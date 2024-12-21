Исторический Netflix: что посмотреть на праздники о реальных людях и эпохах (видео)

Сериалы помогут вам окунуться в праздничную атмосферу и насладиться историческими путешествиями в разные эпохи. Некоторые персонажи этих картин до сих пор живы, например, члены британской королевской семьи.

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В новогодние праздники появляется больше времени для отдыха и посиделок с родными. Впрочем, этот период можно использовать для саморазвития, совместив полезное с приятным. Фокус советует топ сериалов от Netflix, в которых рассказывают реальные истории легендарных личностей и эпох.

1. "Корона"

Картина исследует жизнь королевы Великобритании Елизаветы II с момента ее вступления на престол в 1952 году и до современности. Сериал рассказывает о ключевых событиях ХХ века: политических кризисах, личных трагедиях и отношениях королевской семьи с британским народом. Каждый сезон посвящен определенной эпохе.

Исторический хит Netflix отмечен многочисленными наградами, в том числе "Эмми".

Трейлер сериала "Корона"

2. "Чужестранка"

Клэр Рэндалл, медсестра со времен Второй мировой войны, случайно попадает в XVIII век с помощью магического камня. Она оказывается в Шотландии, где сталкивается с опасностями, войнами и страстной любовью к шотландцу Джейми Фрейзеру. Сериал наполнен эмоциями, политическими интригами и яркими историческими сценами.

Интересно, что картина основана на романах американской писательницы Дианы Гэблдон.

Трейлер сериала "Чужестранка"

3. "Бриджертоны"

События сериала происходят в вымышленной версии Лондона эпохи Регентства. История сосредоточена на жизни аристократической семьи Бриджертонов, особенно на романтических приключениях их детей. Здесь интриги, любовь и гламур сочетаются в красивых костюмах и увлекательных историях. Есть три сезона основной сюжетной линии и один приквел о королеве Шарлотте.

Трейлер сериала "Бриджертоны"

4. "Викинги: Вальхалла"

События этого сериала происходят через 100 лет после завершения истории культовых "Викингов" с Кэтрин Винник в главной роли. Здесь рассказывается о легендарных скандинавских героях, таких как Лейф Эриксон, его сестру Фрейдис и короля Харальда Смелого, которые сталкиваются с вызовами христианизации Скандинавии.

Многие сцены сериала вдохновлены реальными историческими событиями и легендами о викингах.

Трейлер сериала "Викинги: Вальхалла"

5. "Императрица"

Картина рассказывает о юной Елизавете Баварской, которая становится женой императора Австрии Франца Иосифа I. Она оказывается в жестоком мире придворных интриг, где ей приходится бороться за свое место и любовь.

Сериал воссоздает атмосферу имперской Австрии и рассказывает о судьбе юной Сиси, легендарной императрицы.

Трейлер сериала "Императрица"

Напомним, в новом хите Netflix заметили киноляп.

Также Фокус писал о списке сериалов Netflix для семейного просмотра.