10 из 10: фанаты Netflix назвали самый лучший фильм всех времен

После выхода в 2009 году фильм "Законопослушный гражданин" был очень прохладно встречен критиками, но собрал в мировом прокате $127 млн и был номинирован на премию "Сатурн" за лучший боевик/приключенческий фильм/триллер года, а также на премию NAACP в двух категориях.

Фильм "Законопослушный гражданин" 2009 год, снятый режиссером Феликсом Гэри Греем, получил второе дыхание, попав в базу стриминговой платформы Netflix, фанаты которой назвали его "лучшим из всех" и дали ему максимальную оценку – 10 из 10, пишет Mirror.

Грей, на счету которого такие картины как "Голос улиц" и "Ограбление по-итальянски", рассказал историю Клайда Шелтона, который неустанно стремится отомстить людям, убившим его жену и дочь у него на глазах во время бандитского нападения на его дом. Но когда преступники оказались в руках правосудия, выяснилось, что юридической системе удобнее пойти на сделку с одним из бандитов, чтобы дать высшую меру другому. Главный герой исчезает на некоторое время, а затем начинает мстить всем, кто так или иначе причастен к гибели его семьи, включая не только преступников, но и тех, кто дал им возможность уйти от ответственности.

Главные роли в ленте сыграли Джерард Батлер (Клайд Шелтон) и Джейми Фокс (Ник Райс).

"Законопослушный гражданин" ставит интересные вопросы о системе правосудия и играет с симпатиями зрителей. Учитывая все, что он выстрадал, трудно не болеть за персонажа Батлера, но постепенно он становится настолько чудовищным, что позже зрители встают на сторону Райса, которому в конце концов удается положить конец чудовищной череде преступлений Шелтона, движимого местью.

Трейлер фильма "Законопослушный гражданин"

Примечательно, что после выхода боевик получил в основном негативные отзывы критиков, но вот зрители, пересмотрев его сейчас, думают иначе.

""Законопослушный гражданин" входит в десятку лучших фильмов всех времен", ""Законопослушный гражданин" — почти классический фильм, а игра Джерарда Батлера достойна "Оскара", ""Законопослушный гражданин" — один из величайших фильмов, когда-либо снятых". Настоящее кино", "Это феноменальный фильм, не получивший достойного признания", – пишут они в комментариях.

Еще один боевик-триллер, который выйдет на Netflix, — "Ручная кладь" ("Carry-On"). Он появится в базе платформы 13 декабря. В фильме Тарон Эджертон играет агента безопасности Итана Копека, которого шантажирует таинственный путешественник (Джейсон Бейтман). Злодей заставляет его пронести опасную посылку через службу безопасности аэропорта на рейсе в канун Рождества, тем самым подвергая риску сотни жизней. Захватывающий трейлер показывает, как Итана втягивают в игру с высокими ставками в кошки-мышки в попытке помешать антагонисту.

Жауме Колет-Серра, режиссер ленты, признался, что фильм черпает вдохновение из "Крепкого орешка":

"Все хотят снять следующий "Крепкий орешек", но реальность такова, что никто никогда этого не сделает — это идеальный фильм, который невозможно повторить, а также очень специфический продукт своего времени. Но когда я прочитал сценарий, я почувствовал, что нашел более приземленную версию Die Hard — который был нашей путеводной звездой для всего процесса — для нового поколения".

Ранее Фокус писал, что Netflix добавил в свою базу один из лучших детективных сериалов, основанных на реальных событиях.