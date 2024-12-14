Серіали Netflix: що подивитися в сімейному колі в грудні 2024 (відео)

Серед картин — історичні оповіді та фантастика. Пориньте у світ казки перед святами або дізнайтеся більше про життя легендарних особистостей.

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Довгими грудневими вечорами можна провести час з рідними за переглядом цікавих фільмів чи серіалів. Фокус радить кілька чудових серіалів від Netflix, які підходять для сімейного перегляду зимовими вечорами.

1. "Академія Амбрелла"

Фантастична історія про сімох дітей із суперздібностями, яких усиновлює мільярдер. Вони виростають і намагаються зрозуміти своє призначення, зіткнувшись із загадковими подіями. Легка фантастика з елементами комедії.

Трейлер серіалу "Академія Амбрелла"

2. "Загублені у космосі"

Пригодницький серіал про сім’ю Робінсонів, які намагаються вижити на далекій планеті після аварії їхнього космічного корабля. Це сучасний ремейк популярного серіалу 60-х років, сповнений захопливих пригод і сімейних цінностей.

Трейлер серіалу "Загублені у космосі"

3. "Лемоні Снікет: 33 нещастя"

Комедійно-драматична історія про трьох сиріт, які потрапляють у дивні та іноді небезпечні пригоди через підступи графа Олафа. Сюжет підходить для всієї родини завдяки своїй добрій та повчальній атмосфері.

Трейлер серіалу "Лемоні Снікет: 33 нещастя"

4. "Імператриця"

Серіал "Імператриця" (оригінальна назва The Empress) від Netflix — це історична драма, яка розповідає про життя імператриці Єлизавети Баварської (Сісі), відомої своєю незалежністю та боротьбою з придворними інтригами.

Події розгортаються у 1850-х роках. Сісі, молода і норовлива дівчина, несподівано стає нареченою імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа, хоча він мав одружитися з її сестрою Гелен. Шлях Сісі до влади наповнений придворними інтригами, конфліктами з впливовою свекрухою Софією та викликами, що супроводжують її новий статус.

Цікаво, що в одній із серій другого сезону звучить українська народна пісня "Сонце низенько", яку виконує хор із Буковини.

Трейлер серіалу "Імператриця"

5. "Ласун"

Зворушлива історія про хлопчика, який є напівлюдиною-напіволенем. Серіал має захопливий сюжет, пригодницькі елементи та вчить доброті й дружбі.

Трейлер серіалу "Ласун"

Нагадаємо, який вигляд мають актори культового фільму "Сам удома" через 30 років.

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