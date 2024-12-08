О любви: топ фильмов для новогоднего настроения (видео)

Рене Зеллвегер, Хью Грант, Кейт Уинслет станут вашими друзьями на один вечер. Их истории научат верить в чудо, несмотря ни на что.

Зимой, когда температура воздуха опускается все ниже, настроение спасают праздничные фильмы, особенно о теплых чувствах. Фокус советует топ 6 картин о любви.

"Реальная любовь" (2003)

Романтическая комедия, которая показывает несколько историй о любви, которые переплетаются в предновогоднем Лондоне. Фильм затрагивает различные проявления любви — от первого чувства до испытаний в браке. В главных ролях — Колин Ферт, Кира Найтли, Хью Грант и другие.

Трейлер фильма "Реальная любовь"

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Бриджит, одинокая девушка тридцати лет, решает изменить свою жизнь, но все усложняется, когда она попадает в любовный треугольник между шефом и таинственным адвокатом. В главных ролях — Рене Зеллвегер, Хью Грант и Колин Ферт.

Кстати, у картины есть два продолжения. А в начале 2025 года выйдет еще один сиквел об истории Бриджит Джонс.

Трейлер фильма "Дневник Бриджит Джонс"

"Отпуск по обмену" (2006)

Две женщины из разных стран решают поменяться домами на Рождество, чтобы убежать от жизненных проблем. В новых городах они встречают неожиданную любовь. Среди актеров — культовые Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Кэмерон Диаз.

Трейлер фильма "Отпуск по обмену"

"Наша маленькая тайна" (2024)

Новый фильм от Netflix — смесь романтики и комедии о том, как судьба может свести людей в самое неожиданное время. Героиня Линдси Лохан давно переехала на другой континент, оставив своего близкого человека, однако судьба решила помочь им не потерять окончательно друг друга.

Трейлер фильма "Наша маленькая тайна"

"Любите Куперов" (2015)

Американская рождественская комедийная драма о большой семье, которая собирается вместе на Рождество. В центре сюжета — поиск любви, примирение и праздничный дух. Среди актеров — Оливия Уайлд, Аманда Сайфред, Дайан Китон.

Трейлер фильма "Любите Куперов"

"Полярный экспресс" (2004)

Хотя это анимационный фильм, его история о вере в чудеса касается глубоких человеческих чувств, включая любовь и надежду.

Трейлер мультфильма "Полярный экспресс"

Напомним, что посмотреть из фильмов с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о другой подборке новогодних фильмов.