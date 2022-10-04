"Мой образ – воплощение фашизма". Довженко рассказал о своем персонаже в нашумевшем ролике "Буча"

Известный актер Вячеслав Довженко поделился с Фокусом информацией о предстоящем фильме "Буча" и скандале, возникшем вокруг трейлера этой картины

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В сентябре вышел трейлер будущего фильма "Буча" и сразу произошел скандал: "Украинская Киноакадемия" выступила резко против создания этой ленты. Картина повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле. В основе ее – реальная история о том, как 203 местных жителя спас волонтер, гражданин Казахстана. В ролике показан расстрел в Буче украинских солдат на глазах женщин, стариков и детей. Их лично убивает российский каратель, который перед этим пафосно толкает речь, о том, как он и его приспешники собрались восстановить СССР, который развалила "кучка предателей". Фокус выяснил у актера подробности об этом антигерое, который в трейлере буквально вызывает отвращение.

"Персонаж, которого я играю, воплощает идеологию фашизма. Это собирательный образ идеологических рашистов. Это не дурачок, не алкоголик. Это – мразь, типа Стрелкова. Современный вариант фашизма – рашизм – он в башке. Это история, как некий человек, который изначально в душе был эдаким белогвардейцем, за довольно непродолжительный период смог превратиться в абсолютное животное. С ним произошла трансформация: из человеческого существа – в нечеловеческое. И этот его путь под воздействием идеологии – мой самый главный месседж… У него есть бэкграунд. Он воевал в Чечне. И основная идея: как идеология разлагает человека из середины. И, конечно, не может быть хорошего финала для такого персонажа", — сказал он.

Подробно о самом проекте, о реакции на него Киноакадемии и о том, зачем Украине нужно срочно запускать киноиндустрию и другие сферы культуры – читайте в нашем эксклюзивном интервью с актером.