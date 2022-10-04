"Мій образ — втілення фашизму". Довженко розповів про свого персонажа у гучному ролику "Буча"

Відомий актор В'ячеслав Довженко поділився з Фокусом інформацією про майбутній фільм "Буча" і скандал, що виник довкола трейлера цієї картини.

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У вересні вийшов трейлер майбутнього фільму "Буча" й одразу стався скандал: "Українська Кіноакадемія" виступила різко проти створення цієї стрічки. Картина розповідає про трагічні події, що відбулися на окупованих РФ територіях — у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Ворзелі. В основі її — реальна історія про те, як 203 місцевих мешканців врятував волонтер, громадянин Казахстану. У ролику показано розстріл у Бучі українських солдат на очах жінок, старих і дітей. Їх особисто вбиває російський каратель, який перед цим пафосно виголошує промову, про те, як він і його поплічники зібралися відновити СРСР, котрий розвалила "купка зрадників". Фокус з'ясував в актора подробиці про цього антигероя, який у трейлері буквально викликає огиду.

"Персонаж, якого граю, втілює ідеологію фашизму. Це збірний образ ідеологічних рашистів. Це не дурник, не алкоголік. Це — мерзота, типу Стрєлкова. Сучасний варіант фашизму — рашизм — він у голові. Це історія, як якась людина, котра спочатку в душі була таким собі білогвардійцем, за досить нетривалий період змогла перетворитися на абсолютну тварину. З нею відбулася трансформація: із людської істоти — у нелюдську. І цей шлях під впливом ідеології — мій головний меседж… Він має бекграунд: воював у Чечні. Й основна ідея: як ідеологія розкладає людину зсередини. І, звісно, не може бути хорошого фіналу для такого персонажа", — сказав він.

Детально про сам проєкт, про реакцію на нього Кіноакадемії та про те, навіщо Україні потрібно терміново запускати кіноіндустрію та інші сфери культури — читайте у нашому ексклюзивному інтерв'ю з актором.