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Культура Російсько-українська війна

Народжувати на війні. Чому новий український фільм має всі шанси на "Оскар"

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Постер фільму "Клондайк" (2022)

Україну на "Оскарі" представлятиме фільм "Клондайк". Він відповідає двом із трьох умов тих слов'янських картин, які вже перемагали в категорії "Найкращий іноземний фільм".

Національний Оскарівський комітет оголосив, що в кіноконкурсі від України цього року візьме участь лише одна стрічка. Це фільм "Клондайк" (2022) — про вагітну жінку, яка змушена народжувати в зоні бойових дій.

Комітет повідомив, що перевірить фільм на відповідність вимогам Американської кіноакадемії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата, оскільки були випадки, коли відібрана країною стрічка через формальні порушення не потрапляла навіть у лонглист.

Нам стало цікаво перевірити стрічку на якості тих слов'янських фільмів, які отримували "Оскар" раніше. Фокус проаналізував фільми-переможці зі східноєвропейського регіону, близького нам за менталітетом. З'ясувалося, що "Клондайк" має чималі шанси перемогти.

Фільми зі Східної Європи — переможці "Оскару"

Перед вами перелік стрічок-переможців зі Східної Європи.

"Магазин на площі" (Чехословаччина, 1965), "Потяги під пильним наглядом" (Чехословаччина, 1968), "Війна і мир" (СРСР, 1969), "Москва сльозам не вірить" (СРСР, 1981), "Коля" (Чехія, 1996), "Син Саула" (Угорщина, 2016). Від України максимального успіху досяг фільм "Схід-Захід" (1998), який був номінований на премію.

"Магазин на площі" — чехословацький фільм про програму аріїзації в Словаччині в роки Другої світової війни
"Магазин на площі" — чехословацький фільм про програму аріїзації в Словаччині в роки Другої світової війни
"Війна і мир" — радянський художній фільм, екранізація однойменного роману Льва Толстого
"Війна і мир" — радянський художній фільм, екранізація однойменного роману Льва Толстого
"Потяги під пильним наглядом" — художній фільм чеського режисера Іржі Менцеля, знятий за однойменним романом Богуміла Грабала
"Потяги під пильним наглядом" — художній фільм чеського режисера Іржі Менцеля, знятий за однойменним романом Богуміла Грабала
"Москва сльозам не вірить" — фільм режисера Володимира Меньшова. Лідер прокату 1980 року в СРСР (близько 90 млн глядачів).
"Москва сльозам не вірить" — фільм режисера Володимира Меньшова. Лідер прокату 1980 року в СРСР (близько 90 млн глядачів).
"Коля" — чеський фільм, знятий режисером Яном Свераком 1996 року
"Коля" — чеський фільм, знятий режисером Яном Свераком 1996 року
"Син Саула" — угорський фільм-драма, дія якого відбувається в 1944 році в концтаборі Освенцім.
"Син Саула" — угорський фільм-драма, дія якого відбувається в 1944 році в концтаборі Освенцім.
"Схід-Захід" — художній фільм режисера Режиса Варньє спільного виробництва Франції, Болгарії, України, Росії та Іспанії
"Схід-Захід" — художній фільм режисера Режиса Варньє спільного виробництва Франції, Болгарії, України, Росії та Іспанії
"Магазин на площі" — чехословацький фільм про програму аріїзації в Словаччині в роки Другої світової війни
"Війна і мир" — радянський художній фільм, екранізація однойменного роману Льва Толстого
"Потяги під пильним наглядом" — художній фільм чеського режисера Іржі Менцеля, знятий за однойменним романом Богуміла Грабала
"Москва сльозам не вірить" — фільм режисера Володимира Меньшова. Лідер прокату 1980 року в СРСР (близько 90 млн глядачів).
"Коля" — чеський фільм, знятий режисером Яном Свераком 1996 року
"Син Саула" — угорський фільм-драма, дія якого відбувається в 1944 році в концтаборі Освенцім.
"Схід-Захід" — художній фільм режисера Режиса Варньє спільного виробництва Франції, Болгарії, України, Росії та Іспанії

Всі ці картини задовольняють такі умови:

  1. В основі обов'язково лежить ідея, пов'язана з сильними соціальними потрясіннями.
  2. Динамічний сюжет, у якому під впливом обставин відбувається серйозна трансформація головних героїв.
  3. Фільм до "Оскара" отримував призи в Європі чи США, про нього писала іноземна преса.

Фільм "Клондайк": кандидат від України на "Оскар-2023"

"Клондайк" показує історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

Молода сім'я — Ірка й Толік — чекають на народження первістка. Але війна непрохано вривається в їхнє життя. Незважаючи на постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Але вона відмовляється виїхати навіть тоді, коли село захоплюють збройні угруповання. Тоді ж у небі над Донбасом збивають цивільний літак — ситуація стає дуже напруженою.

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Кадр із фільму "Клондайк" (2022)

Щодо першої умови, то в плані соціальної напруги — її хоч греблю гати.

Фільм "Клондайк": міжнародне визнання

Тепер щодо міжнародного резонансу. Прем'єрний показ фільму "Клондайк" відбувся в січні 2022 року на американському фестивалі "Санденс" у межах програми World Dramatic Competition, де українська стрічка отримала приз за найкращу режисуру. А в лютому "Клондайк" показали на 72-му Берлінале в програмі "Панорама", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.

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Відомо, що критика у світі непогано прийняла "Клондайк": рейтинг фільму на платформі IMDb складає 7,4. На Rotten Tomatoes — 95%. Тобто, і третя умова для успіху дотримана: є і призи, і пристойна преса.

Визначити динамічність сюжету за роликом складно. Але фільм "Клондайк" уже 3 листопада виходить у національний прокат, тож подивимося — напишемо рецензію.

Яка команда працювала над фільмом "Клондайк"

Картина знята Україною в кооперації з Туреччиною.

Режисерка — Марина Ер Горбач. Українка, яка вийшла заміж за турецького режисера Мехмета Бахадира Ера та живе в Стамбулі. Це четверта повнометражна стрічка, яку подружжя робить разом. У цьому випадку чоловік виступив у ролі продюсера.

Стрічка перемогла в українському пітчингу. Її бюджет — 25,3 млн грн.

У головних ролях зайняті Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.

У релізі "Клондайка" наголошується, що критика відзначила у фільмі аналогію між "золотою лихоманкою" та "військовою лихоманкою", що охопила схід України. Та навряд чи ця "лихоманка" призводить до збагачення, як у першому випадку.

У силу всього вищесказаного у фільма "Клондайк" непогані шанси потрапити в лонглист, потім — у шортлист і слідом — у номінацію премії "Оскар" як "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Наскільки реальні наші шанси на "Оскар", можна сказати, лише подивившись "Клондайк". Але дві з трьох обов'язкових умов для успіху цей фільм виконав.

Офіційний трейлер фільму "Клондайк" (2022)
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