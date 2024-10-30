Анджеліна Джолі "зблизилася" з 21-річним актором, — ЗМІ (фото)

Джейсон Шмідт виступав у спектаклі "Аутсайдери", який ставила Джолі. Також юнак розвиває музичну карʼєру.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі "зблизилася" з 21-річним актором. Про це пише Daily Mail.

Юний актор Джейсон Шмідт брав участь у бродвейських показах музичної версії спектаклю "Аутсайдери", постановкою якого займалася Джолі та її донька Вівʼєн.

І стало відомо, що між ними встановився "міцний зв’язок", оскільки Енджі "цінує, наскільки він талановитий і захоплений мистецтвом".

Голлівудська акторка не тільки гуляла з Джейсоном, а й на привела його в Atelier Jolie, її магазин у Нью-Йорку. Джейсон молодший за старшого сина Джолі Меддокса, якому 23 роки.

Джейсон Шмідт Фото: Getty Images

"Ательє Jolie вітало Джейсона Шмідта, відомого своєю роллю в бродвейській виставі "Аутсайдери", на інтимному приватному концерті з близькими друзями та родиною", — йшлося в підписі.

"Актор і автор пісень дебютував зі своїм останнім синглом Growing Up у щирому сеті, який продемонстрував його музичне мистецтво", — додали представники бренду Анджеліни Джолі.

Джейсон Шмідт

Раніше акторці приписували роман з репером Акалою. Пару кілька разів помічали на прогулянках та в готелі в Лондоні. Повідомлялося, що Акала вже знайомий з дітьми знаменитості. Втім, деякі інсайдери говорили лише про дружні стосунки між ними.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі зʼявилася на публіці на фоні чуток про роман з репером.

Також Фокус писав про рідкісний коментар Анджеліни Джолі про її дітей від Бреда Пітта.