Анджеліна Джолі продемонструвала стильний штанний костюм (фото)

Голлівудська зірка зробила акцент на світлі відтінки. Вона продовжує рекламувати свій новий фільм "Марія".

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі продемонструвала стильний штанний костюм. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина Бреда Пітта продовжує рекламувати свій останній фільм "Марія" — байопік про легендарну грецьку оперну співачку Марію Каллас.

Напередодні вона зʼявилася на показі в Беверлі-Гіллз. Джолі була в костюмі, який складався з довгого блейзера на одному ґудзику та штанів у тон.

До костюму зірка екрану одягла білий топ і червоно-білі туфлі з відкритим носком із шкіряним бантом на пальцях.

Анджеліна Джолі

Меліроване волосся Джолі було укладене хвилями, а на її обличчі був смокі-айз і яскраві червоні губи.

Режисером "Марії" став Пабло Ларрейн, який також зняв біографічний фільм про Жаклін Онассіс "Джекі" (2016) і фільм про принцесу Діану "Спенсер" (2021).

Анджеліна Джолі

Прем'єра фільму відбулася під час 81-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, де він змагався за "Золотого лева".

"Марія Каллас, найвидатніша оперна співачка світу, проживає останні дні свого життя в Парижі 1970-х років, коли вона стикається зі своєю ідентичністю та життям", — йдеться в описі картини на IMDB.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі зблизилася з 21-річним актором.

Також Фокус писав про топ фільмів на листопад 2024, серед яких "Марія" з Анджеліною Джолі.