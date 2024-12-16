"Ручна поклажа": у новому хіті Netflix фанати помітили курйозний кіноляп (відео)

Попри очевидну помилку, користувачі стримінгового сервісу в захваті від нового фільму. Трилер "Ручна поклажа" отримав позитивні відгуки від критиків.

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"Ручна поклажа" ("Carry-On") — новий фільм режисера Жауме Кольєт-Серра для Netflix, який уже справив враження на шанувальників стримінгового сервісу, які назвали його новим "Міцним горішком". Особливо пильні фанати вже навіть встигли помітити перші нестиковки в кримінальному трилері. Зокрема, користувач TikTok під ніком @floridafitbrit опублікував відео, де показав один із кіноляпів. Уже незабаром ролик став вірусним і тільки на каналі автора набрав понад 240 тисяч лайків.

На відео зображено сцену, де жінка стоїть на паспортному контролі, тримаючи на руках малюка. Буквально через кілька секунд та ж героїня з'являється в кадрі із зовсім іншою дитиною.

"Малюк — каштанове волосся, шкарпетки, синій топ з оленями, у мами бежевий плащ. Подивіться на цю лису дитину — це інша дитина. Волохата дитина — лиса дитина. Ця дитина збентежена, тому що її не було в останній сцені. Вони навіть не знають, куди рухається фільм", — каже користувач, коментуючи епізод.

На відео з різницею в кілька секунд з'являються дві різні дитини

Водночас він похвалив фільм, назвавши його першою картиною різдвяного сезону:

"Я рекомендую подивитися новий фільм Netflix "Ручна поклажа" — дуже приємний, особливо якщо ви, як і я, знаєте, що "Міцний горішок" — це різдвяний фільм. Сумно говорити, що це наш перший різдвяний фільм, який ми подивилися у святковий сезон! Боже, як же ми байдикуємо! Ми помітили цю невелику помилку в послідовності, і як батьки лисих діточок, коли вони були немовлятами, ми любимо їх бачити!"

Помилка стала джерелом активного обговорення в коментарях, зібравши їх понад 4 700.

"Netlfix дійсно сказав, що ніхто не помітить", "Він підстригся в літаку", "Я буквально щойно закінчив цей фільм і навіть не помітив цього!", "Я безумовно цього не помітив, але я подивився фільм сьогодні, і мені він дуже сподобався! Тепер я піду дивитися "Міцний горішок", — пишуть під відео.

"Ручна поклажа" — новий трилер з оцінкою "10/10", головні ролі в якому зіграли Тарон Еджертон і Джейсон Бейтман. Крім них, у касті Софія Карсон, Даніель Дедвайлері, Лоґан Маршалл-Ґрін.

У фільмі Тарон грає агента транспортної безпеки (TSA), якого персонаж Джейсона шантажує, змушуючи пронести небезпечні предмети на борт літака напередодні Різдва.

Трейлер фільму "Ручна поклажа"

Сценарій до стрічки написав Ті Джей Фіксман. Спочатку планувалося випустити його першим у межах угоди Netflix із продюсерською компанією Стівена Спілберга Amblin, однак вихід фільму був відкладений через переписування сценарію.

Трилер уже отримав схвальні відгуки критиків.

"У ньому близько двох хвилин, які так само захопливі, як і будь-який інший бойовик цього року, і близько 100 хвилин, які також досить кумедні", — зазначив Вільям Біббіані в огляді для The Wrap.

"Ручна поклажа" — найкращий різдвяний фільм року", — вторить йому Праміт Чаттерджі в Digital Media Talkies.

"Ця запаморочлива пропозиція Netflix підтверджує незмінну життєздатність обраної ним формули — і, в процесі, виявляється несподіваним і бажаним подарунком на стримінг на Різдво", — вважає Нік Шагер із The Daily Beast.

Раніше Фокус писав, який фільм фанати Netflix назвали найкращим із найкращих.