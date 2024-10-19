Анджелину Джоли поддержал на публике ее новый вероятный бойфренд (фото)

Акала уже знаком с детьми актрисы. Источники говорили об общих интересах звезды экрана и рэпера.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли продемонстрировала стильный брючный костюм, посетив Лондонский кинофестиваль. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана появилась на премьере фильма "Мария" во время 68-го Лондонского кинофестиваля в Королевском фестивальном зале.

На публике Джоли продемонстрировала свое чувство стиля, выйдя на красную дорожку в черном блейзере с брюками в тон от Dolce&Gabbana. Волосы актриса оставила распущенными и сделала легкий макияж, добавив к образу несколько лаконичных украшений.

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Джоли также надела соответствующую блузку с низким вырезом и продемонстрировала пару черных сапог.

На публике актрису поддерживал ее вероятный бойфренд Акала. Рэпер появился в Лондоне также в черном образе, добавив к нему шарф.

Акала Фото: Getty Images

Бывшая жена Брэда Питта вызвала слухи о романе с 40-летним британским рэпером, когда их заметили во время выхода из отеля во время Венецианского международного кинофестиваля в августе 2024 года.

В начале октября Акалу можно было увидеть на вечеринке в Нью-Йорке, которую устроила Анджелина для своего бренда Atelier Jolie.

Еще ранее рэпер присоединился к Джоли и ее дочерям Захаре, 19 лет, и Шайло, 18 лет, на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года.

"Их объединяет интерес к активизму и общая страсть к путешествиям и открытию разных культур. Давно она не испытывала такого влечения", — говорил источник.

Напомним, Анджелина Джоли вышла в свет в стильном черном пальто.

Также Фокус писал о появлении на публике Анджелины Джоли и ее старшего сына.