Анджелина Джоли продемонстрировала стильное платье-пальто (фото)

Звезда экрана сделала ставку на темные оттенки. Она продолжает судиться с Брэдом Питтом из-за совместных бизнесов.

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала элегантный образ. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана заметили в Нью-Йорке, когда она вышла на прогулку в темном аутфите в тот период, когда ее судебная тяжба с бывшим мужем Брэдом Питтом снова затягивается из-за их французской винодельни Château Miraval.

Оскароносная актриса надела длинное черное платье-пальто, которое она дополнила парой черных туфель с острыми носами.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Ее блестящие светлые пряди были разделены посередине. К образу Анджелина Джоли добавила черный клатч и сделала легкий макияж.

Судебная неудача актрисы связана с продажей российскому олигарху Юрию Шефлеру в 2021 году своей доли винодельни и имения, которое расположено в регионе Прованс на юге Франции. Несмотря на то, что развод пары официально завершен, они до сих пор судятся из-за совместных бизнесов.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

В начале этого года команда юристов Брэда Питта заявила, что он и Энджи согласились получить разрешение другой стороны, если любая из сторон намерена продать свою долю винодельни. Впрочем, актриса нарушила это соглашение, продав свою долю российскому олигарху.

Напомним, Анджелина Джоли продемонстрировала стильный тренч.

Также Фокус писал о брючном костюме, который примерила Анджелина Джоли.