Копия мамы: Анджелина Джоли появилась на красной дорожке с 16-летним сыном (видео)

Нокс впервые сопровождал мать на красной дорожке без остальных братьев и сестер. Он – один из трех родных детей актрисы и ее бывшего мужа Брэда Питта.

16-летний Нокс, младший из шести детей актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, впервые вышел на красную дорожку только со своей матерью, без других братьев и сестер. Они вместе посетили церемонию вручения премии Governors Awards 2024, пишет WWD.

Мать и сын позировали многочисленным фотографам по дороге в бальный зал Ray Dolby.

Для мероприятия Джоли выбрала винтажное мерцающее золотистое платье на бретелях, приобретенное в The Knit Vintage. Полупрозрачная белая юбка платья с завышенной талией содержит мохеровый накладной элемент, дополненный золотым бисером на бретельках через шею. Образ в стиле бохо-гламур включает корсет на шнурках, завязывающийся сзади. Актриса сочетала наряд с парой босоножек с открытым носком, массивным бриллиантовым ожерельем и дополнила его свисающими серебряными серьгами.

Бутик The Knit Vintage похвалил решение Джоли отказаться от образа от известного бренда и отметил ее подлинную страсть к винтажному дизайну.

"Что делает этот момент самым значимым для нас, так это то, что мы знаем, какой она настоящий любитель, поклонник и сторонник винтажа. Каждый раз, когда Анджелина делает покупки у нас, она приходит сама. Она очень присутствует, вовлечена и выбирает каждую вещь. С ней никогда не было стилиста, который держал бы ее за руку, или по FaceTime с другом. Она окружает себя винтажем, вдохновляясь тем, что она наденет в следующий раз", — отметили в магазине.

Нокс выглядел элегантно в черном смокинге, белой рубашке и галстуке-бабочке. Он улыбался фотографам и весело беседовал с матерью. Кроме того, они пообщались с другими голливудскими знаменитостями, включая Памелу Андерсон, Деми Мур, Николь Кидман и Элизабет Олсен.

Мероприятие, организованное советом управляющих киноакадемии, посвящено покойному Куинси Джонсу, продюсерам Джеймса Бонда Барбаре Брокколи и Майклу Г. Уилсону, режиссеру Ричарду Кертису и кастинг-директору Джульет Тейлор.

Возвращаясь к Джоли, отметим, что она во время продвижения своего нового филмта "Мария" неоднократно демонстрировала винтажные наряды.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли столкнулась с финансовым кризисом. Кроме того, она до сих пор продолжает судебные тяжбы с бывшим мужем из-за винодельни во Франции.