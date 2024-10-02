Анджелина Джоли в стильном пальто вышла на прогулку с сыном (фото)

В июле Пакс попал в аварию. После госпитализации и выздоровления он присоединяется к маме на публике.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли вышла в свет с 20-летним сыном Паксом. Об этом пишет Daily Mail.

Дуэт заметили на осенней прогулке в Нью-Йорке. Впоследствии звезда экрана и ее наследник пообедали в Rubirosa в Сохо.

Выход Джоли и Пакса состоялся через два месяца после аварии на скуторе, которая произошла в Лос-Анджелесе 29 июля, и в результате которой он получил "сложную травму" и был госпитализирован.

Во время появления на публике бывшая жена Брэда Питта продемонстрировала свой стиль ранней осени в длинном черном пальто, а также черном наряде под ним.

Многодетная мама обула черные туфли с закрытым носом и носила через левое плечо черную сумочку с золотым ремешком.

Длинные светлые пряди голливудской знаменитости были разделены посередине и спадали прямо на плечи.

Анджелина продемонстрировала минимум аксессуаров и добавила к образу пару изящных сережек, а также пару коричневых очков для завершающего штриха.

Анджелина Джоли с сыном Паксом

Между тем Пакс носил серое пальто, которое было расстегнуто спереди. Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта надел белую рубашку, а также темные брюки, коричневую шапку и белые кроссовки.

Кроме Пакса, Джоли и Питт усыновили сына Мэддокса и дочь Захару. Также актриса родила экс-супругу дочь Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

Напомним, что известно о новых отношениях Брэда Питта.

Также Фокус писал о появлении Анджелины Джоли на красной дорожке с детьми.