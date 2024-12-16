"Ручная кладь": в новом хите Netflix фанаты заметили курьезный киноляп (видео)

Несмотря на очевидную ошибку, пользователи стримингового сервиса в восторге от нового фильма. Триллер "Ручная кладь" получил положительные отзывы и от критиков.

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"Ручная кладь" ("Carry-On") — новый фильм режиссера Жауме Кольет-Серра для Netflix, который уже произвел впечатление на поклонников стримингового сервиса, назвавших его новым "Крепким орешком". Особенно зоркие фанаты уже даже успели заметить первые нестыковки в криминальном триллере. В частности, пользователь TikTok под ником @floridafitbrit опубликовал видео, где показал один из киноляпов. Уже вскоре ролик стал вирусным и только на канале автора набрал более 240 тысяч лайков.

На видео изображена сцена, где женщина стоит на паспортном контроле, держа на руках малыша. Буквально через пару секунд та же героиня появляется в кадре с совершенно другим ребенком.

"Малыш — каштановые волосы, носки, синий топ с оленями, у мамы бежевый плащ. Посмотрите на этого лысого ребенка — это другой ребенок. Волосатый ребенок — лысый ребенок. Этот ребенок в замешательстве, потому что его не было в последней сцене. Они даже не знают, куда движется фильм", — говорит пользователь, комментируя эпизод.

На видео с разницей в несколько секунд появляются два разных ребенка

В то же время он похвалил фильм, назвав его первой картиной рождественского сезона:

"Я рекомендую посмотреть новый фильм Netflix "Ручная кладь" — очень приятный, особенно если вы, как и я, знаете, что "Крепкий орешек" — это рождественский фильм. Грустно говорить, что это наш первый рождественский фильм, который мы посмотрели в праздничный сезон! Боже, как же мы бездельничаем! Мы заметили эту небольшую ошибку в последовательности, и как родители лысых детишек, когда они были младенцами, мы любим их видеть!"

Ошибка стала источником активного обсуждения в комментариях, собрав их свыше 4 700.

"Netlfix действительно сказал, что никто не заметит", "Он подстригся в самолете", "Я буквально только что закончил этот фильм и даже не заметил этого!", "Я определенно этого не заметил, но я посмотрел фильм сегодня и мне он очень понравился! Теперь я пойду смотреть "Крепкий орешек", — пишут под видео.

"Ручная кладь" — новый триллер с оценкой "10/10", главные роли в котором сыграли Тарон Эджертон и Джейсон Бейтман. Кроме них, в касте София Карсон, Даниэль Дедвайлери Логан Маршалл-Грин.

В фильме Тарон играет агента транспортной безопасности (TSA), которого персонаж Джейсона шантажирует, заставляя пронести опасные предметы на борт самолета в канун Рождества.

Трейлер фильма "Ручная кладь"

Сценарий к ленте написал Ти Джей Фиксман. Изначально планировалось выпустить его первым в рамках сделки Netflix с продюсерской компанией Стивена Спилберга Amblin, однако выход фильма был отложен из-за переписывания сценария.

Триллер уже получил лестные отзывы критиков.

"В нем около двух минут, которые так же захватывающи, как и любой другой боевик этого года, и около 100 минут, которые также довольно забавны", — отметил Уильям Биббиани в обзоре для The Wrap.

"Ручная кладь" — лучший рождественский фильм года", — вторит ему Прамит Чаттерджи в Digital Media Talkies.

"Это головокружительное предложение Netflix подтверждает неизменную жизнеспособность выбранной им формулы — и, в процессе, оказывается неожиданным и желанным подарком на стриминг в Рождество", — считает Ник Шагер из The Daily Beast.

Ранее Фокус писал, какой фильм фанаты Netflix назвали лучшим из лучших.