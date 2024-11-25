Анджелина Джоли в элегантном пальто посетила кинофестиваль в Турине (фото)

Актриса и режиссер представила свой фильм "Без крови". Для выхода она выбрала черный образ со светлым пальто.

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли посетила кинофестиваль в Турине в элегантном образе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана сама появилась на публике после того, как ее обвинили в том, что она использовала выходы на красные дорожки с детьми от Брэда Питта, чтобы "залезть ему под кожу".

Джоли предстала перед гостями и фотографами мероприятия в черном свитере и юбке, облегающей фигуру, рекламируя свой режиссерский фильм "Без крови" в итальянском городе.

Бывшая жена Брэда Питта дополнила образ парой балеток в тон, а ее длинные светлые волосы спадали на одно плечо. К вечернему образу Энджи добавила лаконичный браслет и сделала легкий макияж. В один момент она накинула на плечи светлое пальто.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Джоли написала и сняла антивоенную драму по мотивам романа итальянского писателя Алессандро Барикко.

В фильме снялась Сальма Хайек в роли Нины, которая в детстве становится свидетелем резни, которую враги учинили над ее отцом и братом. Картина станет режиссерским дебютом Энджи.

Хайек говорила, что Джоли — настоящий специалист и профессионал своего дела.

"Я наслаждалась каждой секундой работы с ней. Мне было так приятно каждый день приходить на работу. Она гений и проделала колоссальную работу. Возможно, это будет ее лучшим фильмом", — призналась Сальма.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Напомним, Анджелина Джоли рассказала, какими являются ее шестеро детей.

Также Фокус писал о резкой реакции Брэда Питта на выход Джоли с их сыном Ноксом на публику.