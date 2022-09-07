Украину на "Оскаре" будет представлять фильм "Клондайк". Он отвечает двум из трех условий тех славянских картин, которые уже побеждали в категории "Лучший иностранный фильм".

Национальный Оскаровский комитет объявил, что в киноконкурсе от Украины в этом году примет участие только одна картина. Это фильм "Клондайк" (2022) – о беременной женщине, которая вынуждена рожать в зоне боевых действий.

Комитет сообщил, что проверит фильм на соответствие требованиям Американской киноакадемии и проведет заседание с официальным объявлением кандидата, поскольку были случаи, когда отобранная страной лента из-за формальных нарушений не попадала даже в лонглист.

Нам стало интересно проверить картину на качества тех славянских фильмов, которые получали "Оскар" ранее. Фокус проанализировал фильмы-победители из восточноевропейского региона, близкого нам по менталитету. Выяснилось, что у "Клондайка" немалые шансы победить.

Фильмы из Восточной Европы — победители "Оскара"

Перед вами список картин-победителей из Восточной Европы.

"Магазин на площади" (Чехословакия, 1965), "Поезда под пристальным наблюдением" (Чехословакия, 1968), "Война и мир" (СССР, 1969), "Москва слезам не верит" (СССР, 1981), "Коля" (Чехия, 1996), "Сын Саула" (Венгрия, 2016). От Украины максимального успеха добился фильм "Восток-Запад" (1998), который был номинирован на премию.

[ + – ] "Магазин на площади" — чехословацкий фильм о программе ариизации в Словакии в годы Второй мировой войны [ + – ] "Война и мир" — советский художественный фильм, экранизация одноименного романа Льва Толстого [ + – ] "Поезда под пристальным наблюдением" — художественный фильм чешского режиссера Иржи Менцеля, снятый по одноименному роману Богумила Грабала [ + – ] "Москва слезам не верит" — фильм режиссера Владимира Меньшова. Лидер проката 1980 года в СССР (около 90 млн зрителей) [ + – ] "Коля" — чешский фильм, снятый режиссером Яном Свераком в 1996 году [ + – ] "Сын Саула" — венгерский фильм-драма, действие которого происходит в 1944 году в концлагере Освенцим [ + – ] "Восток-Запад" — художественный фильм режиссера Режиса Варнье совместного производства Франции, Болгарии, Украины, России и Испании

Все эти картины удовлетворяют таким условиям:

В основе обязательно лежит идея, связанная с мощными социальными потрясениями. Динамичный сюжет, в котором под воздействием обстоятельств происходит серьезная трансформация главных героев. Фильм до "Оскара" получал призы в Европе или США, о нем писала иностранная пресса.

Фильм "Клондайк": кандидат от Украины на "Оскар-2023"

"Клондайк" показывает историю семьи, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

Молодая семья – Ирка и Толик – ожидают рождения первенца. Но война непрошено врывается в их жизнь. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены стремятся к одному — эвакуировать беременную женщину. Но она отказывается уехать даже тогда, когда деревню захватывают вооруженные группировки. Тем временем в небе над Донбассом сбивают гражданский самолет – ситуация становятся до предела накаленной.

[ + – ] Кадр из фильма "Клондайк" (2022)

Что касается первого условия, то в плане социального напряжения – его хоть отбавляй.

Фильм "Клондайк": международное признание

Теперь, что касается международного резонанса. Премьерный показ фильма "Клондайк" состоялся в январе 2022 года на американском фестивале "Сандэнс" в рамках программы World Dramatic Competition, где украинская картина получила приз за лучшую режиссуру. А в феврале "Клондайк" показали на 72-м Берлинале в программе "Панорама", где лента получила приз зрительских симпатий.

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Известно, что критика в мире неплохо приняла "Клондайк": рейтинг фильма на платформе IMDb составляет 7,4. На Rotten Tomatoes — 95%. То есть, и третье условие для успеха соблюдено: есть и призы и приличная пресса.

Определить динамичность сюжета по ролику сложно. Но фильм "Клондайк" уже 3 ноября выходит в национальный прокат, так что поглядим — напишем рецензию.

Какая команда работала над фильмом "Клондайк"

Картина снята Украиной в кооперации с Турцией.

Режиссер – Марина Эр Горбач. Украинка, вышедшая замуж за турецкого режиссера Мехмета Бахадыра Эра и проживающая в Стамбуле. Это четвертая полнометражная картина, которую супруги делают вместе. В данном случае муж выступил в роли продюсера.

Лента победила в украинском питчинге. Ее бюджет – 25,3 млн. грн.

В главных ролях заняты Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина.

В релизе "Клондайка" подчеркивается, что критика отметила в фильме аналогию между "золотой лихорадкой" и "военной лихорадкой", охватившей восток Украины. Да только вряд ли эта "лихорадка" приводит к обогащению, как в первом случае.

В силу всего вышесказанного у фильма "Клондайк" неплохие шансы попасть в лонглист, затем – в шортлист и следом — в номинацию премии "Оскар" как "Лучший международный полнометражный фильм". Насколько реальны наши шансы на "Оскар" можно сказать, только посмотрев "Клондайк". Но два из трех обязательных условий для успеха этот фильм выполнил.

[ + – ] Официальный трейлер фильма "Клондайк" (2022)

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