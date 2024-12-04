Netflix добавил в свою базу один из лучших детективных сериалов

Сериал вышел в 2021 году и сразу же завоевал огромную популярность среди зрителей. Особенно интересно шоу тем, что основано на реальных событиях.

Мини-сериал из трех частей "Убийства в Пембрукшире", основанный на реальных преступлениях, совершенных валлийским серийным убийцей Джоном Купером, главную роль в котором сыграл Люк Эванс, теперь можно посмотреть на Netflix. Одним из первых об этом в своем Х сообщил актер Кайл Лима.

"Горжусь тем, что был частью этой великолепной постановки", – написал он, охарактеризовав проект как "блестящий" и "настоящая криминальная драма".

В "Убийствах в Пембрукшире" Люк Эванс играет детектива-суперинтенданта Стива Уилкинса, который в 2006 году возглавил расследование двух жестоких нераскрытых дел о двойных убийствах, произошедших за два десятилетия до начала его работы. Сериал основан на книге Стива Уилкинса 2012 года, написанной тем же полицейским, которого Люк Эванс играет в сериале.

Трехсерийный сериал имеет внушительный рейтинг Rotten Tomatoes в 82% и был воспринят зрителями как "одно из лучших шоу о настоящих преступлениях".

Впервые он вышел в эфир в январе 2021 года. Кроме Эванса, в нам также снимались актер сериала "Улица Коронации" Чарльз Дейл, Оуэн Тил из сериала "По долгу службы" и Стивен Мео из сериала "Гэвин и Стейси".

История убийцы из Пембрукшира

В декабре 1985 года в своем фермерском доме в Сковстон Мэнор, недалеко от Милфорд Хейвен (Уэльс), были найдены мертвыми брат и сестра Ричард и Хелен Томасы. Убийца облил дом бензином и поджег его, чтобы скрыть следы преступления.

Четыре года спустя тела Питера и Гвенды Диксон обнаружили на прибрежной тропе Пембрукшира. Преступник выстрелил им в лицо из обреза, когда они наслаждались прибрежной прогулкой в ​​последний день их летнего отпуска в Уэльсе в июне 1989 года. Он спрятал их тела в близлежащих кустах, украл у них деньги и снял 300 фунтов стерлингов с их карт.

Виновник двух двойных убийств Джон Купер был привлечен к ответственности только в 2011 году багодаря тому, что детектив-сержант Стив Уилкинс собрал доказательства против него. В частности он обнаружил кровь одной из жертв в подгибе шорт серийного убийцы после того, как ее зашили, чтобы скрыть пятно.

Кроме того, он обращает внимание на игровое шоу Bullseye с участием Купера, который выглядит удивительно похожим на полицейский набросок убийцы по описанию свидетеля после смерти Диксонов. На более раннем полицейском допросе Купер утверждал, что набросок убийцы, созданный в 1989 году, совсем не был похож на него в то время. Но в сериале Уилкинс останавливает эпизод Bullseye именно в том месте, где профиль подозреваемого совпал с рисунком.

Реальная история об убийствах в Пембрукшире

Настоящие детективы во главе с сержантом Уилкинсом смогли поймать Купера, используя передовые разработки в области ДНК и научных доказательств. Долгая история преступлений Купера уже включала 30 ограблений и жестокое нападение, за которое он был арестован и приговорен к 14 годам в 1998 году за кражу со взломом и грабеж, прежде чем освободиться в 2009-м.

В ходе расследования детективам удалось связать пистолет, использованный при ограблении, с орудием убийства в деле Диксонов. У него также были обнаружены несколько предметов, принадлежавших обеим группам жертв. В 2011 году его приговорили к пожизненному заключению.

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