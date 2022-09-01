Вийшов трейлер нової української чорної комедії Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", яка бере участь у конкурсі Венеціанського фестивалю.

З1 серпня стартує Венеціанський кінофестиваль, де вже перемагали українці: антиутопія Валентина Васяновича "Атлантида" (2019) взяла головний приз у програмі "Горизонти", а психологічна драма "Погані дороги" Наталії Ворожбит — приз італійських критиків. Обидві стрічки — про війну на Донбасі.

Цього року Україну на форумі у Венеції представляє автор кінохіту "Мої думки тихі" (2019) Антоніо Лукіч зі стрічкою "Люксембург, Люксембург". Вийшов міжнародний трейлер картини, який відкрив її зміст, і Фокус оцінює шанси цього фільму перемогти у Венеції.

Чорна комедія Антоніо Лукіча бере участь також у програмі "Горизонти". Й ось за роликом уже можна точно сказати — стрічка буде з кримінальним відтінком.

За сюжетом, протилежні за характером брати-близнюки Вася та Коля дізнаються, що батько, який покинув їх у дитинстві, вмирає у далекому Люксембурзі. Він уперше за багато років дає про себе знати. Один із братів вирішує поїхати до батька, тоді як інший робить усе можливе, щоб завадити братові звалити з України.

Коля — поліцейський, Вася — водій маршрутки; один схильний до порядку, інший влаштовує хаос; один не в захваті від майбутньої зустрічі, інший хоче відновити стосунки з родичем.

[ + – ] Безпечний близнюк Вася – водій маршрутки

У чому фішки проєкту "Люксембург, Люксембург"?

Дуже яскраві виконавці головних ролей — це брати Раміл та Аміл Насірови. Обидва вони — учасники відомої люмпен-реп групи зі Слобожанщини — "Курган і Agregat".

Ось зразок їхньої творчості — трек "Енергія" (1 млн переглядів). Співають суржиком.

[ + – ] Кліп реп-групи "Курган та Agregat" (Раміл та Аміл Насірови)

Як зізнавався Антоніо Лукіч, він двічі переписував сценарій: спочатку написав для близнюків, потім вирішив, що потрібних близнюків не знайде. А коли випадково побачив кліп "Курган і Agregat", зрозумів — вони! І знову переробив текст — уже безпосередньо під ці типажі.

У ролику сублімується знайома ідея: виїхати в європейську забезпечену країну. Прозирає "українська мрія" — десь за кордоном зажити "по-багатому". Мати каже одному з братів: "Ви не боїтеся в Люксембурзі залишитися біля розбитого корита?". — "У Люксембурзі немає розбитих корит!" — палко заперечують їй.

Однак є один неприємний нюанс. Судячи з ролика, тато Колі та Васі — тамтешній кримінальний авторитет. Та й Антоніо Лукіч в одному з радіоінтерв'ю обмовився, що батько близнюків "був авторитетною людиною і поїхав у 1990-ті в Люксембург".

Близнюки у ролику сперечаються. Вася каже: "Люксембург — це місто мільйонерів". Коля заперечує: "А я читав, що Люксембург — це кримінальна столиця Європи". І те, й інше — правда.

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У ролику пробігає інформація про тата: "Його могли вбити. А тепер на вас там чекають".

Ми бачимо цього тата — великий мужик у наколках. М-да… У фіналі ролика Коля задається риторичним, але не пустим питанням: "Кажуть, що батьки відповідальні за своїх дітей. А чи повинні ми, діти, нести відповідальність за своїх батьків?".

Загалом Лукіч зумів роликом додати інтриги.

Щодо стилю українського режисера, то його місцями фрікова кінострічка складається з безлічі комедійних нюансів та абсурдних парадоксів. У Венеції таке люблять. Головне, щоб фільм склався у виразну історію.

Кримінальна драма Олега Сенцова "Носоріг" минулого року нічого не отримала у Венеції, бо надто прямолінійна. Про чорну комедії Лукіча такого не скажеш. Сам режисер проводить паралелі між своїм новим творінням і трагікомедією братів Коен "Серйозна людина" (2009).

Поживемо — побачимо. Щодо конкурентів Антоніо Лукіча на Венеціанському кінофестивалі, то ми про них уже писали.

Нагадаємо, Венеціанський кінофестиваль пройде з 31 серпня до 10 вересня.