Netflix додав у свою базу один із найкращих детективних серіалів

Серіал вийшов у 2021 році й одразу ж завоював величезну популярність серед глядачів. Особливо цікаве шоу тим, що засноване на реальних подіях.

Мінісеріал із трьох частин "Вбивства в Пембрукширі", заснований на реальних злочинах, скоєних валлійським серійним убивцею Джоном Купером, головну роль у якому зіграв Люк Еванс, тепер можна подивитися на Netflix. Одним із перших про це у своєму Х повідомив актор Кайл Ліма.

"Пишаюся тим, що був частиною цієї чудової постановки", — написав він, охарактеризувавши проєкт як "блискучий" і "справжню кримінальну драму".

У "Вбивствах у Пембрукширі" Люк Еванс грає детектива-суперінтенданта Стіва Вілкінса, який 2006 року очолив розслідування двох жорстоких нерозкритих справ про подвійні вбивства, які сталися за два десятиліття до початку його роботи. Серіал заснований на книзі Стіва Вілкінса 2012 року, написаній тим же поліцейським, якого Люк Еванс грає в серіалі.

Трисерійний серіал має значний рейтинг Rotten Tomatoes у 82% і був сприйнятий глядачами як "одне з найкращих шоу про справжні злочини".

Уперше він вийшов в ефір у січні 2021 року. Крім Еванса, у нам також знімалися актор серіалу "Вулиця Коронації" Чарльз Дейл, Оуен Тіл із серіалу "З обов'язкового обов'язку" і Стівен Мео із серіалу "Гевін і Стейсі".

Історія вбивці з Пембрукшира

У грудні 1985 року у своєму фермерському будинку в Сковстон Менор, недалеко від Мілфорд Хейвен (Уельс), було знайдено мертвими брата і сестру Річарда і Хелен Томас. Вбивця облив будинок бензином і підпалив його, щоб приховати сліди злочину.

Чотири роки потому тіла Пітера і Гвенди Діксон виявили на прибережній стежці Пембрукшира. Злочинець вистрілив їм в обличчя з обрізу, коли вони насолоджувалися прибережною прогулянкою в останній день їхньої літньої відпустки в Уельсі в червні 1989 року. Він сховав їхні тіла в прилеглих кущах, вкрав у них гроші і зняв 300 фунтів стерлінгів з їхніх карток.

Винуватця двох подвійних убивств Джона Купера притягнули до відповідальності лише 2011 року завдяки тому, що детектив-сержант Стів Вілкінс зібрав докази проти нього. Зокрема він виявив кров однієї з жертв у підгині шортів серійного вбивці після того, як її зашили, щоб приховати пляму.

Крім того, він звертає увагу на ігрове шоу Bullseye за участю Купера, який виглядає напрочуд схожим на поліцейський начерк убивці за описом свідка після смерті Діксонів. На більш ранньому поліцейському допиті Купер стверджував, що начерк вбивці, створений 1989 року, зовсім не був схожий на нього в той час. Але в серіалі Вілкінс зупиняє епізод Bullseye саме в тому місці, де профіль підозрюваного збігся з малюнком.

Реальна історія про вбивства в Пембрукширі

Справжні детективи на чолі з сержантом Вілкінсом змогли зловити Купера, використовуючи передові розробки в галузі ДНК і наукових доказів. Довга історія злочинів Купера вже охоплювала 30 пограбувань і жорстокий напад, за який його заарештували і засудили до 14 років у 1998 році за крадіжку зі зломом і грабіж, перш ніж звільнитися 2009-го.

Під час розслідування детективам вдалося пов'язати пістолет, використаний під час пограбування, зі знаряддям убивства у справі Діксонів. У нього також було виявлено кілька предметів, що належали обом групам жертв. У 2011 році його засудили до довічного ув'язнення.

Раніше Фокус писав, що справа братів Менендес, які вбили своїх багатих батьків, викликала ажіотаж серед фанатів.