Не только Netflix: топ-10 лучших сериалов 2024 года

В этом году в рейтинг вошли не только художественные сериалы, но также анимация и документальные фильмы.

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Конец декабря – время подведения итогов, и киноиндустрия – сфера, где создатели и продюсеры фильмов и сериалов особенно внимательно относятся к годовым результатам своей работы. Главный показатель того, что проект удался – зрительский рейтинг, отзывы критиков и кассовые сборы. Metacritic, англоязычный сайт-агрегатор, собирающий отзывы о музыкальных альбомах, играх, фильмах, телевизионных шоу, DVD-дисках и мобильных играх, представил свой список лучших сериалов 2024-го.

1 место – "Олененок" (Netflix)

Семисерийный мини-сериал "Олененок" – это адаптация произведения шотландского комика Ричарда Гэдда, который рассказал свою собственную историю о преследовании со стороны женщины по имени Марта. Герои знакомятся в баре, а позже сталкерша узнает адрес, электронную почту и номер телефона своей "жертвы.

В сериале Гэдд сыграл главную роль – бармена Донни Данна, который пытается смешить людей.

"Олененок" стал сурперхитом Netflix

Стриминговый сервис отметил "Олененок" как один из главных хитов 2024-го. Среди длинного списка наград, врученных шоу, шесть премий "Эмми" (из 11 номинаций), включая одну за выдающийся ограниченный сериал. Он также получил премию Ассоциации телевизионных критиков и продолжает претендовать на несколько премий "Золотой глобус" и "Независимый дух", которые будут вручаться в начале 2025 года.

Сериал имел не только ошеломительный успех, но и последствия. Фиона Харви, которая считает, что именно она является прототипом Марты, обвинила стриминговый гигант Netflix и шотландского комика Ричарда Гэдда, написавшего сценарий и снявшегося в сериале, во лжи и в клеветническом изображении ее истории.

Гэдд рассказывал, что сталкерша, которая его преследовала, отправила как минимум 41 071 имейл, оставила 350 часов голосовых сообщений, написала 744 твита, 46 сообщений в Facebook и писем на 106 страниц.

В свою очередь Фиона заявила СМИ, что "возможно, было несколько электронных писем", а позже сказала, что писем было "меньше 10".

2 место – "Сегун" (FX)

После шести лет разработки вторая экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла вышла на экраны в феврале 2024 года (первая была в 1980 году) и стала настоящим мировым хитом. Рейчел Кондо и Джастин Маркс в 10 сериях показали события, которые разворачиваются в 1600 году в период междоусобных войн в феодальной Японии. Главный герой – Джон Блэкторн, капитан таинственного европейского судна, потерпевшего кораблекрушение недалеко от местной рыбацкой деревни. Постепенно ему удается не только адаптироваться в японском обществе, но и заручиться покровительством со стороны влиятельного дайме Еси Торанаги, историческим прототипом которого был объединитель Японии Иэясу Токугава. Врагами англичанина становятся обладающие влиянием при дворе португальские иезуиты, а союзниками — японские христиане, включая переводчицу замужнюю леди-христианку из аристократов Тода Марико, которая проникается к нему теплыми чувствами.

Сериал "Сегун" собрал 18 престижніх наград за один сезон

Шоу собрало огромное количество наград, в том числе премию "Эмми" как лучший драматический сериал. Сыгравшие в нем Хироюки Санада и Анна Саваи признаны лучшим актером и актрисой драматического сериала, причем Санада стал первым японским актером, удостоенным "Эмми".

С учетом 14 премий, полученных на предшествовавшей церемонии Creative Arts Emmys, сериал получил непревзойденный результат – 18 премий за один сезон.

Вдохновленный успехом, FX теперь планирует превратить одноразовый мини-сериал в трехсезонное шоу.

3 место – "Соперники" (Hulu)

Восьмисерийная британская драма "Соперники" адаптирована по одноименному роману Джилли Купер (это часть ее серии "Хроники Ратшира") и разворачивается в беспощадном мире английского независимого телеканала Corinium в 1986 году в вымышленном графстве Ратшир на юго-западе Англии. В центре событий – телезвезда Деклан О'Хара, правдолюб, который твердо намерен работать на благо общества. Лорд Тони Боддингхэм, предложивший ему работу, скрывает свои истинные мотивы, но когда Деклан начинает трудиться, он понимает, что его задание всего лишь – спасти тонущую франшизу, а его работодатель – далеко не тот, кем кажется.

Подписав звезду ВВС на свой канала, лорд Боддингхэм мечтает насолить своему сопернику, старому богатому депутату Руперту Кэмпбелл-Блэку, министру спорта от консервативной политической партии с подмоченной репутацией. Последний выделяется не столько амбициозными проектами, как Боддингхэм, сколько эксцентричностью и любовью к сексу — с этого, собственно, и начинается сериал. Руперт одновременно заводит роман с журналисткой и женой члена парламента, а с последней еще и играет в теннис — очень британская игра, если не уточнять, что этот теннис голый.

Честность и прямота О'Хары приводят его к постоянным стычкам и соперничеству с продюсером его программы Кэмерон Кук со своим видением, что выливается в череду интриг и противостояний в борьбе за влияние и рейтинги. Каждый шаг на этом пути становится опасным, а ставки – слишком высоки. Ситуацию усугубляет тот факт, что жена Деклана не в восторге от переезда, а нужно же еще позаботиться о двух дочерях.

И критики, и зрители высоко оценили сериал. Сайт-агрегатор обзоров Rotten Tomatoes сообщил о рейтинге одобрения 94% со средней оценкой 7,7/10 на основе 17 обзоров критиков. "Язвительная комедия с развязностью, "Соперники" делает классовую борьбу и ехидное поведение захватывающим просмотром", – гласит вердикт киноманов.

4 место – "Умник: Дэвид Чейз и Клан Сопрано" (HBO)

В двухсерийном документальном фильме "Умник: Дэвид Чейз и Клан Сопрано" известный режиссер Алекс Гибни глубоко погружается в психику создателя и сценариста "Клана Сопрано" (1999) Дэвида Чейза, чтобы осветить его жизнь и карьеру, а также предложить уникальный взгляд на его непревзойденную работу над культовой программой.

Когда Гибни заставил свою команду реконструировать кабинет доктора Мелфи, одну из самых знаковых площадок "Клана Сопрано", для интервью с создателем этого шоу Дэвидом Чейзом, всем должно было быть ясно, что он намеревался исследовать один из самых почитаемых умов телевидения.

Фильм разделен на два эпизода, первый из которых охватывает раннюю карьеру Чейза и первый сезон "Клана Сопрано", а второй размышляет об остальной части шоу, его успехе у критиков и его постоянно спорном финале. Увлекательно слышать закулисные истории от большинства самых известных имен актерского состава и видеть кадры рекламных мероприятий, где сотни итало-американцев из Нью-Джерси пришли на открытый кастинг на парковке.

В проекте приняли участие сценаристы, продюсеры, руководители и актеры шоу, включая Лоррейн Бракко, Эди Фалько и Майкла Империоли. В нем содержатся идеи и вдохновение, а также отрывки из шоу, видео с прослушиваний и закулисные съемки.

5 место – "Фантазмас" (HBO)

"Фантазмас" – шестисерийный американский сюрреалистический комедийный телесериал, созданный, снятый и написанный Хулио Торресом, который также играет в нем главную роль. В нем рассказывается о Торресе в поисках золотой сережки-устрицы, потерянной в танцевальном клубе, и о людях, которых он встречает на пути. Он перекликается с древнегреческим мифом о поисках Ясоном Золотого руна. Поиски ведут его через красочную, сказочную версию Нью-Йорка, созданную полностью в звуковом павильоне. И его история так же дискурсивна, как и история Яснона, потому что он постоянно сталкивается с другими жителями Нью-Йорка, которые захватывают историю на несколько минут за раз. Но вместо сирен и гарпий, встречи Торреса, в произвольном порядке: хомяки-геи-кокаинистки, цепкие инфлюенсеры в социальных сетях, инопланетная марионетка-разрушительница, которая никоим образом не повторяет и не напоминает Альфа, уморительно сознающий себя школьный хулиган, буква Q как альтернативный комикс, который слишком нишевый для основной аудитории, эльф, подающий в суд на Санту за нарушение трудовых прав, и тому подобное.

"Фантазмас" напичкан нестандартными персонажами и абсурдными ситуациями. Каждый аспект сериала сначала проходит через фильтр комической чувствительности Торреса. Эта чувствительность оказывается бодряще необычной и интенсивно своеобразной: никто другой не вибрирует на его особой частоте. На протяжении шести эпизодов сериала решительно странный тон оказывается достаточно гибким, чтобы допускать желанные вариации, но он никогда не колеблется.

6 место – "Учитель английского" (FX)

Восьмисерийный американский комедийный телесериал "Учитель английского", созданный Брайаном Джорданом Альваресом, который играет главного героя Эвана Маркеса, рассказывает об учителе английского языка в средней школе Моррисона-Хенсли в Остине, штат Техас. Он пытается идти в ногу с постоянно меняющимися социальными нормами и наладить связь со своими учениками.

На этом пути к нему присоединяется его лучшая подруга и коллега Гвен Сандерс, жизнерадостная учительница истории.

По словам критиков, "Учитель английского" – самое смешное шоу 2024 года, и редкий новый "комедийный" сериал, который не пытается изо всех сил быть драмой.

""Учитель английского" излучает уверенность с самого начала, находя здравый баланс между забавными битами персонажей и своевременными наблюдениями из все более политизированной сферы государственного образования. Это, несомненно, лучший новый ситком года на сегодняшний день", – пишут критики.

7 место – "Реалити-шоу Джеррода Кармайкла" (HBO)

"Реалити-шоу Джеррода Кармайкла" – восьмисерийный документальный фильм, который дает интимный взгляд на личную жизнь комика Джеррода Кармайкла, автора удостоенного премии "Эмми" стендап-шоу "Ротаниель". Оно описывается как мрачно-смешной документальный сериал о бурных поисках Джерродом любви, секса и правды.

После того как Кармайкл совершил каминг-аут, призавшись, что он гей и заявив это как эксперимент "радикальной честности", интерес к его жизни у зрителей существенно вырос.

Сериал по факту представляет собой нелегкое наблюдение, и Кармайкл не всегда рисует лестный портрет самого себя. Но эта запутанность и неоднозначность приводят к разоблачительному, уникальному шоу, по мнению многих рецензентов. Они говорят, что реалити-шоу Кармайкла показывает свои недостатки, и оно столь же своеобразно, познавательно и увлекательно, как и многие другие его работы.

8 место – "Люди Х'97" (Disney+)

10-серийный американский супергеройский мультсериал "Люди Х'97" создан шоураннером Бо ДеМайо для стримингового сервиса Disney+. Это прямое продолжение легендарного мультсериала "Люди Икс" из 90-х, который изменил отношение индустрии к супергероике.

Он продолжает сюжет своего предшественника, подхватывает его атмосферу и передает ее в деталях – от анимации, стилизованной под эпоху VHS, до юмора и личных фишек команды супергероев.

Сериал начинается с того места, где закончился предыдущий, смертью Профессора Икс. В кадр вернулась и часть оригинального состава актеров озвучки. Первые слухи о возрождении "Людей Икс" 1992 года появились в сети в июне 2019 года, в то время как официальный анонс состоялся в ноябре 2021 года. На тот момент ДеМайо и Касторена уже участвовали в разработке. Некоторые эпизоды срежиссировали Чейз Конли и Эми Йонемура. В марте 2024 года, незадолго до премьеры мультсериала, Marvel уволила ДеМайо, причем к тому моменту он успел закончить работу над двумя сезонами. "Люди Икс ’97".

По мнению критиков, "Люди Х'97" – вполне возможно, лучший анимационный сериал от Marvel, и 30 лет ожидания не разочаровали фанатов, оправдав их надежды. Второй сезон уже получил зеленый свет и находится в производстве, а третий – в разработке.

9 место – "Ничего не говори" (Hulu)

"Ничего не говори" – это девятисерийная адаптация документального бестселлера Патрика Раддена Кифа ""Ничего не говори: правдивая история убийств и памяти в Северной Ирландии", в котором прослеживаются реальные истории четырех поколений жителей Северной Ирландии, членов ИРА, в период Смуты. Режиссером проекта выступил Майкл Леннокс, а шоураннером стал Джошуа Зетумер.

"Поздний претендент на одно из лучших шоу года. …. То, что "Ничего не говори" умудряется всего за девять серий представить обзор Смуты, разрушительное расследование реального преступления, душераздирающий наглядный урок о голодовках, драму о сестринстве, трагедию, в которой лидеры движения предают друг друга, и даже, в какой-то момент, ограбление, и все это без принижения страданий, причиненных его главными героями, или оправдания их соучастия, – более чем впечатляет. Это поразительно", – говорится в обзоре Лили Луфбуроу для The Washington Post.

10 место – "Сочувствующий" (HBO)

"Сочувствующий" – семисерийный американский мини-сериал в жанре исторической драмы, созданный Пак Чхан Уком ("Олдбой", "Решение уйти") и Доном Маккелларом на основе одноименного романа Вьет Тхань Нгуена, удостоенного Пулитцеровской премии 2015 года. Сюжет основан на падении правительства Южного Вьетнама в 1975 году и последующих событиях, развернувшихся в Калифорнии (США). Главный герой — тайный коммунистический агент Вьетконга.

Сериал представляет собой смесь культурной сатиры, черной комедии, исторической драмы, детектива и шпионского триллера, повествует о полувьетнамском, полуфранцузском коммунистическом шпионе, известном как "Капитан" (Хоа Сюаньдэ из "Ковбоя Бибопа"), в последние дни войны во Вьетнаме и его последующем изгнании в Соединенные Штаты (и работе в Голливуде) после падения Сайгона.

Подбор актеров проводился по всему миру, главные роли получили актеры вьетнамского происхождения: Хоа Сюаньдэ, Фред Нгуен Кхан, Тон Ле, Ви Ле, Алан Чонг. В проекте Роберт Дауни-младший играет несколько ролей, что принесло ему номинацию на премию "Эмми".

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