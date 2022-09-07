Рожать на войне. Почему новый украинский фильм имеет все шансы на "Оскар"
Украину на "Оскаре" будет представлять фильм "Клондайк". Он отвечает двум из трех условий тех славянских картин, которые уже побеждали в категории "Лучший иностранный фильм".
Национальный Оскаровский комитет объявил, что в киноконкурсе от Украины в этом году примет участие только одна картина. Это фильм "Клондайк" (2022) – о беременной женщине, которая вынуждена рожать в зоне боевых действий.
Комитет сообщил, что проверит фильм на соответствие требованиям Американской киноакадемии и проведет заседание с официальным объявлением кандидата, поскольку были случаи, когда отобранная страной лента из-за формальных нарушений не попадала даже в лонглист.
Нам стало интересно проверить картину на качества тех славянских фильмов, которые получали "Оскар" ранее. Фокус проанализировал фильмы-победители из восточноевропейского региона, близкого нам по менталитету. Выяснилось, что у "Клондайка" немалые шансы победить.
Фильмы из Восточной Европы — победители "Оскара"
Перед вами список картин-победителей из Восточной Европы.
"Магазин на площади" (Чехословакия, 1965), "Поезда под пристальным наблюдением" (Чехословакия, 1968), "Война и мир" (СССР, 1969), "Москва слезам не верит" (СССР, 1981), "Коля" (Чехия, 1996), "Сын Саула" (Венгрия, 2016). От Украины максимального успеха добился фильм "Восток-Запад" (1998), который был номинирован на премию.
Все эти картины удовлетворяют таким условиям:
- В основе обязательно лежит идея, связанная с мощными социальными потрясениями.
- Динамичный сюжет, в котором под воздействием обстоятельств происходит серьезная трансформация главных героев.
- Фильм до "Оскара" получал призы в Европе или США, о нем писала иностранная пресса.
Фильм "Клондайк": кандидат от Украины на "Оскар-2023"
"Клондайк" показывает историю семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.
Молодая семья – Ирка и Толик – ожидают рождения первенца. Но война непрошено врывается в их жизнь. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены стремятся к одному — эвакуировать беременную женщину. Но она отказывается уехать даже тогда, когда деревню захватывают вооруженные группировки. Тем временем в небе над Донбассом сбивают гражданский самолет – ситуация становятся до предела накаленной.
Что касается первого условия, то в плане социального напряжения – его хоть отбавляй.
Фильм "Клондайк": международное признание
Теперь, что касается международного резонанса. Премьерный показ фильма "Клондайк" состоялся в январе 2022 года на американском фестивале "Сандэнс" в рамках программы World Dramatic Competition, где украинская картина получила приз за лучшую режиссуру. А в феврале "Клондайк" показали на 72-м Берлинале в программе "Панорама", где лента получила приз зрительских симпатий.Важно
Известно, что критика в мире неплохо приняла "Клондайк": рейтинг фильма на платформе IMDb составляет 7,4. На Rotten Tomatoes — 95%. То есть, и третье условие для успеха соблюдено: есть и призы и приличная пресса.
Определить динамичность сюжета по ролику сложно. Но фильм "Клондайк" уже 3 ноября выходит в национальный прокат, так что поглядим — напишем рецензию.
Какая команда работала над фильмом "Клондайк"
Картина снята Украиной в кооперации с Турцией.
Режиссер – Марина Эр Горбач. Украинка, вышедшая замуж за турецкого режиссера Мехмета Бахадыра Эра и проживающая в Стамбуле. Это четвертая полнометражная картина, которую супруги делают вместе. В данном случае муж выступил в роли продюсера.
Лента победила в украинском питчинге. Ее бюджет – 25,3 млн. грн.
В главных ролях заняты Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.
В релизе "Клондайка" подчеркивается, что критика отметила в фильме аналогию между "золотой лихорадкой" и "военной лихорадкой", охватившей восток Украины. Да только вряд ли эта "лихорадка" приводит к обогащению, как в первом случае.
В силу всего вышесказанного у фильма "Клондайк" неплохие шансы попасть в лонглист, затем – в шортлист и следом — в номинацию премии "Оскар" как "Лучший международный полнометражный фильм". Насколько реальны наши шансы на "Оскар" можно сказать, только посмотрев "Клондайк". Но два из трех обязательных условий для успеха этот фильм выполнил.Важно