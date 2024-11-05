Анджелина Джоли продемонстрировала стильный брючный костюм (фото)
Голливудская звезда сделала акцент на светлые оттенки. Она продолжает рекламировать свой новый фильм "Мария".
49-летняя американская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала стильный брючный костюм. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшая жена Брэда Питта продолжает рекламировать свой последний фильм "Мария" — байопик о легендарной греческой оперной певице Марии Каллас.
Накануне она появилась на показе в Беверли-Хиллз. Джоли была в костюме, который состоял из длинного блейзера на одной пуговице и брюк в тон.
К костюму звезда экрана надела белый топ и красно-белые туфли с открытым носком с кожаным бантом на пальцах.
Мелированные волосы Джоли были уложены волнами, а на ее лице был смоки-айз и яркие красные губы.
Режиссером "Марии" стал Пабло Ларрейн, который также снял биографический фильм о Жаклин Онассис "Джеки" (2016) и фильм о принцессе Диане "Спенсер" (2021).
Премьера фильма состоялась во время 81-го Венецианского международного кинофестиваля, где он соревновался за "Золотого льва".
"Мария Каллас, величайшая оперная певица мира, проживает последние дни своей жизни в Париже 1970-х годов, когда она сталкивается со своей идентичностью и жизнью", — говорится в описании картины на IMDB.
Напомним, Анджелина Джоли сблизилась с 21-летним актером.
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