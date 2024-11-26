Близнецов Анджелины Джоли заметили на редкой прогулке (фото)

Кроме Нокса и Вивьен, Джоли и Питт стали родителями дочери Шайло и усыновили еще троих детей. Ни один из них пока не хочет публичности.

Детей Брэда Питта и Анджелины Джоли заметили на редкой прогулке. Об этом пишет Daily Mail.

16-летние близнецы Нокс и Вивьен вышли в свет в Лос-Анджелесе.

Они вместе отправились за продуктами — через несколько дней после того, как Нокс появился на красной дорожке со своей звездной мамой на Governors Awards 2024.

Нокс был одет в зеленую футболку и серые шорты. А Вивьен надела пудрово-голубой свитер и джинсы.

Нокс и Вивьен Джоли-Питт

У Джоли и Питта также есть биологическая дочь Шайло, которой в этом году исполнилось 18 лет. Кроме них, экс-пара усыновила Мэддокса, 22, Пакса, 20, и дочь Захару, 19.

Выход близнецов произошел после того, как выяснилось, что появление Анджелины и Нокса Джоли-Питта под руку на церемонии Governors Awards было "странным" для Питта, по словам инсайдеров, которые обвинили актрису в использовании прогулок со своими детьми, чтобы "залезть под кожу своего бывшего мужа".

"Брэд видит своих детей только тогда, когда они идут по ковру со своей мамой, и время этого не может быть более подозрительным, учитывая, что только что было решено, что он и Энджи направляются в суд", — рассказал инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Бывшая жена Брэда Питта говорила, что ни один из их детей "не хочет оказаться перед камерой в это время" и не хочет заниматься актерством.

"Они достаточно частные. Шайло чрезвычайно частная. Они не рождены для частной жизни, не так ли? Поэтому я надеюсь, что они смогут это понять, когда будут расти", — отметила Энджи.

Напомним, Анджелина Джоли посетила кинофестиваль в Турине сама.

Также Фокус писал о планах Брэда Питта на День благодарения с его девушкой Инес де Рамон.