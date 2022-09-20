Премьерный фильм "Я работаю на кладбище" похоронил весь прошлый украинский кинематограф

Новый фильм "Я работаю на кладбище" вышел на широкие экраны, был триумфально показан на фестивале "Молодость" и стал новой точкой отсчета украинского кино.

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Если уточнить, то, конечно, этот фильм похоронил не весь украинский кинематограф, а скорее национальный арт-хаус. Уже нельзя после него будет снимать длинные планы, где ничего не происходит, но автор предполагает "поэтическое" видение реальности. А здесь получился отличный авторский фильм и вполне коммерческий, потому что находит живой отклик у широкой аудитории – чему корреспондент Фокуса был свидетелем и просто в кинотеатре, и на премьере фестиваля "Молодость".

Фокус, в принципе, следит за развитием отечественного кино. Можем сказать, что у нас уже есть качественные жанровые картины: исторический экшн "Захар Беркут", фэнтези "Сторожевая застава", военная драма "Киборги", успешная комедия "Сумасшедшая свадьба". Или с другой стороны – титулованный фестивальный фильм "Племя". Но мало чего попадало в золотую середину – между жанровым и фестивальным кино. И вот – случилось! Ближе всего по стилю изложения к драмеди "Я работаю на кладбище" трагикомедия "Мои мысли тихие" (2020): из-за удачного сочетания хорошего литературного материала и развлекательности. Два этих фильма – новая точка отчета национального кино.

[ + – ] Трейлер фильма "Я работаю на кладбище"

Автор сценария "Я работаю на кладбище" популярный блогер и писатель Павел Белянский (Паштет). Он когда-то действительно работал на кладбище – в фирме по производству памятников, и свои истории, связанные с клиентами, выкладывал в Facebook – так у него появилась фанатская база, исчисляемая парой десятков тысяч преданных читателей. В 2016 году Белянский выпустил книгу "Я работаю на кладбище" и уже брал на нее предзаказы. В его случае Facebook по полной сработал как механизм раскрутки.

Соавтором сценария и режиссером-дебютантом "Кладбища" выступил Алексей Тараненко. Он вместе с Павлом Белянским проделал огромную работу по переплавке сборника в почти идеальный сценарий для полного метра: сокращены десятки персонажей, оставлены несколько. Найден харизматичный главный герой, его стержневая линия – преодоление им своей трагедии и других вызовов.

Что не так в целом с национальным кинематографом

Три года назад, на фестивале-конкурсе молодых кинематографистов "Киноогляд" меня поразил один момент – главным "героем" большинства фильмов был инфантилизм. Он был массовым явлением – как среди молодых киногероев, не знающих, куда деть своих детей, так и пожилых "мальчиков" и "девочек", которые не могут установить контакт с семьями, потому что до преклонного возраста находятся в плену детских комплексов и ностальгии по игрушкам.

В теории американского психолога Эрика Берна, открывшего трехактный анализ в книге "Игры, в которые играют люди" (1964), основные фазы эго-развития человека таковы: ребенок, родитель, взрослый. Два первых у нас широко в кино представлены, а с третьей категорией – беда. Это видно и по картинам зрелых мастеров – таких, как режиссер Екатерина Горностай, показавшая в прошлом году фильм "Стоп-Земля", где инфантилизм – главный "друг" как старшеклассников, так и их родителей.

Инфантилизм – злокачественное заболевание детством, нежелание взрослеть. В картине "Я работаю на кладбище" против этого применено страшное лекарство – смерть детей. В фильме показано несколько таких историй, где гибли дети, в том числе по недосмотру.

И главный герой, киевский архитектор Саша (актер Виталий Салий) скрывается на фирме по производству памятников по этой причине. Он ироничен, циничен – это его форма защиты. Но первоначальное впечатление, что он тряпка – обманчиво.

Удачи сюжета: феерический момент в фильме "Я работаю на кладбище"

В фильме "Я работаю на кладбище" – три основные сюжетные линии.

Первая – Саша и клиенты. Например, одной девушке нужен памятник для кота Севы. Саша предлагает труп кота сжечь, а пепел – пересыпать в колбу из-под стеклянных песочных часов: "Приготовление яйца всмятку – это пол-Севы". Вывод хозяйки животного: "Злой вы. Нельзя вам с людьми работать".

Другой клиент – старик – хочет быть похоронен рядом с супругой. Он заказывает памятник себе. И даже готов умереть через неделю. "Впервые вижу такую самодисциплину", — удивляется Саша.

Бизнесвумен Лена (польская актриса Виктория Городецкая) недовольна памятником своему умершему от гриппа восьмилетнему сыну, потому, что мальчик ей нужен живой, а не мертвый…

[ + – ] При общении с клиентами у главного героя возникали и пикантные ситуации

Вторая линия: Саша и семья. Его бывшая жена уже вышла замуж (новый муж – коп). У них есть дочь-подросток. Дочка вроде как хочет установить контакт с отцом, но что-то им мешает нормально общаться.

[ + – ] Дочка Саши регулярно появляется на папиной работе

Третья линия: Саша и бандиты. Бандиты хотят отжать у начальника Саши – директора кладбища Петровича (Виктор Жданов) – его доходную должность. Их главарь (Алексей Тритенко) от угроз переходит к действиям – избиениям, грабежам и закапыванию живьем.

[ + – ] Нового директора-бандита колоритно сыграл Алексей Тритенко

Так вот: здесь впервые в нашем кинематографе применена одна вещь – встреча в точке пересечения трех событий, связанных с каждой из трех сюжетных линий: попытка заняться сексом, разборка с дочерью, пожар от бандитского нападения. Это просто феерический момент! Такого за тридцать лет в нашем кино не было!

Герой быстро и метафорично тушит пламя огнетушителем. Он неплохо умеет гасить внешние пожары, но никак не может погасить внутренний огонь. Ни религия ему тут не в помощь, ни друзья. Но в чувстве юмора не откажешь — которым, однако, горе не перешибешь.

Вообще в фильме "Я работаю на кладбище" показано, что в Украине произошла духовная катастрофа – люди никому не верят, ноль духовных практик, ни одной молитвы. В картине присутствует один православный священник, и тот представлен в сатирическом свете. Количество связанного со смертью абсурда в ленте по ходу действия растет в геометрической прогрессии. Получается, что Украина в этом смысле — страна тотального невежества.

Эту мрачную тему в фильме "Я работаю на кладбище" разряжает черный юмор. Фразы работников кладбища: "Клиенты у нас спокойные, заказчики – конченные", "Не волнуйтесь, памятник сделаю, как для себя".

Фильм "Я работаю на кладбище". Один недостаток, но он же – плюс

Пунктирной линией связывает картину в единое целое закадровый голос рассказчика. Лично я думал, что это голос – дочери Саши. А оказывается, это голос погибшего маленького сына главного героя. Возможно, это единственный недостаток фильма. Я спросил у зала на обсуждении ленты во время фестиваля "Молодость": "Кто считает, что закадровый голос принадлежит дочери главного героя?" Подняла руки половина аудитории. "А кто считает, что это – голос его погибшего мальчика?" – тоже половина. То есть, задумка авторов не для всех была очевидна.

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Почему? Авторы не сразу хотят сообщать этот факт, но голос мальчика и девочки – в принципе неотличимы. Отсюда – путаница. Но, так или иначе, сам голос в фильме "Я работаю на кладбище" неплохо связывает разрозненные истории множества персонажей.

И главное, несмотря на махровый атеизм происходящего, голос ребенка с того света дает картине выход на мистический уровень. Авторам эту идею просто четче нужно было донести до зрителей. Ведь это голос сына-ангела, который, как может, пытается помочь отцу решить его задачи.

Но папаша и сам в финале неплохо справляется со всеми навалившимися на него проблемами – Саша умудряется одним хитрым действием разрубить гордиев узел всех заморочек. Это очень остроумный ход: как использовать для своей пользы тех, кто против тебя. Идите в кино, убедитесь – это будет неожиданно! Ничего суперменского – ловкость ума и никакого мошенничества. Но при этом, наконец, в нашем национальном кинематографе Саша решает проблемы, как настоящий мужчина! И все логично – ты в это сразу веришь, именно так у нас и делаются дела… Но каков ловкач!

Конечно, для известного украинского актера Виталия Салия это — прорывная роль. Она – сотая, если посчитать все его фильмы и сериалы. Виталий, наконец, дождался настоящего героя, в которого вложил весь свой талант! В фильме "Я работаю на кладбище" Салий предельно естественен и точен. И когда его герой в начале фильма бегает по стадиону, а потом курит(!). И когда он уже просто занимается бегом, избавившись от вредной привычки. В обоих случаях этому есть внятное объяснение.

Фильм "Я работаю на кладбище" пронзительный и смешной. Люди в зале часто смеялись. Потом, правда, плакали. Значит, все как надо: качели эмоций тут исправно работают.

Фокус готовит интервью с главным виновником успеха картины "Я работаю на кладбище" – автором одноименной книги рассказов и сценаристом – Павлом Белянским, который уже не один месяц сражается в рядах ВСУ. Причем его позывной – такой же, как детское и литературное прозвище – Паштет.

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