помочь группе молодых новобранцев стать такими же хорошими, как он сам. Результатом стал один из самых успешных в плане критиков и коммерции фильмов года, а также напоминание о том, что людям действительно нравится смотреть на звезд первой величины в захватывающих боевиках.

В своем последнем фильме "F1" Косински, похоже, готов придерживаться этой же формулы, поскольку в фильме рассказывается история Сонни Хейса (Брэд Питт), бывшей легенды гонок, которого возвращают из отставки, чтобы помочь гоночной команде "Формулы-1". В частности, Сонни просят стать наставником молодого новичка Джошуа Пирса (Дэмсон Идрис из "Снегопада") для команды Apex Grand Prix.

F1 – трейлер фильма

В актерский состав фильма вошли Керри Кондон, Тобиас Мензис, Хавьер Бардем и Ши Уигхэм, а также все десять команд и гонщиков "Формулы-1". В частности, в картине можно будет увидеть легендарных Льюиса Хэмильтона и Макса Ферстаппена.

Премьера картины – 27 июня.

"Супермен"

"Супермен" – американский фильм Джеймса Ганна, основанный на комиксах издательства DC Comics о Супермене. Во многих отношениях история Джеймса Ганна о Супермене по-прежнему является частью супергеройской машины. Это первый фильм в новой вселенной DC, и он должен помочь студии оправиться после нескольких провалов в прокате.

Как фильм может запустить новую вселенную, избежать усталости от супергероев и стать кассовым успехом? Ответ прост: необузданный оптимизм. DC Studios надеется напомнить нам о радости, которую зрители испытали, когда впервые открыли для себя этих персонажей. Кларк Кент в исполнении Дэвида Коренсвета спасает тех, кто попал в беду, не потому, что он герой по найму или правительственный агент, а потому, что это правильно.

"Супермен" — это все о надежде на человечество и о том, чтобы быть ярким светом в мире, окутанном тьмой. Из бесчисленных адаптаций комиксов эта – одна из немногих, которая действительно фокусируется на том, что значит быть героем.

"Супермен" — трейлер фильма

Премьера фильма запланирована на 11 июля.

"Чумовая пятница"

"Чумовая пятница – американская фантастическая комедия режиссера Ниши Ганатры по сценарию Джордана Вайса. Это продолжение картины "Чумовая пятница", основанной на романе Мэри Роджерс 1972 года, и седьмой фильм франшизы.

Любимый ремейк "Чумовой пятницы" Марка Уотерса в 2003 году стал чем-то особенным, когда Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан сыграли одни из лучших комедийных выступлений в своей карьере. Так что теперь, 22 года спустя, поклонники с осторожным оптимизмом ждут, как их интерпретация трогательной истории об обмене телами наконец-то получает долгожданное продолжение в "Чумовой пятнице" 2025 года.

Сиквел возвращает оригинальных сценаристов Лесли Диксон, Хезер Хач и Мэри Роджерс. С возвращением Кертис и Лохан в главных ролях, кажется вполне возможным, что молния может ударить дважды, и новая картина получит не меньший успех, чем оригинал.

На этот раз Анна (Линдси Лохан) обменяется телами со своей дочерью Харпер. Тесс (Джейми Ли Кертис) окажется в теле 14-летней Лили, дочери Эрика, английского ресторатора (Мэнни Хасинто) который вскоре должен жениться на Анне.

Кадр из фильма "Чумовая пятница" 2025 Фото: Кадр из фильма

Премьера комедии состоится 8 августа.

"Трон: Арес"

"Трон: Арес" – американский научно-фантастический фильм режиссера Йоахима Реннинга. Сиквел фильма "Трон: Наследие" и третий полнометражный фильм во франшизе "Трон".

Новый фильм – история о том, как одноименная программа по имени Арес (персонаж, которого играет Джаред Лето) отправляется из цифрового мира в реальный с опасной миссией.

"Трон: Арес" – не первая работа Йоахима Реннинга для Disney. Раньше ему уже поручали одивить франшиз "Малефисента: Владычица тьмы" и "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Кроме Лето, в "Аресе" снимались Грета Ли, Эван Питерс, Хасан Минхадж, Джоди Тернер-Смит, Артуро Кастро, Кэмерон Монаган, Джиллиан Андерсон и, конечно же, Джефф Бриджес.

"Трон: Арес" – трейлер фильма

Премьера фильма – 10 октября.

"Хищник: Пустоши"

"Хищник: Пустоши" – американский научно-фантастический боевик режиссера Дэна Трахтенберга по его же сценарию, написанному совместно с Патриком Эйсоном, который является шестой частью франшизы "Хищник".

Если какой-либо фильм последнего десятилетия и заслуживал выхода в кинотеатрах, то это был почитаемый критиками приквел "Хищника" Дэна Трахтенберга "Добыча". С яркими визуальными эффектами, богатым развитием персонажей и уникальным сюжетом, научно-фантастический триллер от Hulu о молодой воительнице команчей Нару (Эмбер Мидфандер), которая становится лидером, сталкиваясь с доисторической версией культового и ужасающего персонажа Хищника, стал блестящим подвигом повествования и обнадеживающим напоминанием о том, что устоявшаяся собственность с несколькими частями имеет потенциал быть чем-то большим, чем повторяющееся повторение того, что было до нее.

Естественно, после успеха фильма Трахтенберг, который также снимает эпизод последнего сезона "Очень странных дел", получил шанс снять еще один фильм этой франшизы. Детали сюжета держатся в секрете, известно только, что все события разворачиваются в будущем.

"Хищник: Пустоши" – трейлер фильма

Актерский состав также не разглашается. Но в СМИ есть информация, что в картине снялась Элль Фаннинг, которая сыграла не одну роль.

Премьера триллера запланирована на 7 ноября.

"Бегущий человек"

"Бегущий человек" – фантастический фильм-антиутопия режиссера Эдгара Райта, в котором главную роль исполнил Глен Пауэлл. Это блестящая экранизация одноименного романа Стивена Кинга, написанного в 1982 году, а также ремейк картины 1987 года с Арнольдом Шварценеггером, где главный герой боролся за свою жизнь в извращенном игровом шоу, популяризированном антиутопическим обществом.

Поскольку грядущий фильм, как обещали, будет более точно следовать книге, это делает "Бегущего человека" 2025 не только достойным ремейком, но и звездной научно-фантастической адаптацией в целом.

Эдгар Райт, который взялся за картину, имеет безупречную репутацию на Rotten Tomatoes, где представлены семь его работ. Сценарий написал Майкл Бэколл ("Мачо и ботан"). Ранее они вместе работали над лентой "Скотт Пилигрим против всех".

В ремейке культовой картины Глен Пауэлл сменит Арнольда Шварценеггера в главной роли Фото: Screen Rant

Кроме Глэна Пауэлла, в актерский состав вошли Джошем Бролин, Ли Пейс, Кэти О'Брайан, Уильям Х. Мэйси, Майкл Сера, Эмилия Джонс, Карл Глусман и Джейми Лоусон.

Премьера фильма – 7 ноября.

"Злая: Во благо"

"Злая: Во благо" – продолжение нашумевшего мюзикла Джона Чу "Злая", собравшего хорошую кассу и лестные отзывы зрителей и критиков.

Теперь, когда мадам Моррибль (Мишель Йео) и жители страны Оз считают Эльфабу (Синтия Эриво) "злой", продолжение исследует последствия этого для Глинды (Ариана Гранде) и остальных ее сверстников из Университета Шиз. Это часть мюзикла, в которой история начинает пересекаться с событиями "Волшебника страны Оз", где поклонники могут ожидать еще больше отсылок к фильму 1939 года.

В центре истории по-прежнему остается дружба между Эльфабой и Глиндой.

"Злая: Во благо", Эльфаба и Глинда Фото: Фото из открытых источников

Премьера фильма – 21 ноября.

"Зверополис 2"

Американский компьютерно-анимационный комедийно-приключенческий фильм "Зверополис 2" о друзьях-полицейских студии Walt Disney Animation Studios – это продолжение мультфильма "Зверополис" 2016 года.

На этот раз Джуди Хоппс (Джиннифер Гудвин) и Ник Уайлд (Джейсон Бейтман), теперь официально команда, должны отправиться под прикрытием в Mash Market, преследуя сомнительную змею. В "Зверополисе 2" также есть Ке Хай Куан в роли Гэри, змеи, о которой идет речь, и Фортуна Феймстер в роли бобера по имени Нибблс. Благодаря тому, что Джуди и Ник наконец объединились, а режиссеры Джаред Буш и Байрон Ховард смогли еще больше проработать этот мир, "Зверополис 2" может стать одним из редких анимационных сиквелов Disney, которые будут соответствовать оригиналу.

"Зверополис 2" – трейлер фильма

Премьера фильма состоится 26 ноября.

"Франкенштейн"

"Франкентштейн" – американский художественный темно-фэнтезийный готический фильм режиссера Гильермо дель Торо, работа над которым ведется с 2008 года. Основной герой драмы – ученый по имени Виктор Франкенштейн, который создает искусственного человека, но потом отрекается от него. Тогда безымянное чудовище начинает преследовать своего создателя.

Главные роли в картине играют Оскар Айзек, Джейкоб Элорди и Миа Гот

Маэстро жанра Гильермо Дель Торо достиг новых высот в своем сотрудничестве с титаном потокового вещания Netflix для его удостоенного премии "Оскар" анимационного фильма "Пиноккио". Это была прекрасная покадровая анимация, переосмысливающая классические народные сказки, переосмысливающая проверенный временем материал в мрачную антифашистскую притчу, отражающую темы, которые давно присутствуют в его любимом списке фильмов.

Следовательно, есть много чего ожидать от их последнего сотрудничества, экранизации "Франкенштейна" Мэри Шелли. Никто не может лучше Дель Торо исследовать связи между человеком и чудовищем, или, в случае Франкенштейна, монстром, созданным из человечества, который изо всех сил пытается понять свою собственную природу. Это идеальный проект, и если первый взгляд может служить показателем, то это будет один из самых красивых фильмов года.

"Франкентштейн" – трейлер фильма

Дель Торо готовился к проекту с самого детства, находясь под сильным влиянием оригинала Джеймса Уэйла 1931 года, и он сильно повлиял на его пожизненное увлечение монстрами.

Премьера фильма запланирована на 2025 год.

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