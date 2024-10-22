Анджелина Джоли перешла на новый этап отношений с Акалой

Пара официально пока не подтвердила свой роман. Впрочем, все больше инсайдеров говорят о новом увлечении знаменитости.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли познакомилась с друзьями своего нового вероятного бойфренда. Об этом пишет Daily Mail.

Говорят, что голливудская звезда и 40-летний рэпер Акала связаны общей любовью к истории, а инсайдеры раскрывают, что его проницательность вдохновляет Джоли, когда она ищет материал для своего следующего проекта.

Хотя экс-супруга Брэда Питта и Акала еще не подтвердили, встречаются ли они, источники говорят, что дуэт "видит друг друга и регулярно проводит время".

Музыкант рассказывал актрисе о колониальном прошлом Великобритании и выдающихся темнокожих деятелях страны, а также познакомил ее со своей семьей.

"Акала многому учит Анджелину Джоли об истории темнокожих Британии, когда она ищет новые исходные материалы для фильмов", — рассказал источник.

Источник также сообщил, что Акала, чья сестра является известной британской рэпершей Ms Dynamite, также познакомил Анджелину с некоторыми из своих друзей и родными.

Акала Фото: Getty Images

"Они регулярно встречаются и тусуются, и Акале нравится, какая она бесстрашная и независимая", — добавил инсайдер.

Оказалось, что пара познакомилась благодаря благотворительной организации, которую они двое поддерживали.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Другой источник настаивал, что между дуэтом нет романтических отношений, поскольку Акала встречается с Шанель Ньюман, его деловым партнером.

Это произошло на фоне сообщений о том, что ранее пара провела время в лондонском отеле The Corinthia.

"Пара провела ночь среды и четверга вместе в отеле и не выходила", — говорил источник.

Напомним, Анджелина Джоли и Акала посетили один ивент.

Ранее Фокус писал о появлении на публике Анджелины Джоли и ее старшего сына.