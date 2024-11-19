Инсайдеры назвал истинную причину публичных выходов Анджелины Джоли со своими детьми (фото)

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году, но судебная тяжба относительно винодельни во Франции до сих пор не закончена. На фоне многочисленных скандалов пары их дети стали на сторону матери, а некоторые отказались от фамилии отца.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли в последнее время часто появляется на публике в компании своих детей. Инсайдеры считают, что актриса использует подобные выходы, чтобы "вывести из себя бывшего мужа" Брэда Питта, пишет Daily Mail.

Говорят, что Брэд "странно" воспринял то, что Анджелина в компании 16-летнего сына Нокса Джоли-Питта 17 ноября пришла на церемонию вручения премии Governors Awards. 48-летняя актриса, обладательница премии "Оскар", и Нокс без труда привлекали внимание, когда вместе позировали для фотографий на красной дорожке.

Актриса Анджелина Джоли с сыном Ноксом Фото: Getty Images

Источник сообщил журналистам, что звезда "Трои" посчитал их выход в свет "подозрительным" на фоне судебных разбирательств с бывшей женой. "Брэд видит своих детей только тогда, когда они выходят на ковровую дорожку вместе с мамой. Брэд считает такой выход подозрительным, особенно накануне предстоящего суда относительно раздела винодельни", — отметил инсайдер.

Другой источник считает, что Джоли после развода пытается "вбить клин" между своим бывшим мужем и их шестью детьми: " Она пытается вывести его из себя после его недавней победы в судебной тяжбе, и использовала для этого Нокса, который не хочет иметь ничего общего с Голливудом и не общается с Брэдом".

Анджелина Джоли с детьми (архивное фото) Фото: Getty Images

Инсайдер добавил: "Конечно, Питта беспокоит, что Анджелина настроила детей против него. Она сделала это, используя их молодой возраст, и у них даже не было возможности составить об отце свое мнение. Но Брэд верит, что со временем его дети вернутся в его жизнь".

Ранее, 17 ноября, Фокус писал о том, что Анджелина Джоли столкнулась с финансовым кризисом и распродает свои платья и аксессуары.