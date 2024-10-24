Анджелина Джоли вышла в свет после слухов о новом романе (фото)

Голливудской звезде приписывают отношения с младшим на 9 лет рэпером. Они проводят много времени вместе.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли продемонстрировала стильный осенний образ в темных тонах. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Мария" заметили в Лос-Анджелесе впервые после того, как она провела время с рэпером Акалой в Лондоне.

Бывшая жена Брэда Питта появилась на публике в темном брючном костюме с ботинками и массивной сумкой. Джоли также носила большие черные солнцезащитные очки и распустила свои светлые длинные волосы. Голливудская знаменитость сделала легкий макияж, когда вышла на прогулку соло.

Актриса шла по автостоянке.

Анджелина Джоли

Это первый раз, когда ее заметили после того, как источники объяснили отношения звезды с рэпером Акалой.

В новом отчете утверждается, что Джоли и Акала просто дружат, даже после того, как они проводили время вместе в ее отеле в Лондоне.

Несмотря на месяцы предположений о том, что у пары был совместный роман, источник утверждает, что их отношения лишь платонические.

"Она и Акала не встречаются. Она дружит с ним и его партнершей Шанель, которая также была там", — говорил инсайдер.

Акала Фото: Getty Images

Источник также добавил, что они были друзьями "несколько лет" и что они "разделяют одинаковую страсть, когда дело доходит до социальных и гуманитарных дел".

Оказалось, что дуэт "в течение лет несколько раз сотрудничал, сосредотачиваясь на глобальных проблемах, таких как права человека".

Напомним, Анджелина Джоли познакомилась с родными Акалы.

Также Фокус писал о появлении Акалы на премьере нового фильма Джоли.