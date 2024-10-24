Анджеліна Джолі вийшла у світ після чуток про новий роман (фото)

Голлівудській зірці приписують стосунки з молодшим на 9 років репером. Вони проводять багато часу разом.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі продемонструвала стильний осінній образ у темних тонах. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Марія" помітили в Лос-Анджелесі вперше після того, як вона провела час з репером Акалою у Лондоні.

Колишня дружина Бреда Пітта зʼявилася на публіці в темному штанному костюмі з черевиками та масивною сумкою. Джолі також носила великі чорні сонцезахисні окуляри та розпустила своє світле довге волосся. Голлівудська знаменитість зробила легкий макіяж, коли вийшла на прогулянку соло.

Акторка йшла автостоянкою.

Анджеліна Джолі

Це перший раз, коли її помітили після того, як джерела пояснили стосунки зірки з репером Акалою.

У новому звіті стверджується, що Джолі і Акала просто дружать, навіть після того, як вони проводили час разом у її готелі в Лондоні.

Незважаючи на місяці припущень про те, що у пари був спільний роман, джерело стверджує, що їхні стосунки лише платонічні.

"Вона та Акала не зустрічаються. Вона дружить з ним і його партнеркою Шанель, яка також була там", — говорив інсайдер.

Акала Фото: Getty Images

Джерело також додало, що вони були друзями "кілька років" і що вони "поділяють однакову пристрасть, коли справа доходить до соціальних і гуманітарних справ".

Виявилося, що дует "протягом років кілька разів співпрацював, зосереджуючись на глобальних проблемах, таких як права людини".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі познайомилася з рідними Акали.

Також Фокус писав про появу Акали на премʼєрі нового фільму Джолі.