Народжувати на війні. Чому новий український фільм має всі шанси на "Оскар"
Україну на "Оскарі" представлятиме фільм "Клондайк". Він відповідає двом із трьох умов тих слов'янських картин, які вже перемагали в категорії "Найкращий іноземний фільм".
Національний Оскарівський комітет оголосив, що в кіноконкурсі від України цього року візьме участь лише одна стрічка. Це фільм "Клондайк" (2022) — про вагітну жінку, яка змушена народжувати в зоні бойових дій.
Комітет повідомив, що перевірить фільм на відповідність вимогам Американської кіноакадемії та проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата, оскільки були випадки, коли відібрана країною стрічка через формальні порушення не потрапляла навіть у лонглист.
Нам стало цікаво перевірити стрічку на якості тих слов'янських фільмів, які отримували "Оскар" раніше. Фокус проаналізував фільми-переможці зі східноєвропейського регіону, близького нам за менталітетом. З'ясувалося, що "Клондайк" має чималі шанси перемогти.
Фільми зі Східної Європи — переможці "Оскару"
Перед вами перелік стрічок-переможців зі Східної Європи.
"Магазин на площі" (Чехословаччина, 1965), "Потяги під пильним наглядом" (Чехословаччина, 1968), "Війна і мир" (СРСР, 1969), "Москва сльозам не вірить" (СРСР, 1981), "Коля" (Чехія, 1996), "Син Саула" (Угорщина, 2016). Від України максимального успіху досяг фільм "Схід-Захід" (1998), який був номінований на премію.
Всі ці картини задовольняють такі умови:
- В основі обов'язково лежить ідея, пов'язана з сильними соціальними потрясіннями.
- Динамічний сюжет, у якому під впливом обставин відбувається серйозна трансформація головних героїв.
- Фільм до "Оскара" отримував призи в Європі чи США, про нього писала іноземна преса.
Фільм "Клондайк": кандидат від України на "Оскар-2023"
"Клондайк" показує історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
Молода сім'я — Ірка й Толік — чекають на народження первістка. Але війна непрохано вривається в їхнє життя. Незважаючи на постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного — евакуювати вагітну жінку. Але вона відмовляється виїхати навіть тоді, коли село захоплюють збройні угруповання. Тоді ж у небі над Донбасом збивають цивільний літак — ситуація стає дуже напруженою.
Щодо першої умови, то в плані соціальної напруги — її хоч греблю гати.
Фільм "Клондайк": міжнародне визнання
Тепер щодо міжнародного резонансу. Прем'єрний показ фільму "Клондайк" відбувся в січні 2022 року на американському фестивалі "Санденс" у межах програми World Dramatic Competition, де українська стрічка отримала приз за найкращу режисуру. А в лютому "Клондайк" показали на 72-му Берлінале в програмі "Панорама", де фільм отримав приз глядацьких симпатій.Важливо
Відомо, що критика у світі непогано прийняла "Клондайк": рейтинг фільму на платформі IMDb складає 7,4. На Rotten Tomatoes — 95%. Тобто, і третя умова для успіху дотримана: є і призи, і пристойна преса.
Визначити динамічність сюжету за роликом складно. Але фільм "Клондайк" уже 3 листопада виходить у національний прокат, тож подивимося — напишемо рецензію.
Яка команда працювала над фільмом "Клондайк"
Картина знята Україною в кооперації з Туреччиною.
Режисерка — Марина Ер Горбач. Українка, яка вийшла заміж за турецького режисера Мехмета Бахадира Ера та живе в Стамбулі. Це четверта повнометражна стрічка, яку подружжя робить разом. У цьому випадку чоловік виступив у ролі продюсера.
Стрічка перемогла в українському пітчингу. Її бюджет — 25,3 млн грн.
У головних ролях зайняті Оксана Черкашина, Сергій Шадрін і Олег Щербина.
У релізі "Клондайка" наголошується, що критика відзначила у фільмі аналогію між "золотою лихоманкою" та "військовою лихоманкою", що охопила схід України. Та навряд чи ця "лихоманка" призводить до збагачення, як у першому випадку.
У силу всього вищесказаного у фільма "Клондайк" непогані шанси потрапити в лонглист, потім — у шортлист і слідом — у номінацію премії "Оскар" як "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Наскільки реальні наші шанси на "Оскар", можна сказати, лише подивившись "Клондайк". Але дві з трьох обов'язкових умов для успіху цей фільм виконав.Важливо