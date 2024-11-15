Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают судиться из-за винодельни: детали

Экс-пара продолжает решать судьбу своего поместья во Франции. Джоли продала свою часть, хотя не должна была бы этого делать в соответствии с соглашением.

Борьба между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли за их французскую винодельню Château Miraval продолжается в суде после того, как актер выиграл последний раунд судебного процесса. Об этом пишет Page Six.

Согласно судебным документам, в этом месяце судья Верховного суда Лос-Анджелеса отклонил попытки Джоли отменить дело, прокладывая путь для следующего разбирательства.

"В конце концов Энджи и Брэду придется сидеть с показаниями, теперь нет выхода, поскольку они движутся в суд", — сказал источник издания.

Инсайдеры также добавили, что урегулирование выглядит маловероятным, а дата суда вполне может быть уже в 2026 году.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Голливудские звезды до сих пор судятся из-за французской винодельни, которую они приобрели в 2008 году, с тех пор как Джоли подала на развод в 2016 году.

Спор относительно имущества стоимостью 500 миллионов долларов начался, когда актриса продала свои акции на половину поместья винному подразделению Stoli, которое принадлежит российскому олигарху Юрию Шефлеру.

После этого Питт подал иск, утверждая, что продажа Энджи противоречит соглашению, которое они заключили, чтобы он получил право первоочередного выкупа второй части акций. Актер хочет отменить сделку бывшей жены с россиянином через суд.

Имение Анджелины Джоли и Брэда Питта Фото: Getty Images

Между тем Джоли утверждала, что не продала акции Питту, потому что он хотел, чтобы та подписала соглашение о неразглашении, которое бы скрыло вероятное агрессивное поведение Брэда во время их брака.

Напомним, Анджелина Джоли вышла в свет в стильном платье-пальто.

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