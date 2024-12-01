От "Лары Крофт" до "Марии": топ 7 фильмов с Анджелиной Джоли (видео)

Накануне в прокат вышел фильм "Мария" о греческой оперной диве Марии Каллас с Джоли в главной роли. Вспоминаем другие картины, изюминкой которых стала Энджи.

Голливудская актриса Анджелина Джоли известна своей благотворительной деятельностью, собственным ателье, скандальным разводом с Брэдом Питтом, от которого воспитывает шестерых детей, однако самый большой след звезда оставила в киноиндустрии. Фокус рассказывает о топ 7 фильмов, где сыграла Джоли.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001)

Анджелина Джоли играет Лару Крофт, искательницу приключений, которая разгадывает древние загадки и борется с врагами, чтобы сохранить мощный артефакт.

Трейлер фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

"Мистер и миссис Смит" (2005)

Супружеская пара, которая скрывает, что оба работают наемными убийцами, сталкивается с испытаниями, когда их миссии пересекаются. В главных ролях — Брэд Питт и Анджелина Джоли. Именно на съемках этого фильма, по слухам, зародился их роман, пока актер еще был в браке с Дженнифер Энистон.

Впоследствии Джоли и Питт также сыграли супружескую пару в драме "У моря" (2015), незадолго до своего разрыва.

Трейлер фильма "Мистер и миссис Смит"

"Вечные" (2021)

Супергеройский фильм Marvel, где рассказывается о группе бессмертных существ, созданных космическими Целестиалами для защиты Земли от монстров Девиантов.

Анджелина Джоли играет Тену, воительницу с невероятными боевыми способностями, которая создает энергетическое оружие. Ее персонаж сильный, но трогательный, ведь Тена борется с ментальными трудностями из-за накопленной памяти о тысячелетиях.

Трейлер фильма "Вечные"

"Особо опасный" (2008)

Деятельность секретной организации меняет жизнь молодого офисного работника, а героиня Анджелины Джоли становится его наставником в мире убийц.

Трейлер фильма "Особо опасен"

"Солт" (2010)

Агент ЦРУ Эвелин Солт (Джоли) вынуждена доказывать свою невиновность, когда ее обвиняют в шпионаже в пользу России.

Трейлер фильма "Солт"

"Малефисента" (2014)

Переосмысление истории "Спящей красавицы", где Анджелина Джоли играет волшебницу Малефисенту, показывая ее сложный характер и мотивы.

Трейлер фильма "Малефисента"

"Прерванная жизнь" (1999)

Глубокая драма о женщинах в психиатрической больнице, за которую Анджелина Джоли получила "Оскар". Она исполнила роль мятежной пациентки. В картине также появилась Вайнона Райдер.

Трейлер фильма "Прерванная жизнь"

Напомним, детей Анджелины Джоли заметили на редкой прогулке.

Также Фокус писал о рецензии на фильм "Мария" с Анджелиной Джоли в главной роли.