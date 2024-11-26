Справа братів Менендес, які вбили своїх багатих батьків, викликала ажіотаж серед фанатів

Після серіалу Netflix інтерес до справи Еріка і Лайла Менендес зріс. І тепер засуджені на довічне брати клопочуть про своє звільнення.

Справа Еріка і Лайла Менендес перетворила непримітну будівлю суду Лос-Анджелеса на найпопулярніше місце в Голлівуді, викликавши ажіотаж, який зазвичай можна спостерігати на голлівудських прем'єрах. Брати, які застрелили своїх багатих батьків в особняку в Беверлі-Гіллз у 1989 році, можуть вийти на волю після більш ніж 30 років в ув'язненні. Інтерес до справи братів у молодої аудиторії з'явився після виходу серіалу Netflix "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес". Про це пише ВВС.

Трейлер серіалу "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендес"

У понеділок Ерік і Лайл постали перед судом за допомогою телеконференції — уперше за багато років вони були присутні на слуханні — щоб обговорити подальші кроки в рамках свого клопотання про звільнення.

Спостерігачі за судовим процесом почали займати чергу зовні о 05:15 за місцевим часом — більш ніж за п'ять годин до початку судового розгляду.

П'янка суміш нових доказів, популярного документального серіалу Netflix і крапелька політики різко підігріли суспільний інтерес до справи.

Кілька членів сім'ї Менендес дали свідчення на слуханнях у понеділок, виступаючи за звільнення братів.

Брати Менендес, Лайл (ліворуч) і Ерік (праворуч) у 2023 році Фото: Wikipedia

Однак суддя, який розглядає справу, відклав слухання з питання про доцільність повторного ухвалення вироку до січня, після того, як новообраний окружний прокурор округу складе присягу і матиме час розглянути справу.

У понеділок для кількох десятків громадян, які очікували зовні, було доступно лише 16 місць.

Чиновники роздали червоні лотерейні квитки і провели лотерею на сходах будівлі суду, щоб визначити, хто стане цими щасливчиками. У натовпі зібралися місцеві жителі, які пам'ятали, як стежили за судом над братами Менендесами, студенти, які вивчають право або кримінальне правосуддя, і ті, хто просто хотів опинитися в перших рядах на одній із найгучніших кримінальних справ в історії США.

Брати Менендес убили своїх батьків

Одна з них, 60-річна Пеггі Савані, відпочивала поруч зі своєю сім'єю з Огайо і вирішила, що їй потрібно їхати. Її чоловік працював, а її донька не хотіла їхати з ними.

"Я сказала їм: "Я піду. Мені все одно", — розповіла вона журналістам, взявши свій червоний лотерейний квиток.

Савані згадала весь галас навколо цієї справи, коли вона спостерігала за двома кримінальними процесами над братами наприкінці 1990-х років — один закінчився судовим розглядом без суду, а другий — визнанням їхніми винуватими і вироком до довічного ув'язнення.

Вона відзначила нові докази на користь їхніх заяв про сексуальне насильство з боку батька, що є ключовим елементом їхнього захисту, а також те, як змінилося розуміння суспільством сексуального насильства щодо як чоловіків, так і жінок.

"Я вважаю, що те, що з ними сталося, неправильно, і тому я дуже рада, що це відбувається", — сказала Савані.

Сфотографувавши свій червоний лотерейний білет, вона розсміялася і сказала, що він був майже "як золотий білет" — відсилання до книги Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика".

А 43-річна мешканка Лос-Анджелеса Олена Гордон заявила, що прийшла, щоб стати свідком історії. Вона стежила в юності за справою братів і була в жаху, коли їх засудили.

Брати Менендес у залі суду Фото: Getty Images

Є в натовпі й ті, хто зацікавився справою після серіалу Netflix. І тепер їм цікаво побачити головних персонажів наживо.

Справа братів Менендес

Ерік і Лайл виросли в сім'ї кубинського емігранта Хосе Менендеса і колишньої королеви краси Мері "Кітті" Луїзи. Хосе був керівником Hertz Corporation, а пізніше RCA Records. Сім'я проживала в особняку, де раніше жили Майкл Джексон і Елтон Джон. Для своїх синів Хосе побудував корти на задньому дворі, готуючи їх до професійної кар'єри в тенісі. Вони навчалися в Прінстоні. Сім'я була заможна і шанована в суспільстві. Тож коли Хосе і його дружину було вбито з дробовика — це вразило громадськість. Якийсь час Лайлу та Еріку вдавалося уникати відповідальності.

Сім'я Менендес Фото: Wikipedia

Але в 1990 році після появи нових доказів, їх заарештували. Їм висунули звинувачення в умисному вбивстві, що загрожувало смертною карою. Але на суді брати зробили низку шокуючих заяв про те, що батько піддавав їх насильству, бив і принижував. Мати знущалася над ними, вживала наркотики і була алкоголічкою. Брати стверджували, що батько хотів убити їх, коли зрозумів, що з них не вийде зірок тенісу або успішних бізнесменів.

Згідно із законами Каліфорнії, брати могли бути виправдані за ненавмисне вбивство тільки в тому разі, якби вони могли довести, що перебували в безпосередній або неминучій небезпеці. Обвинувачення стверджувало, що не було жодних доказів безпосередньої небезпеки, а прокурор Пем Бозанич стверджувала, що це суперечить тому, що брати заздалегідь купили рушниці. Прокурори використовували записану розмову між братами та їхнім психологом, у якій брати сказали, що вони спланували вбивства "заздалегідь". Родичі підтвердили, що брати скаржилися їм на насильство з боку батька. Суди тривали до 2016 року, коли Лайла та Еріка засудили до довічного ув'язнення. Вони відбували покарання окремо. Уперше вони побачилися тільки через 22 роки. Обидва брати одружилися у в'язниці.

Нагадаємо, у Таїланді до смертної кари засудили жінку, прозвану "міс Ціанід", яка отруїла 14 своїх друзів.