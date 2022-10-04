"Играю мразь, типа Стрелкова". Вячеслав Довженко рассказал о фильме "Буча" и скандале вокруг него

Резкое заявление Киноакадемии, последовавшее за презентацией ролика фильма "Буча", вызвало скандал. Актер Вячеслав Довженко, играющий в ленте, поделился с Фокусом мыслями о картине, ситуации вокруг нее и о киноиндустрии в целом

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В конце сентября случился скандал вокруг будущего художественного фильма "Буча".

Фильм повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле. В основе картины – реальная история о том, как волонтер, гражданин Казахстана спас 203 местных жителя. В ролике показан расстрел в Буче украинских солдат на глазах женщин, стариков и детей.

После премьеры ролика резко против картины выступила Украинская Киноакадемия: "Изображение трагических событий в игровых фильмах в то время, пока идет война, влечет за собой риск конъюнктурного использования трагедии".

Главную отрицательную роль – российского палача-оккупанта – играет популярный украинский актер Вячеслав Довженко. В 2018 году он получил из рук той же Киноакадемии "Золотую Дзигу" за роль киборга-националиста Серпня в фильме "Киборги". Помимо этой знаковой работы за его плечами 55 сериалов и полнометражных лент.

Фокус решил выяснить у Вячеслава Довженко, как он относится к своему персонажу и скандалу, связанному с созданием картины "Буча".

Вячеслав, расскажите, как вы попали в проект "Буча"?

У меня была определенная договоренность с продюсером "Бучи". Сценария полнометражного фильма пока нет, был снят только ролик. Его презентация и была задумана как акция для привлечения инвесторов. Если все состоится – другое дело. А сейчас взялись обсуждать или осуждать то, чего пока нет, что смешно.

[ + – ] Ролик фильма "Буча"

Не думаю, что это просто — играть российского оккупанта-карателя?

Персонаж, которого я играю, воплощает идеологию фашизма. Это собирательный образ идеологических рашистов. Это не дурачок, не алкоголик. Это – мразь, типа Стрелкова. Современный вариант фашизма – рашизм – он в башке. Это история, как некий человек, который изначально в душе был эдаким белогвардейцем, за довольно непродолжительный период смог превратиться в абсолютное животное. С ним произошла трансформация: из человеческого существа – в нечеловеческое. И этот его путь под воздействием идеологии – мой главный месседж.

Если в сценарии все это будет – ок, я возьмусь за эту роль в дальнейшем – это то, о чем мы подробно говорили с продюсером. Если эти условия не будут выполнены, он возьмет на эту роль кого-то другого.

То есть, в фильме будет показана биография этого антигероя?

У него есть бэкграунд: он воевал в Чечне. И основная идея: как идеология разлагает человека изнутри. И, конечно, не может быть хорошего финала для такого персонажа. Все подобного рода типы – заблудшие овцы. Для нас, украинцев, тут все ясно, но фильм больше ориентирован на европейского зрителя. Среди них тоже хватает вот этого "не все так однозначно" – российская пропаганда и там работает. Их пропаганда и направлена на то, чтобы развалить европейское сообщество. А мы хотим показать такое кино, чтобы ни у кого не возникало желания "переболеть" подобной идеологией.

[ + – ] Фильм "Буча" повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле [ + – ] Фильм "Буча" повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле [ + – ] Фильм "Буча" повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле [ + – ] Фильм "Буча" повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле [ + – ] Фильм "Буча" повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле [ + – ] Фильм "Буча" повествует о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле

Реакция Киноакадемии вас удивила?

Нет, меня не удивила эта реакция. Но я не отвечаю им, потому что понимаю – общество сейчас вообще "перегрето" эмоциями: чему удивляться, на дворе война. Каждый день появляются отнюдь не позитивные новости. А на сегодня вообще спорить не имеет смысла, потому что нет предмета спора – самого фильма.

Но ведь их реакция – это почти по-советски: еще не видели проект в целом, но уже осуждаем? Или все-таки трейлер настолько впечатлил?

Я думаю, что там внутри этого скандала совсем другая составляющая. Сейчас не буду ее озвучивать. Так или иначе, на сегодняшний день – пока не на что реагировать.

Но ведь Киноакадемия инициировала две публичные дискуссии на эту тему: на фестивале Kharkiv MeetDocs, который сейчас из-за войны проходит в столице, и на Неделе критики в конце октября.

Мне не кажется, что это будут конструктивные дискуссии. Как они могут быть таковыми, если пока нет самого предмета обсуждения?

А заняты вы сейчас в каком-нибудь кинопроекте?

Сейчас кино нет. Все это осознают и понимают. Но очень хочется, конечно, начать в киноиндустрии что-то делать. По моему личному мнению – кино сейчас необходимо, как и любая иная сфера культуры. Это – та площадка, где мы можем общаться с молодым поколением. Если брать киноиндустрию, то она как раз и рассчитана , в первую очередь, на молодых. Чтобы их не потерять.

Сейчас с успехом прошли премьеры фильмов "Снайпер. Белый ворон" и "Я работаю на кладбище".

Да. А мы на фестивале Kharkiv MeetDocs будем представлять в кинотеатре "Жовтень" фильм "Дом "Слово" – о доме в Харькове, специально построенном для писателей, большинство из которых были репрессированы в 1930-х. Разумеется, все эти премьерные фильмы были сняты до войны. Однако уже через год мы просто обнаружим себя без прокатных фильмов. Но чтобы этого не случилось, их необходимо сейчас запускать в производство. А значит, нужно продолжать работать над сценариями, над пополнением бюджетов – это огромный пласт работы.

Важно

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Театры, к счастью, уже стали работать. И это очень хорошо. А нужно, чтобы заработали музеи и выставки, потому, что мы сейчас можем потерять юное поколение для украинского культурного пространства. Они не знают своей истории, они живут в реалиях комиксов Marvel и другой продукции голливудской индустрии. Они и раньше так жили. А сейчас еще больше – потому, что половина из их находится за границей. Они в неведении. А у нас в это время буксует как культурная, так и образовательная сфера.

Мы их теряем для нашего культурного поля?

Абсолютно точно. Поэтому сейчас как никогда необходимо запускать киноиндустрию и другие области культуры. Необходимо готовить новый национальный культурный продукт – это важная работа для будущего нашей страны.