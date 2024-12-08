Про кохання: топ фільмів для новорічного настрою (відео)

Рене Зеллвегер, Гʼю Грант, Кейт Вінслет стануть вашими друзями на один вечір. Їхні історії навчать вірити в диво, попри все.

Узимку, коли температура повітря опускається все нижче, настрій рятують святкові фільми, особливо про теплі почуття. Фокус радить топ 6 картин про любов.

"Реальне кохання" (2003)

Романтична комедія, яка показує кілька історій про любов, які переплітаються в передноворічному Лондоні. Фільм торкається різних проявів любові – від першого почуття до випробувань у шлюбі. У головних ролях — Колін Ферт, Кіра Найтлі, Гʼю Грант та інші.

Трейлер фільму "Реальне кохання"

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

Бріджит, самотня дівчина тридцяти років, вирішує змінити своє життя, але все ускладнюється, коли вона потрапляє у любовний трикутник між шефом і таємничим адвокатом. У головних ролях — Рене Зеллвегер, Гʼю Грант та Колін Ферт.

До речі, у картини є два продовження. А на початку 2025 року вийде ще один сиквел про історію Бріджит Джонс.

Трейлер фільму "Щоденник Бріджит Джонс"

"Відпустка за обміном" (2006)

Дві жінки з різних країн вирішують помінятися будинками на Різдво, аби втекти від життєвих проблем. У нових містах вони зустрічають несподіване кохання. Серед акторів — культові Кейт Вінслет, Джуд Лоу, Кемерон Діаз.

Трейлер фільму "Відпустка за обміном"

"Наша маленька таємниця" (2024)

Новий фільм від Netflix — суміш романтики і комедії про те, як доля може звести людей в найнесподіваніший час. Героїня Ліндсі Лохан давно переїхала на інший континент, покинувши свою близьку людину, проте доля вирішила допомогти їм не втратити остаточно одне одного.

Трейлер фільму "Наша маленька таємниця"

"Любіть Куперів" (2015)

Американська різдвяна комедійна драма про велику сім'ю, яка збирається разом на Різдво. У центрі сюжету – пошук кохання, примирення та святковий дух. Серед акторів — Олівія Вайлд, Аманда Сайфред, Даян Кітон.

Трейлер фільму "Любіть Куперів"

"Полярний експрес" (2004)

Хоч це анімаційний фільм, його історія про віру в дива торкається глибоких людських почуттів, включно з любов’ю й надією.

Трейлер мультфільму "Полярний експрес"

Нагадаємо, що подивитися з фільмів з Анджеліною Джолі.

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