"Рот в крови": в каком состоянии был сын Анджелины Джоли после аварии

Пакс врезался на скутере в машину в конце июля 2024 года. Его на неделю госпитализировали с травмами.

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Женщина, которая помогла сыну Анджелины Джоли после ДТП, рассказала о состоянии юноши в этот момент. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Лола Кавалли оказалась на месте инцидента и позвонила в службу 911. Она же и первая помогла 20-летнему Паксу.

"Я не увидела никаких сломанных костей, не увидела глубокого кровотечения, если так можно сказать. И хотя мне сказали зажать место, из которого шла кровь, я не видела, куда могла бы нажать, потому что это была голова. Он ударился головой. Я понятия не имела, куда надо нажимать, чтобы остановить кровотечение из головы", — рассказала женщина.

В целом крови на теле Пакса не было, однако изо рта текла маленькая струйка, когда он пытался говорить.

Кроме помощи травмированному, Лоле также пришлось контролировать ситуацию на дороге, чтобы на них не наехало другое транспортное средство.

"Я взяла движение под свой контроль. Стала управлять им, чтобы его не переехал другой автомобиль и чтобы меня не переехал автомобиль", — вспомнила Кавалли.

Она также помогла машине скорой помощи доехать до Пакса.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty

Ранее полиция подтвердила, что приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли не носил шлем, когда его скутер проехал по задней части автомобиля, который остановился на красный свет. Пакс сразу пожаловался на боль в голове и бедре после аварии, поэтому его доставили в больницу, где он провел около недели.

Напомним, сын Анджелины Джоли мог погибнуть в ДТП.

Также Фокус писал о предстоящем длительном восстановлении Пакса.