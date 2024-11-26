Дело братьев Менендес, убивших своих богатых родителей, вызвало ажиотаж среди фанатов

После сериала Netflix интерес к делу Эрика и Лайла Менендес вырос. И теперь осужденные на пожизненное братья ходатайствуют о своем освобождении.

Дело Эрика и Лайла Менендес превратило неприметное здание суда Лос-Анджелеса в самое популярное место в Голливуде, вызвав ажиотаж, который обычно можно наблюдать на голливудских премьерах. Братья, застрелившие своих богатых родителей в особняке в Беверли-Хиллз в 1989 году, могут выйти на свободу после более чем 30 лет в заключении. Интерес к делу братьев у молодой аудитории появился после выхода сериала Netflix "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес". Об этом пишет ВВС.

Трейлер сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес"

В понедельник Эрик и Лайл предстали перед судом посредством телеконференции — впервые за много лет они присутствовали на слушании — чтобы обсудить дальнейшие шаги в рамках своего ходатайства об освобождении.

Наблюдатели за судебным процессом начали занимать очередь снаружи в 05:15 по местному времени — более чем за пять часов до начала судебного разбирательства.

Пьянящая смесь новых доказательств, популярного документального сериала Netflix и капелька политики резко подогрели общественный интерес к делу.

Несколько членов семьи Менендес дали показания на слушаниях в понедельник, выступая за освобождение братьев.

Братья Менендес, Лайл (слева) и Эрик (справа) в 2023 году Фото: Wikipedia

Однако судья, рассматривающий дело, отложил слушание по вопросу о целесообразности повторного вынесения приговора до января, после того как новоизбранный окружной прокурор округа примет присягу и у него будет время рассмотреть дело.

В понедельник для нескольких десятков граждан, ожидавших снаружи, было доступно всего 16 мест.

Чиновники раздали красные лотерейные билеты и провели лотерею на ступенях здания суда, чтобы определить, кто станет этими счастливчиками. В толпе собрались местные жители, которые помнили, как следили за судом над братьями Менендес, студенты, изучающие право или уголовное правосудие, и те, кто просто хотел оказаться в первых рядах на одном из самых громких уголовных дел в истории США.

Братья Менендес убили своих родителей

Одна из них, 60-летняя Пегги Савани, отдыхала рядом со своей семьей из Огайо и решила, что ей нужно ехать. Ее муж работал, а ее дочь не хотела ехать с ними.

"Я сказала им: "Я пойду. Мне все равно", — рассказала она журналистам, взяв свой красный лотерейный билет.

Савани вспомнила всю шумиху вокруг этого дела, когда она наблюдала за двумя уголовными процессами над братьями в конце 1990-х годов — один закончился судебным разбирательством без суда, а второй — признанием их виновными и приговором к пожизненному заключению.

Она отметила новые доказательства в пользу их заявлений о сексуальном насилии со стороны отца, что является ключевым элементом их защиты, а также то, как изменилось понимание обществом сексуального насилия в отношении как мужчин, так и женщин.

"Я считаю, что то, что с ними произошло, неправильно, и поэтому я очень рада, что это происходит", — сказала Савани.

Сфотографировав свой красный лотерейный билет, она рассмеялась и сказала, что он был почти "как золотой билет" — отсылка к книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика".

А 43-летняя жительница Лос-Анджелеса Елена Гордон заявила, что пришла, чтобы стать свидетельницей истории. Она следила в юности за делом братьев и была в ужасе, когда их осудили.

Братья Менендес в зале суда Фото: Getty Images

Есть в толпе и те, кто заинтересовался делом после сериала Netflix. И теперь им интересно увидеть главных персонажей вживую.

Дело братьев Менендес

Эрик и Лайл выросли в семье кубинского эмигранта Хосе Менендеса и бывшей королевы красоты Мэри "Китти" Луизы. Хосе был руководителем Hertz Corporation , а позже RCA Records. Семья проживала в особняке, где раньше жили Майкл Джексон и Элтон Джон. Для своих сыновей Хосе построил корты на заднем дворе, готовя их к профессиональной карьере в теннисе. Они учились в Принстоне. Семья была богата и уважаема в обществе. Поэтому когда Хосе и его жена были убиты из дробовика – это потрясло общественность. Какое-то время Лайлу и Эрику удавалось избегать ответственности.

Семья Менендес Фото: Wikipedia

Но в 1990 году после появления новых доказательств, их арестовали. Им предъявили обвинения в умышленном убийстве, что грозило смертной казнью. Но на суде братья сделали ряд шокирующих заявлений о том, что отец подвергал их насилию, избивал и унижал. Мать издевалась над ними, принимала наркотики и была алкоголичкой. Братья утверждали, что отец хотел убить их, когда понял, что из них не получится звезд тенниса или успешных бизнесменов.

Согласно законам Калифорнии, братья могли быть оправданы за непредумышленное убийство только в том случае, если бы они могли доказать, что находились в непосредственной или неминуемой опасности. Обвинение утверждало, что не было никаких доказательств непосредственной опасности Прокурор Пэм Бозанич утверждала, что это противоречит тому, что братья заранее купили ружья. Прокуроры использовали записанный разговор между братьями и их психологом, в котором братья сказали, что они спланировали убийства "заранее". Родственники подтвердили, что братья жаловались им на насилие со стороны отца. Суды продолжались до 2016 года, когда Лайла и Эрика приговорили к пожизненному заключению. Они отбывали наказание отдельно. Впервые они увиделись только через 22 года. Оба брата женились в тюрьме.

Напомним, в Таиланде к смертной казни приговорили женщину, прозванную "мисс Цианид", которая отравила 14 своих друзей.