Фильмы ноября: "Гладиатор II" Ридли Скотта, "Мария" с Анджелиной Джоли, "Буча" с Вячеславом Довженко

Фокус выбрал топ-7 фильмов с самыми интригующими сюжетами, где героиня Зои Салдана помогла наркобарону сменить пол, гладиатор Педро Паскаля мстит римскому императору, Дуэйн Джонсон спасает Санту, Вячеслав Довженко исполнил роль палача-полковника ФСБ, а Анджелина Джоли вошла в образ оперной дивы Марии Каллас.

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Ноябрь оказался не настолько щедрым на блокбастеры, как минувший месяц, зато выходит "Гладиатор-2" Ридли Скотта: поклонники первого фильма ждали продолжения рекордных 25 лет.

Эмилия Перес / Emilia Pérez

США, 2024, комедия, криминал

Премьера: 7 ноября

В ролях: Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес

Фильм французского режиссера Жака Одиара был неплохо принят в Каннах. "Эмилия Перес" отхватила приз жюри, а сразу четыре актрисы — Карла София Гаскон, Селена Гомес, Зои Салдана и Адриана Пас — получили награду "за лучшую женскую роль".

Главная героиня фильма — адвокат — помогает лидеру мексиканского наркокартеля пройти операцию по смене пола, чтобы скрыться от властей. Со сменой пола появилась масса других проблем, которые придется решать по ходу дела.

Трейлер фильма "Эмилия Перес"

Кодовое имя "Красный" / Red One

США, 2024, комедия, приключения, экшн

Премьера: 7 ноября

В ролях: Дуэйн Джонсон, Крис Эванс

После похищения Санта-Клауса (кодовое имя "Красный") начальник службы безопасности Северного полюса , которого изображает Скала Джонсон, отправляет на поиски. Он объединяется с самым известным в мире охотником за головами, в роли которого занят Крис Эванс. Эта парочка звездных актеров, а точнее их персонажи, начинают кругосветную миссию, чтобы спасти Рождество.

Если вы заметили, то этот комедийный боевик — типичная рождественская сказка. Почему она выходит в ноябре — это загадка. Возможно, чтобы нам легче было пережить ожидание новогодних праздников.

Трейлер фильма "Кодовое имя "Красный"

Буча

Украина, 2024, драма, военный

Премьера: 7 ноября

В ролях: Вячеслав Довженко, Цезарий Лукашевич, Сергей Стрельников

Только заявленный два года назад фильм "Буча" сразу вызвал скандал, многие считали, что рано снимать про войну.

Фокусу известный актер Вячеслав Довженко, рассказал свое видение той ситуации (он был занят в главной отрицательной роли в этой картине — полковника-палача ФСБ). Другие же, напротив, поддерживали съемки, чтобы было противодействие российским пропагандистским лентам. После закрытых показов были, в основном, положительные отзывы.

Картина "Буча" режиссера Станислава Тиунова основана на реальной биографии волонтера Константина Гудаускаса, который, имея казахское гражданство, вывозил людей из Бучи во время организованного российской армией массового убийства местных жителей. В ходе российской оккупации в пригороде Киева было убито (по официальным данным) 1 374 гражданских. После освобождения в Буче были обнаружены групповые захоронения.

Константин Гудаускас — гражданин Казахстана с литовскими корнями, он спас более 200 жителей из зоны оккупации.

После освобождения Киевской области Константин и семья героя Украины, композитора Игоря Поклада, которых Константин тоже вывез из Ворзеля, основали международный гуманитарный фонд Bucha Help для помощи пострадавшим от российской войны.

В трейлере Гудаускас, которого играет польский актер Цезарий Лукашевич, вызывает большие симпатии, а полковник ФСБ, в роли которого Вячеслав Довженко ("Киборги") , соответственно, наоборот.

Трейлер фильма "Буча"

Гладиатор ІІ / Gladiator 2

США, Великобритания, 2024, драма, экшн

Премьера: 13 ноября

В ролях: Педро Паскаль, Конни Нильсен, Дензел Вашингтон

86-летний британский режиссер Ридли Скотт ("Наполеон") решился на продолжение своего суперхита "Гладиатор" (2000) с Расселом Кроу, спустя 24 года. И действие сиквела, что любопытно, будет происходить через 20 лет.

События разворачиваются в Риме во время правления императора Коммода (180-192 годы). Главный герой фильма — племянник Коммода Луций. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса своим дядей. Теперь Луций вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императором-убийцей.

Трейлер помпезный, яркий. Сюжет фильма похож на предыдущий. Посмотрим, сможет ли Ридли Скотт войти в эту реку дважды?

Трейлер фильма "Гладиатор-2"

Ваяна 2 / Моана 2

США, Канада, 2024, анимация, комедия, мюзикл, приключения, семейный

Премьера: 28 ноября

Мульт "Ваяна" 2016 года собрал почти $700 млн при бюджете $150 млн. Однако продолжение приключений экзотической и обаятельной жительницы Океании Ваяны пришлось ждать 7 лет.

Ваяна и божок Мауи снова отправляются в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Приключение начинается с неожиданного зова от предков-путешественников, ведущего Ваяну к дальним уголкам Океании.

Трейлер мультфильма "Ваяна-2"

Мария / Maria

Германия, Италия, Чехия, 2024, байопик

Премьера: 28 ноября

В ролях: Анджелина Джоли, Альба Рорвакер, Валерия Голино

"Мария" — это история жизни самой выдающейся оперной певицы мира Марии Каллас. В фильме рассказывается о ее непростой судьбе и о последних днях в Париже в период 1970-х. Она была женой самого богатого человека планеты — Аристотеля Онассиса. Певица внезапно утратила голос, но не потеряла своего шарма.

Известно, что Джоли потратила семь месяцев на изучение шести самых известных арий певицы, заметив: "Это, безусловно, была самая сложная роль для меня".

Тизер фильма "Мария"

Редакция / The editorial office

Украина, Германия, Чехия, Словакия, 2024, сатирическая комедия

Премьера: 28 ноября

В ролях: Дмитрий Багненко, Римма Зюбина, Максим Курочкин, Сергей Степанский

"Редакция" — игровой фильм Романа Бондарчука ("Украинские шерифы", "Вулкан"). Его снимали в 2021 году на Херсонщине, как и предыдущую работу режиссера — ленту "Вулкан", за которую он получил Шевченковскую премию. По сюжету фильма, в диких степях и лесах юга Украины молодой научный сотрудник природоведческого музея Юра пытается спасти редких животных от уничтожения. Он ищет сурка степного, которого якобы видели сельские жители в этих краях. Парень становится свидетелем поджога леса. Он несет фотографии поджигателей и свою статью в редакцию местной газеты, но ни природа, ни справедливость здесь никого не интересуют. Его наивное видение мира рушится в водовороте фейковых новостей, коррупционных схем и фальсифицированных выборов. Оказавшись в центре таинственного ритуала, который проводят местные чиновники, герой должен выяснить, кто он — представитель исчезающего вида "человека настоящего" или лузер?