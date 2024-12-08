10 із 10: фанати Netflix назвали найкращий фільм усіх часів

Після виходу 2009 року фільм "Законослухняний громадянин" дуже прохолодно зустріли критики, але він зібрав у світовому прокаті $127 млн і був номінований на премію "Сатурн" за найкращий бойовик/пригодницький фільм/трилер року, а також на премію NAACP у двох категоріях.

Фільм "Законослухняний громадянин" 2009 року, знятий режисером Феліксом Гері Греєм, дістав друге дихання, потрапивши до бази стримінгової платформи Netflix, фанати якої назвали його "кращим з усіх" і дали йому максимальну оцінку — 10 з 10, пише Mirror.

Грей, на рахунку якого такі картини, як "Голос вулиць" і "Пограбування по-італійськи", розповів історію Клайда Шелтона, який невпинно прагне помститися людям, які вбили його дружину і доньку в нього на очах під час бандитського нападу на його будинок. Але коли злочинці опинилися в руках правосуддя, з'ясувалося, що юридичній системі зручніше піти на угоду з одним із бандитів, щоб дати вищу міру покарання іншому. Головний герой зникає на деякий час, а потім починає мститися всім, хто так чи інакше причетний до загибелі його сім'ї, включно зі злочинцями, а також з тими, хто дав їм змогу уникнути відповідальності.

Головні ролі у стрічці зіграли Джерард Батлер (Клайд Шелтон) і Джеймі Фокс (Нік Райс).

"Законослухняний громадянин" ставить цікаві питання про систему правосуддя і грає з симпатіями глядачів. З огляду на все, що він вистраждав, важко не вболівати за персонажа Батлера, але поступово він стає настільки жахливим, що пізніше глядачі стають на бік Райса, якому зрештою вдається покласти край жахливій низці злочинів Шелтона, рухомого помстою.

Трейлер фільму "Законослухняний громадянин"

Примітно, що після виходу бойовик отримав переважно негативні відгуки критиків, але ось глядачі, переглянувши його зараз, думають інакше.

""Законослухняний громадянин" входить до десятки найкращих фільмів усіх часів", ""Законослухняний громадянин" — майже класичний фільм, а гра Джерарда Батлера варта "Оскара", ""Законослухняний громадянин" — один із найвидатніших фільмів, коли-небудь знятих". Справжнє кіно", "Це феноменальний фільм, який не отримав гідного визнання", — пишуть вони в коментарях.

Ще один бойовик-трилер, який вийде на Netflix, — "Ручна поклажа" ("Carry-On"). Він з'явиться в базі платформи 13 грудня. У фільмі Тарон Еджертон грає агента безпеки Ітана Копека, якого шантажує таємничий мандрівник (Джейсон Бейтман). Лиходій змушує його пронести небезпечну посилку через службу безпеки аеропорту на рейсі напередодні Різдва, тим самим піддаючи ризику сотні життів. Захопливий трейлер показує, як Ітана втягують у гру з високими ставками в кішки-мишки в спробі перешкодити антагоністу.

Жауме Колет-Серра, режисер стрічки, зізнався, що фільм черпає натхнення з "Міцного горішка":

"Усі хочуть зняти наступний "Міцний горішок", але реальність така, що ніхто ніколи цього не зробить — це ідеальний фільм, який неможливо повторити, а також дуже специфічний продукт свого часу. Але коли я прочитав сценарій, я відчув, що знайшов більш приземлену версію Die Hard — який був нашою дороговказною зіркою для всього процесу — для нового покоління".

Раніше Фокус писав, що Netflix додав до своєї бази один з найкращих детективних серіалів, заснованих на реальних подіях.