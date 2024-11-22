Анджелина Джоли дала редкий комментарий о шестерых детях

Оказалось, что наследники звезды совсем не похожи на нее в профессиональном плане. Впрочем, Джоли надеется, что они изменят свое мнение.

Американская актриса Анджелина Джоли дала редкий комментарий о своих детях, признавшись, что все они "очень приватные". Звезда экрана появилась на шоу Good Morning America.

Бывшая жена Брэда Питта отметила, что ни один из их детей "не хочет оказаться перед камерой в это время" и не хочет заниматься актерством.

У Джоли, сыгравшей главную роль в фильме "Мария", с Брэдом Питтом есть шестеро детей: сыновья Мэддокс, 22 года, Пакс, 20 лет, и Нокс, 16 лет, а также дочери Захара, 19 лет, Шайло, 18 лет, и Вивьен, 16 лет. Нокс, Вивьен и Шайло — биологические наследники голливудских звезд.

"Они достаточно приватные. Шайло чрезвычайно приватная. Они не рождены для приватной жизни, не так ли? Поэтому я надеюсь, что они смогут это понять, когда будут расти", — считает Энджи.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Анджелина сказала, что материнство является главной целью ее жизни, отметив, что это ее "счастье".

"Вы можете забрать у меня все остальное. Больше ничего не имеет значения", — призналась актриса.

Джоли до сих пор находится в разгаре судебного процесса с Брэдом Питтом, который сосредотачивается вокруг их винодельни Chateau Miraval — на фоне их восьмилетнего развода.

Актер подал на нее в суд за продажу ее половины винодельни в октябре 2021 года за 67 миллионов долларов, что нарушило условия договора.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Звезды поженились в августе 2014 года после 10 лет отношений, но Анджелина Джоли подала на развод в сентябре 2016 года.

Напомним, почему Анджелина Джоли решила выходить на публику с детьми.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на появление сына Нокса на красной дорожке.