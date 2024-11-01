Фільми листопада: "Гладіатор II" Рідлі Скотта, "Марія" з Анджеліною Джолі, "Буча" з В'ячеславом Довженком

Фокус вибрав топ 7 фільмів з найбільш гостроцікавими сюжетами, де героїня Зої Салдана допомогла наркобарону змінити стать, гладіатор Педро Паскаля мститься римському імператорові, Дуейн Джонсон рятує Санту, В'ячеслав Довженко виконав роль ката-полковника ФСБ, а Анджеліна Джолі увійшла в образ оперної діви Марії Каллас.

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Листопад виявився не настільки щедрим на блокбастери, як минулий місяць, зате виходить "Гладіатор-2" Рідлі Скотта: шанувальники першого фільму чекали на продовження рекордні 25 років.

Емілія Перес / Emilia Pérez

США, 2024, комедія, кримінал

Прем'єра: 7 листопада

У ролях: Карла Софія Гаскон, Зої Салдана, Селена Гомес

Фільм французького режисера Жака Одіара був непогано прийнятий у Каннах. "Емілія Перес" відхопила приз журі, а одразу чотири акторки — Карла Софія Гаскон, Селена Гомес, Зої Салдана та Адріана Пас — здобули нагороду "за найкращу жіночу роль".

Головна героїня фільму — адвокатка — допомагає лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію зі зміни статі, щоб сховатися від влади. Зі зміною статі з'явилася купа інших проблем, які доведеться розв'язувати впродовж сюжету.

Трейлер фільму "Емілія Перес"

Кодове ім'я "Червоний" / Red One

США, 2024, комедія, пригоди, екшн

Прем'єра: 7 листопада

У ролях: Дуейн Джонсон, Кріс Еванс

Після викрадення Санта-Клауса (кодове ім'я "Червоний") начальник служби безпеки Північного полюса, якого зображує Скеля Джонсон, відправляється на пошуки. Він об'єднується з найвідомішим у світі мисливцем за головами, в ролі якого зайнятий Кріс Еванс. Ця парочка зіркових акторів, а точніше, їхні персонажі, розпочинають навколосвітню місію, щоби врятувати Різдво.

Якщо ви помітили, то цей комедійний бойовик — типова різдвяна казка. Чому вона виходить у листопаді — це загадка. Можливо, щоб нам легше було пережити очікування новорічних свят.

Трейлер фільму "Кодове ім'я "Червоний"

Буча

Україна, 2024, драма, військовий

Прем'єра: 7 листопада

У ролях: В'ячеслав Довженко, Цезарій Лукашевич, Сергій Стрельников

Заявлений два роки тому фільм "Буча" одразу викликав скандал, багато хто вважав, що рано знімати про війну.

Фокусу відомий актор В'ячеслав Довженко, розповів своє бачення тієї ситуації (він був зайнятий у головній негативній ролі в цій картині — полковника-татуся ФСБ). Інші ж, навпаки, підтримували зйомки, щоб була протидія російським пропагандистським стрічкам. Після закритих показів були здебільшого позитивні відгуки.

Картина "Буча" режисера Станіслава Тіунова заснована на реальній біографії волонтера Костянтина Гудаускаса, який, маючи казахське громадянство, вивозив людей з Бучі під час організованого російською армією масового вбивства місцевих жителів. Під час російської окупації в передмісті Києва було вбито (за офіційними даними) 1 374 цивільних. Після звільнення в Бучі було виявлено групові поховання.

Костянтин Гудаускас — громадянин Казахстану з литовським корінням, він врятував понад 200 жителів із зони окупації.

Після звільнення Київської області Костянтин і сім'я героя України, композитора Ігоря Поклада, яких Костянтин теж вивіз із Ворзеля, заснували міжнародний гуманітарний фонд Bucha Help для допомоги постраждалим від російської війни.

У трейлері Гудаускас, якого грає польський актор Цезарій Лукашевич, викликає великі симпатії, а полковник ФСБ, у ролі якого В'ячеслав Довженко ("Кіборги"), відповідно, навпаки.

Трейлер фільму "Буча"

Гладіатор ІІ / Gladiator 2

США, Велика Британія, 2024, драма, екшн

Прем'єра: 13 листопада

У ролях: Педро Паскаль, Конні Нільсен, Дензел Вашингтон

86-річний британський режисер Рідлі Скотт ("Наполеон") зважився на продовження свого суперхіта "Гладіатор" (2000) з Расселом Кроу, через 24 роки. І дія сиквела, що цікаво, відбуватиметься через 20 років.

Події розгортаються в Римі під час правління імператора Коммода (180-192 роки). Головний герой фільму — племінник Коммода Луцій. Кілька років тому Луцій став свідком убивства Максимуса своїм дядьком. Тепер Луцій змушений увійти до Колізею після того, як його будинок зруйнував імператор-вбивця.

Трейлер помпезний, яскравий. Сюжет фільму схожий на попередній. Подивимося, чи зможе Рідлі Скотт увійти в цю річку двічі?

Трейлер фільму "Гладіатор-2"

Ваяна 2 / Моана 2

США, Канада, 2024, анімація, комедія, мюзикл, пригоди, сімейний

Прем'єра: 28 листопада

Мульт "Ваяна" 2016 року зібрав майже $700 млн за бюджету $150 млн. Однак на продовження пригод екзотичної та чарівної жительки Океанії Ваяни довелося чекати 7 років.

Ваяна та божок Мауї знову вирушають у захопливу подорож разом із командою не зовсім звичайних моряків. Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких куточків Океанії.

Трейлер мультфільму "Ваяна-2"

Марія / Maria

Німеччина, Італія, Чехія, 2024, байопік

Прем'єра: 28 листопада

У ролях: Анджеліна Джолі, Альба Рорвакер, Валерія Голіно

"Марія" — це історія життя найвидатнішої оперної співачки світу Марії Каллас. У фільмі розповідається про її непросту долю і про останні дні в Парижі в період 1970-х. Вона була дружиною найбагатшої людини планети — Арістотеля Онассіса. Співачка раптово втратила голос, але не втратила свого шарму.

Відомо, що Джолі витратила сім місяців на вивчення шести найвідоміших арій співачки, зауваживши: "Це, безумовно, була найскладніша роль для мене".

Тизер фільму "Марія"

Редакція / The editorial office

Україна, Німеччина, Чехія, Словаччина, 2024, сатирична комедія

Прем'єра: 28 листопада

У ролях: Дмитро Багненко, Римма Зюбіна, Максим Курочкін, Сергій Степанський

"Редакція" — ігровий фільм Романа Бондарчука ("Українські шерифи", "Вулкан"). Його знімали 2021 року на Херсонщині, як і попередню роботу режисера — стрічку "Вулкан", за яку він отримав Шевченківську премію. За сюжетом фільму, у диких степах і лісах півдня України молодий науковий співробітник природознавчого музею Юра намагається врятувати рідкісних тварин від знищення. Він шукає бабака степового, якого нібито бачили сільські жителі в цих краях. Хлопець стає свідком підпалу лісу. Він несе фотографії паліїв і свою статтю до редакції місцевої газети, але ні природа, ні справедливість тут нікого не цікавлять. Його наївне бачення світу руйнується у вирі фейкових новин, корупційних схем і фальсифікованих виборів. Опинившись у центрі таємничого ритуалу, який проводять місцеві чиновники, герой мусить з'ясувати, хто він — представник виду, що зникає, "людини справжньої" чи лузер?