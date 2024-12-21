Історичний Netflix: що подивитися на свята про реальних людей та епохи (відео)

Серіали допоможуть вам поринути у святкову атмосферу та насолодитися історичними подорожами у різні епохи. Деякі персонажі цих картин досі живі, наприклад, члени британської королівської родини.

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У новорічні свята зʼявляється більше часу для відпочинку та посиденьок з рідними. Втім, цей період також можна використати для саморозвитку, поєднавши корисне з приємним. Фокус радить топ серіалів від Netflix, у яких переповідають реальні історії легендарних постатей та епох.

1. "Корона"

Картина досліджує життя королеви Великої Британії Єлизавети II з моменту її вступу на престол у 1952 році і до сучасності. Серіал розповідає про ключові події ХХ століття: політичні кризи, особисті трагедії та відносини королівської родини з британським народом. Кожен сезон присвячений певній епосі.

Історичний хіт Netflix відзначений численними нагородами, зокрема "Еммі".

Трейлер серіалу "Корона"

2. "Чужоземка"

Клер Рендалл, медсестра з часів Другої світової війни, випадково потрапляє у XVIII століття за допомогою магічного каменя. Вона опиняється у Шотландії, де стикається з небезпеками, війнами та пристрасним коханням до шотландця Джеймі Фрейзера. Серіал наповнений емоціями, політичними інтригами та яскравими історичними сценами.

Цікаво, що картина заснована на романах американської письменниці Діани Геблдон.

Трейлер серіалу "Чужоземка"

3. "Бріджертони"

Події серіалу відбуваються у вигаданій версії Лондона епохи Регентства. Історія зосереджена на житті аристократичної родини Бріджертонів, особливо на романтичних пригодах їхніх дітей. Тут інтриги, кохання та гламур поєднуються у красивих костюмах і захопливих історіях. Є три сезони основної сюжетної лінії та один приквел про королеву Шарлотту.

Трейлер серіалу "Бріджертони"

4. "Вікінги: Вальгалла"

Події цього серіалу відбуваються через 100 років після завершення історії культових "Вікінгів" з Кетрін Винник у головній ролі. Тут розповідається про легендарних скандинавських героїв, таких як Лейф Еріксон, його сестру Фрейдіс та короля Гаральда Сміливого, які стикаються з викликами християнізації Скандинавії.

Багато сцен серіалу натхненні реальними історичними подіями та легендами про вікінгів.

Трейлер серіалу "Вікінги: Вальгалла"

5. "Імператриця"

Картина розповідає про юну Єлизавету Баварську, яка стає дружиною імператора Австрії Франца Йосифа I. Вона опиняється у жорстокому світі придворних інтриг, де їй доводиться боротися за своє місце та кохання.

Серіал відтворює атмосферу імперської Австрії та розповідає про долю юної Сісі, легендарної імператриці.

Трейлер серіалу "Імператриця"

Нагадаємо, у новому хіті Netflix помітили кіноляп.

Також Фокус писав про список серіалів Netflix для сімейного перегляду.